https://ria.ru/20230419/gossluzhba-1866338464.html

В Госдуме предложили запретить госслужбу в России для служивших в ВСУ

В Госдуме предложили запретить госслужбу в России для служивших в ВСУ - РИА Новости, 19.04.2023

В Госдуме предложили запретить госслужбу в России для служивших в ВСУ

В Госдуме подготовлен законопроект об ограничении занимать должности на госслужбе бывшим членам ВСУ и других украинских вооруженных формирований, об этом... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:24

2023-04-19T14:24

2023-04-19T14:24

безопасность

госдума рф

александр якубовский

вооруженные силы украины

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Госдуме подготовлен законопроект об ограничении занимать должности на госслужбе бывшим членам ВСУ и других украинских вооруженных формирований, об этом говорится в тексте пояснительной записки к проекту, она имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях исключения ситуаций, при которых должности государственных гражданских служащих, в том числе на новых присоединённых к России территориях Донбасса могут быть замещены лицами, которые с 2014 года являлись членами вооруженных сил (формирований), силовых структур Украины, а также прочими лицами, которые принимали участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ, настоящим проектом предлагается дополнить список ограничений, связанных с государственной гражданской службой", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту. Законопроект подготовлен депутатом Госдумы от "Единой России" Александром Якубовским, говорится в тесте законопроекта. Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что с учетом изложенного законопроектом предлагается пункт 1 статьи 16 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", в котором закреплен перечень ограничений, связанных с гражданской службой, дополнить подпунктом 14 следующего содержания: "Наличия фактов, свидетельствующих о причастности кандидата на замещение должности государственного гражданского служащего к вооруженному конфликту на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на стороне Украины". Предложенная инициатива направлена на способствование защите интересов и обеспечению безопасности РФ, в том числе на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, сохранению суверенитета и территориальной целостности, а также прав и свобод граждан РФ, также говорится в тексте пояснительной записки.

https://ria.ru/20230227/plennye-1854479516.html

https://ria.ru/20221223/fsb-1840762915.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, госдума рф, александр якубовский, вооруженные силы украины, россия, украина, ситуация в днр и лнр