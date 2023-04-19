https://ria.ru/20230419/gaubitsa-1866303066.html

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области - РИА Новости, 19.04.2023

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области

Российские артиллеристы минувшей ночью в Херсонской области уничтожили украинские гаубицу и миномет с боекомплектами и расчетами - ликвидировано семь украинских РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:11

2023-04-19T13:11

2023-04-19T13:11

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554824_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_3d77a6e0c9ef18d6a63fe1537a77221d.jpg

ГЕНИЧЕСК, 19 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы минувшей ночью в Херсонской области уничтожили украинские гаубицу и миномет с боекомплектами и расчетами - ликвидировано семь украинских военных, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Берислав уничтожена 122-миллиметровая гаубица с боекомплектом. Потери: четверо погибших военных ВСУ, двое получили ранения", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе населенного пункта Тягинка уничтожен 120-миллиметровый миномет с боекомплектом, среди украинских военных трое погибших, четверо получили ранения.

https://ria.ru/20230411/kherson-1864437043.html

херсон

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсон, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность