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Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области - РИА Новости, 19.04.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области
Российские артиллеристы минувшей ночью в Херсонской области уничтожили украинские гаубицу и миномет с боекомплектами и расчетами - ликвидировано семь украинских РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:11
2023-04-19T13:11
2023-04-19T13:11
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
вооруженные силы рф
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безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 19 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы минувшей ночью в Херсонской области уничтожили украинские гаубицу и миномет с боекомплектами и расчетами - ликвидировано семь украинских военных, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Берислав уничтожена 122-миллиметровая гаубица с боекомплектом. Потери: четверо погибших военных ВСУ, двое получили ранения", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе населенного пункта Тягинка уничтожен 120-миллиметровый миномет с боекомплектом, среди украинских военных трое погибших, четверо получили ранения.
https://ria.ru/20230411/kherson-1864437043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области
Российские артиллеристы в Херсонской области уничтожили украинские гаубицу и миномет
ГЕНИЧЕСК, 19 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы минувшей ночью в Херсонской области уничтожили украинские гаубицу и миномет с боекомплектами и расчетами - ликвидировано семь украинских военных, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Берислав уничтожена 122-миллиметровая гаубица с боекомплектом. Потери: четверо погибших военных ВСУ, двое получили ранения", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, в районе населенного пункта Тягинка уничтожен 120-миллиметровый миномет с боекомплектом, среди украинских военных трое погибших, четверо получили ранения.
Российские артиллеристы уничтожили украинский "Град" под Херсоном