https://ria.ru/20230419/guterresh-1866207595.html

В ООН ответили на сообщения, что Гутерреша "взбесила" церемония с Зеленским

В ООН ответили на сообщения, что Гутерреша "взбесила" церемония с Зеленским - РИА Новости, 19.04.2023

В ООН ответили на сообщения, что Гутерреша "взбесила" церемония с Зеленским

Генсек ООН Антониу Гутерреш был удивлен тем, что Киев в марте в ходе его визита на Украину без согласования с ним решил провести церемонию награждения... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T00:29

2023-04-19T00:29

2023-04-19T02:03

в мире

киев

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

владимир зеленский

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ООН, 19 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш был удивлен тем, что Киев в марте в ходе его визита на Украину без согласования с ним решил провести церемонию награждения женщин-военнослужащих, сообщил РИА Новости его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Так Дюжаррик прокомментировал публикацию в газете The Washington Post, которая со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы сообщила, что Гутерреш был "очень взбешен" участием в церемонии.При этом пресс-секретарь генсека ООН подчеркнул, что тот "категорически отрицает использование термина "ликвидация", которое издание приписало Гутеррешу.Ранее газета The Washington Post сообщила со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы, что после личной встречи Гутерреша с Владимиром Зеленским 8 марта 2023 года и их совместной пресс-конференции генсек якобы сообщил Дюжаррику, что "очень взбешен" неожиданным участием в церемонии в честь Международного женского дня. По данным издания, Зеленский устроил мероприятие, которое предполагало вручение медалей военным, не предупреждая Гутерреша, а позже были опубликованы фотографии и видео этой церемонии. Как отмечает газета, появление генсека ООН на видео и фото могло быть расценено, как то, что он занял одну из сторон конфликта.Как говорится в публикации, в одном из документов с перехваченным разговором содержатся слова, которые Гутерреш якобы сказал Дюжаррику. Генсек якобы тогда заявил, что отправился на Украину, чтобы помочь, но украинцы "делают все, чтобы нас ликвидировать".

https://ria.ru/20230418/guterresh-1866051510.html

https://ria.ru/20230413/guterresh-1865176626.html

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в мире, киев, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, владимир зеленский