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В Госдуме предложили запретить госслужбу в России для служивших в ВСУ - РИА Новости, 19.04.2023
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14:24 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/gossluzhba-1866338464.html
В Госдуме предложили запретить госслужбу в России для служивших в ВСУ
В Госдуме предложили запретить госслужбу в России для служивших в ВСУ - РИА Новости, 19.04.2023
В Госдуме предложили запретить госслужбу в России для служивших в ВСУ
В Госдуме подготовлен законопроект об ограничении занимать должности на госслужбе бывшим членам ВСУ и других украинских вооруженных формирований, об этом... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:24
2023-04-19T14:24
безопасность
госдума рф
александр якубовский
вооруженные силы украины
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Госдуме подготовлен законопроект об ограничении занимать должности на госслужбе бывшим членам ВСУ и других украинских вооруженных формирований, об этом говорится в тексте пояснительной записки к проекту, она имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях исключения ситуаций, при которых должности государственных гражданских служащих, в том числе на новых присоединённых к России территориях Донбасса могут быть замещены лицами, которые с 2014 года являлись членами вооруженных сил (формирований), силовых структур Украины, а также прочими лицами, которые принимали участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ, настоящим проектом предлагается дополнить список ограничений, связанных с государственной гражданской службой", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту. Законопроект подготовлен депутатом Госдумы от "Единой России" Александром Якубовским, говорится в тесте законопроекта. Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что с учетом изложенного законопроектом предлагается пункт 1 статьи 16 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", в котором закреплен перечень ограничений, связанных с гражданской службой, дополнить подпунктом 14 следующего содержания: "Наличия фактов, свидетельствующих о причастности кандидата на замещение должности государственного гражданского служащего к вооруженному конфликту на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на стороне Украины". Предложенная инициатива направлена на способствование защите интересов и обеспечению безопасности РФ, в том числе на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, сохранению суверенитета и территориальной целостности, а также прав и свобод граждан РФ, также говорится в тексте пояснительной записки.
https://ria.ru/20230227/plennye-1854479516.html
https://ria.ru/20221223/fsb-1840762915.html
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безопасность, госдума рф, александр якубовский, вооруженные силы украины, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Безопасность, Госдума РФ, Александр Якубовский, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме предложили запретить госслужбу в России для служивших в ВСУ

В Госдуме подготовили законопроект о запрете на госслужбу в России для служивших в ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Госдуме подготовлен законопроект об ограничении занимать должности на госслужбе бывшим членам ВСУ и других украинских вооруженных формирований, об этом говорится в тексте пояснительной записки к проекту, она имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях исключения ситуаций, при которых должности государственных гражданских служащих, в том числе на новых присоединённых к России территориях Донбасса могут быть замещены лицами, которые с 2014 года являлись членами вооруженных сил (формирований), силовых структур Украины, а также прочими лицами, которые принимали участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ, настоящим проектом предлагается дополнить список ограничений, связанных с государственной гражданской службой", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту. Законопроект подготовлен депутатом Госдумы от "Единой России" Александром Якубовским, говорится в тесте законопроекта.
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Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что с учетом изложенного законопроектом предлагается пункт 1 статьи 16 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", в котором закреплен перечень ограничений, связанных с гражданской службой, дополнить подпунктом 14 следующего содержания: "Наличия фактов, свидетельствующих о причастности кандидата на замещение должности государственного гражданского служащего к вооруженному конфликту на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на стороне Украины".
Предложенная инициатива направлена на способствование защите интересов и обеспечению безопасности РФ, в том числе на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, сохранению суверенитета и территориальной целостности, а также прав и свобод граждан РФ, также говорится в тексте пояснительной записки.
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