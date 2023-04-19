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Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области - РИА Новости, 19.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/gaubitsa-1866303066.html
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области - РИА Новости, 19.04.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области
Российские артиллеристы минувшей ночью в Херсонской области уничтожили украинские гаубицу и миномет с боекомплектами и расчетами - ликвидировано семь украинских РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:11
2023-04-19T13:11
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 19 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы минувшей ночью в Херсонской области уничтожили украинские гаубицу и миномет с боекомплектами и расчетами - ликвидировано семь украинских военных, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Берислав уничтожена 122-миллиметровая гаубица с боекомплектом. Потери: четверо погибших военных ВСУ, двое получили ранения", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе населенного пункта Тягинка уничтожен 120-миллиметровый миномет с боекомплектом, среди украинских военных трое погибших, четверо получили ранения.
https://ria.ru/20230411/kherson-1864437043.html
херсон
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херсон, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области

Российские артиллеристы в Херсонской области уничтожили украинские гаубицу и миномет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе СВО
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 19 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы минувшей ночью в Херсонской области уничтожили украинские гаубицу и миномет с боекомплектами и расчетами - ликвидировано семь украинских военных, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Берислав уничтожена 122-миллиметровая гаубица с боекомплектом. Потери: четверо погибших военных ВСУ, двое получили ранения", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, в районе населенного пункта Тягинка уничтожен 120-миллиметровый миномет с боекомплектом, среди украинских военных трое погибших, четверо получили ранения.
Работа российских артиллеристов в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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