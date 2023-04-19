Рейтинг@Mail.ru
В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергосистемы - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 19.04.2023 (обновлено: 11:44 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/fsb-1866246990.html
В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергосистемы
В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергосистемы - РИА Новости, 19.04.2023
В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергосистемы
Силовики предотвратили в Керчи диверсию на объекте энергосистемы Крыма, подозреваемый арестован, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T09:48
2023-04-19T11:44
россия
керчь
украина
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866250882_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f3da14586538949598a393b779ec8c2.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Силовики предотвратили в Керчи диверсию на объекте энергосистемы Крыма, подозреваемый арестован, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения", — говорится в пресс-релизе.Во время обысков по адресу проживания мужчины изъяты самодельное взрывное устройство и "средства связи, содержавшие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность".Подозреваемый арестован. Ему предъявлены обвинения по статьям за приготовление к диверсии (281 УК) и незаконное хранение взрывчатки (222 УК).Законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненно.
https://ria.ru/20230408/ingusheniya-1863937226.html
россия
керчь
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры задержания украинского агента, готовившего диверсию в Крыму. Видео ФСБ РФ
Кадры задержания украинского агента, готовившего диверсию в Крыму. Видео ФСБ РФ
2023-04-19T09:48
true
PT1M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866250882_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_32666465d3c6492e6abe213b47fd5ece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, керчь, украина, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым
Россия, Керчь, Украина, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Крым
В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергосистемы

ФСБ России сообщила о предотвращении диверсии на объекте энергосистемы Керчи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Силовики предотвратили в Керчи диверсию на объекте энергосистемы Крыма, подозреваемый арестован, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения", — говорится в пресс-релизе.
Во время обысков по адресу проживания мужчины изъяты самодельное взрывное устройство и "средства связи, содержавшие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность".
Подозреваемый арестован. Ему предъявлены обвинения по статьям за приготовление к диверсии (281 УК) и незаконное хранение взрывчатки (222 УК).
Законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненно.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Оперштаб подтвердил задержание второго участника бандгруппы в Ингушетии
8 апреля, 10:49
 
РоссияКерчьУкраинаПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала