https://ria.ru/20230419/granitsa-1866441696.html

В России задержали гражданина Германии за незаконный переход границы

В России задержали гражданина Германии за незаконный переход границы - РИА Новости, 19.04.2023

В России задержали гражданина Германии за незаконный переход границы

Пограничники в Выборгском районе Ленинградской области задержали гражданина Германии, который незаконно пересек российскую границу со стороны Финляндии,... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:58

2023-04-19T18:58

2023-04-19T18:58

россия

ленинградская область

финляндия

фсб

германия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733237305_0:137:3071:1865_1920x0_80_0_0_379b50d4321592ba67e32cae28257f33.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Пограничники в Выборгском районе Ленинградской области задержали гражданина Германии, который незаконно пересек российскую границу со стороны Финляндии, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мужчину, который пешком пересек границу РФ со стороны Финляндии, задержали 17 апреля в Выборгском районе Ленинградской области. "В результате проведенных проверочных мероприятий установлено, что указанное лицо является гражданином Федеративной Республики Германия. При себе у иностранца обнаружены банковские карты и наличные денежные средства. По факту нарушения государственной границы проинформирована финская сторона", - говорится в сообщении. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации". По решению суда мужчину поместили в следственный изолятор Выборга. Отмечается, что за нарушение законодательства РФ в пограничной сфере предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Как сообщает пресс-служба, с начала 2022 года зафиксировано семь аналогичных случаев незаконного пересечения госграницы иностранными гражданами с территории сопредельных государств, в частности было задержано два нарушителя из Эстонии и пять - из Финляндии.

https://ria.ru/20230418/zagrazhdenie-1866042873.html

https://ria.ru/20230419/predmet-1866354823.html

россия

ленинградская область

финляндия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ленинградская область, финляндия, фсб, германия, происшествия