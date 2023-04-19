https://ria.ru/20230419/guterresh-1866207595.html
В ООН ответили на сообщения, что Гутерреша "взбесила" церемония с Зеленским
В ООН ответили на сообщения, что Гутерреша "взбесила" церемония с Зеленским - РИА Новости, 19.04.2023
В ООН ответили на сообщения, что Гутерреша "взбесила" церемония с Зеленским
Генсек ООН Антониу Гутерреш был удивлен тем, что Киев в марте в ходе его визита на Украину без согласования с ним решил провести церемонию награждения... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T00:29
2023-04-19T00:29
2023-04-19T02:03
в мире
киев
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
владимир зеленский
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ООН, 19 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш был удивлен тем, что Киев в марте в ходе его визита на Украину без согласования с ним решил провести церемонию награждения женщин-военнослужащих, сообщил РИА Новости его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Так Дюжаррик прокомментировал публикацию в газете The Washington Post, которая со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы сообщила, что Гутерреш был "очень взбешен" участием в церемонии.При этом пресс-секретарь генсека ООН подчеркнул, что тот "категорически отрицает использование термина "ликвидация", которое издание приписало Гутеррешу.Ранее газета The Washington Post сообщила со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы, что после личной встречи Гутерреша с Владимиром Зеленским 8 марта 2023 года и их совместной пресс-конференции генсек якобы сообщил Дюжаррику, что "очень взбешен" неожиданным участием в церемонии в честь Международного женского дня. По данным издания, Зеленский устроил мероприятие, которое предполагало вручение медалей военным, не предупреждая Гутерреша, а позже были опубликованы фотографии и видео этой церемонии. Как отмечает газета, появление генсека ООН на видео и фото могло быть расценено, как то, что он занял одну из сторон конфликта.Как говорится в публикации, в одном из документов с перехваченным разговором содержатся слова, которые Гутерреш якобы сказал Дюжаррику. Генсек якобы тогда заявил, что отправился на Украину, чтобы помочь, но украинцы "делают все, чтобы нас ликвидировать".
https://ria.ru/20230418/guterresh-1866051510.html
https://ria.ru/20230413/guterresh-1865176626.html
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в мире, киев, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, владимир зеленский
В мире, Киев, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, Владимир Зеленский
В ООН ответили на сообщения, что Гутерреша "взбесила" церемония с Зеленским
ООН: генсек Гутерреш был удивлен, что Киев без его согласия провел церемонию награждения
ООН, 19 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш был удивлен тем, что Киев в марте в ходе его визита на Украину без согласования с ним решил провести церемонию награждения женщин-военнослужащих, сообщил РИА Новости его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Так Дюжаррик прокомментировал публикацию в газете The Washington Post, которая со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы сообщила, что Гутерреш был "очень взбешен" участием в церемонии.
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"Генеральный секретарь был удивлен, что церемония награждения была добавлена (в график - ред.) без предварительной консультации (с ним - ред.) в конце его очень продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерами", - сказал Дюжаррик РИА Новости.
При этом пресс-секретарь генсека ООН подчеркнул, что тот "категорически отрицает использование термина "ликвидация", которое издание приписало Гутеррешу.
СМИ: Госдеп отказался комментировать информацию о слежке за Гутеррешем
Ранее газета The Washington Post сообщила со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы, что после личной встречи Гутерреша с Владимиром Зеленским
8 марта 2023 года и их совместной пресс-конференции генсек якобы сообщил Дюжаррику, что "очень взбешен" неожиданным участием в церемонии в честь Международного женского дня. По данным издания, Зеленский устроил мероприятие, которое предполагало вручение медалей военным, не предупреждая Гутерреша, а позже были опубликованы фотографии и видео этой церемонии. Как отмечает газета, появление генсека ООН на видео и фото могло быть расценено, как то, что он занял одну из сторон конфликта.
Как говорится в публикации, в одном из документов с перехваченным разговором содержатся слова, которые Гутерреш якобы сказал Дюжаррику. Генсек якобы тогда заявил, что отправился на Украину, чтобы помочь, но украинцы "делают все, чтобы нас ликвидировать".
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