https://ria.ru/20230419/heineken-1866370382.html
Heineken нашел покупателя на российский бизнес
Heineken нашел покупателя на российский бизнес - РИА Новости, 19.04.2023
Heineken нашел покупателя на российский бизнес
Нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на свой бизнес в России, теперь ожидает одобрения властей РФ, следует из финансового отчета... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:46
2023-04-19T15:46
2023-04-19T15:46
россия
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экономика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на свой бизнес в России, теперь ожидает одобрения властей РФ, следует из финансового отчета компании. "Мы продолжаем добиваться прогресса в передаче прав собственности на наш бизнес в России, и заявление было подано на утверждение властям Российской Федерации в соответствии с местными нормативными требованиями. До завершения этого процесса мы не можем сказать ничего определенного. Если и когда мы получим одобрение, мы сообщим более подробную информацию о покупателе и соглашении", - говорится в отчете. Компания не указала, кто именно собирается купить российский бизнес. В конце февраля Heineken сообщил, что планирует завершить выход из российских активов в первой половине года. Компания при этом ожидает значительных финансовых потерь - около 300 миллионов евро. Heineken - нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 300 брендами по всему миру, которые продаются более чем в 190 странах.
https://ria.ru/20230306/pivo-1856046757.html
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россия, heineken , экономика
Россия, Heineken , Экономика
Heineken нашел покупателя на российский бизнес
Нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на российский бизнес
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на свой бизнес в России, теперь ожидает одобрения властей РФ, следует из финансового отчета компании.
"Мы продолжаем добиваться прогресса в передаче прав собственности на наш бизнес в России, и заявление было подано на утверждение властям Российской Федерации в соответствии с местными нормативными требованиями. До завершения этого процесса мы не можем сказать ничего определенного. Если и когда мы получим одобрение, мы сообщим более подробную информацию о покупателе и соглашении", - говорится в отчете.
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Компания не указала, кто именно собирается купить российский бизнес.
В конце февраля Heineken сообщил, что планирует завершить выход из российских активов в первой половине года. Компания при этом ожидает значительных финансовых потерь - около 300 миллионов евро.
Heineken - нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 300 брендами по всему миру, которые продаются более чем в 190 странах.
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