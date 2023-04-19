https://ria.ru/20230419/gumpomosch-1870203970.html

Казачья молодежь Кубани отправила в зону СВО 400 коробок гумпомощи

Казачья молодежь Кубани отправила в зону СВО 400 коробок гумпомощи - РИА Новости, 06.05.2023

Казачья молодежь Кубани отправила в зону СВО 400 коробок гумпомощи

Представители Союза казачьей молодежи Кубани собрали и отправили военнослужащим на передовую более 400 коробок гуманитарного груза с продуктами питания, теплой... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-19T21:41

2023-04-19T21:41

2023-05-06T17:45

специальная военная операция на украине

общество

краснодарский край

александр невский

александр власов

кубанское казачье войско

надежные люди

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КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Представители Союза казачьей молодежи Кубани собрали и отправили военнослужащим на передовую более 400 коробок гуманитарного груза с продуктами питания, теплой одеждой, спальными мешками и другими необходимыми вещами, сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска. "Очередная партия гуманитарной помощи от активистов казачьего молодежного движения будет отправлена военнослужащим на передовую. Координатором сбора выступил краевой штаб Союза казачьей молодежи. Перед отправкой груза представители казачьих образовательных организаций Краснодарского края прибыли в Войсковой собор Александра Невского, чтобы освятить собранные для бойцов продукты питания, теплые вещи, предметы личной гигиены, спальные мешки, пасхальные наборы и нательные крестики - всего более 400 коробок гуманитарного груза", - говорится в сообщении. С начала спецоперации Кубанское казачье войско и Союз казачьей молодежи Кубани собрали свыше 1350 тонн гуманитарной помощи, а юные казачата написали уже порядка 30 тысяч писем с пожеланиями в рамках акции "Письмо солдату" и "Письмо казаку-добровольцу", добавил заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

https://ria.ru/20230413/gumpomosch-1870193927.html

краснодарский край

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общество, краснодарский край, александр невский, александр власов, кубанское казачье войско, надежные люди