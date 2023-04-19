В России задержали гражданина Германии за незаконный переход границы
Гражданина Германии задержали за незаконный переход границы России со стороны Финляндии
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий пограничного управления ФСБ России
Военнослужащий пограничного управления ФСБ России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Пограничники в Выборгском районе Ленинградской области задержали гражданина Германии, который незаконно пересек российскую границу со стороны Финляндии, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Мужчину, который пешком пересек границу РФ со стороны Финляндии, задержали 17 апреля в Выборгском районе Ленинградской области.
"В результате проведенных проверочных мероприятий установлено, что указанное лицо является гражданином Федеративной Республики Германия. При себе у иностранца обнаружены банковские карты и наличные денежные средства. По факту нарушения государственной границы проинформирована финская сторона", - говорится в сообщении.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации". По решению суда мужчину поместили в следственный изолятор Выборга. Отмечается, что за нарушение законодательства РФ в пограничной сфере предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
Как сообщает пресс-служба, с начала 2022 года зафиксировано семь аналогичных случаев незаконного пересечения госграницы иностранными гражданами с территории сопредельных государств, в частности было задержано два нарушителя из Эстонии и пять - из Финляндии.