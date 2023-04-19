https://ria.ru/20230419/informatsiya-1866340736.html
МИД России рассказал о помощи IT-компаний из США экстремистам
МИД России рассказал о помощи IT-компаний из США экстремистам - РИА Новости, 19.04.2023
МИД России рассказал о помощи IT-компаний из США экстремистам
Американские IT-компании оказывают помощь Киеву в распространении информации экстремистских организаций, говорится в докладе министерства иностранных дел... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:32
2023-04-19T14:32
2023-04-19T14:34
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Американские IT-компании оказывают помощь Киеву в распространении информации экстремистских организаций, говорится в докладе министерства иностранных дел России, посвященному правам человека на Украине. "Заметное содействие Киеву оказывают американские IT-компании. Как известно, администрация и модераторы YouTube не возражают против распространения информации экстремистскими организациями, прежде всего запрещенными в России "Правым сектором" и "Азовом"*, - говорится в докладе. Ведомство отметило, что YouTube стал одной из ключевых площадок, "распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие вооруженные силы РФ". Министерство также добавило, что "цензуру активно применяет компания Meta**, владеющая соцсетями "Facebook"** и "Twitter".* Запрещенная в России экстремистская организация.** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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МИД России рассказал о помощи IT-компаний из США экстремистам
МИД России: IT-компании из США помогают Киеву распространять информацию экстремистов
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Американские IT-компании оказывают помощь Киеву в распространении информации экстремистских организаций, говорится в докладе
министерства иностранных дел России, посвященному правам человека на Украине.
"Заметное содействие Киеву оказывают американские IT-компании. Как известно, администрация и модераторы YouTube не возражают против распространения информации экстремистскими организациями, прежде всего запрещенными в России "Правым сектором" и "Азовом"*, - говорится в докладе.
Ведомство отметило, что YouTube стал одной из ключевых площадок, "распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие вооруженные силы РФ". Министерство также добавило, что "цензуру активно применяет компания Meta**, владеющая соцсетями "Facebook"** и "Twitter".
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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