https://ria.ru/20230419/informatsiya-1866340736.html

МИД России рассказал о помощи IT-компаний из США экстремистам

МИД России рассказал о помощи IT-компаний из США экстремистам - РИА Новости, 19.04.2023

МИД России рассказал о помощи IT-компаний из США экстремистам

Американские IT-компании оказывают помощь Киеву в распространении информации экстремистских организаций, говорится в докладе министерства иностранных дел... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:32

2023-04-19T14:32

2023-04-19T14:34

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Американские IT-компании оказывают помощь Киеву в распространении информации экстремистских организаций, говорится в докладе министерства иностранных дел России, посвященному правам человека на Украине. "Заметное содействие Киеву оказывают американские IT-компании. Как известно, администрация и модераторы YouTube не возражают против распространения информации экстремистскими организациями, прежде всего запрещенными в России "Правым сектором" и "Азовом"*, - говорится в докладе. Ведомство отметило, что YouTube стал одной из ключевых площадок, "распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие вооруженные силы РФ". Министерство также добавило, что "цензуру активно применяет компания Meta**, владеющая соцсетями "Facebook"** и "Twitter".* Запрещенная в России экстремистская организация.** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230404/belorussiya-1862856099.html

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