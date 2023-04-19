https://ria.ru/20230419/fsb-1866246990.html
В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергосистемы
В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергосистемы - РИА Новости, 19.04.2023
В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергосистемы
Силовики предотвратили в Керчи диверсию на объекте энергосистемы Крыма, подозреваемый арестован, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T09:48
2023-04-19T09:48
2023-04-19T11:44
россия
керчь
украина
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Силовики предотвратили в Керчи диверсию на объекте энергосистемы Крыма, подозреваемый арестован, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения", — говорится в пресс-релизе.Во время обысков по адресу проживания мужчины изъяты самодельное взрывное устройство и "средства связи, содержавшие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность".Подозреваемый арестован. Ему предъявлены обвинения по статьям за приготовление к диверсии (281 УК) и незаконное хранение взрывчатки (222 УК).Законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненно.
https://ria.ru/20230408/ingusheniya-1863937226.html
россия
керчь
украина
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания украинского агента, готовившего диверсию в Крыму. Видео ФСБ РФ
Кадры задержания украинского агента, готовившего диверсию в Крыму. Видео ФСБ РФ
2023-04-19T09:48
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PT1M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, керчь, украина, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым
Россия, Керчь, Украина, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Крым
В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергосистемы
ФСБ России сообщила о предотвращении диверсии на объекте энергосистемы Керчи
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Силовики предотвратили в Керчи диверсию на объекте энергосистемы Крыма, подозреваемый арестован, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения", — говорится в пресс-релизе.
Во время обысков по адресу проживания мужчины изъяты самодельное взрывное устройство и "средства связи, содержавшие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность".
Подозреваемый арестован. Ему предъявлены обвинения по статьям за приготовление к диверсии (281 УК) и незаконное хранение взрывчатки (222 УК).
Законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненно.
Оперштаб подтвердил задержание второго участника бандгруппы в Ингушетии