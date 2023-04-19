https://ria.ru/20230419/fsb-1866246990.html

В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергосистемы

В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергосистемы - РИА Новости, 19.04.2023

В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергосистемы

Силовики предотвратили в Керчи диверсию на объекте энергосистемы Крыма, подозреваемый арестован, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T09:48

2023-04-19T09:48

2023-04-19T11:44

россия

керчь

украина

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Силовики предотвратили в Керчи диверсию на объекте энергосистемы Крыма, подозреваемый арестован, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения", — говорится в пресс-релизе.Во время обысков по адресу проживания мужчины изъяты самодельное взрывное устройство и "средства связи, содержавшие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность".Подозреваемый арестован. Ему предъявлены обвинения по статьям за приготовление к диверсии (281 УК) и незаконное хранение взрывчатки (222 УК).Законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненно.

https://ria.ru/20230408/ingusheniya-1863937226.html

россия

керчь

украина

республика крым

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания украинского агента, готовившего диверсию в Крыму. Видео ФСБ РФ Кадры задержания украинского агента, готовившего диверсию в Крыму. Видео ФСБ РФ 2023-04-19T09:48 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, керчь, украина, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым