https://ria.ru/20230419/heineken-1866370382.html

Heineken нашел покупателя на российский бизнес

Heineken нашел покупателя на российский бизнес - РИА Новости, 19.04.2023

Heineken нашел покупателя на российский бизнес

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на свой бизнес в России, теперь ожидает одобрения властей РФ, следует из финансового отчета... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:46

2023-04-19T15:46

2023-04-19T15:46

россия

heineken

экономика

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на свой бизнес в России, теперь ожидает одобрения властей РФ, следует из финансового отчета компании. "Мы продолжаем добиваться прогресса в передаче прав собственности на наш бизнес в России, и заявление было подано на утверждение властям Российской Федерации в соответствии с местными нормативными требованиями. До завершения этого процесса мы не можем сказать ничего определенного. Если и когда мы получим одобрение, мы сообщим более подробную информацию о покупателе и соглашении", - говорится в отчете. Компания не указала, кто именно собирается купить российский бизнес. В конце февраля Heineken сообщил, что планирует завершить выход из российских активов в первой половине года. Компания при этом ожидает значительных финансовых потерь - около 300 миллионов евро. Heineken - нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 300 брендами по всему миру, которые продаются более чем в 190 странах.

https://ria.ru/20230306/pivo-1856046757.html

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россия, heineken , экономика