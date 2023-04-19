https://ria.ru/20230419/foto-1866268815.html

В МВД рассказали о возможности размещения фото ветеранов на автомобилях

В МВД рассказали о возможности размещения фото ветеранов на автомобилях - РИА Новости, 19.04.2023

В МВД рассказали о возможности размещения фото ветеранов на автомобилях

Все желающие принять участие в акции "Бессмертный полк" могут разместить фото ветеранов на свои автомобили, это не будет считаться нарушением, заявила... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:30

2023-04-19T11:30

2023-04-19T15:53

россия

ирина волк

общество

бессмертный полк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Все желающие принять участие в акции "Бессмертный полк" могут разместить фото ветеранов на свои автомобили, это не будет считаться нарушением, заявила представитель министерства внутренних дел Ирина Волк, ее слова приводятся на сайте МВД Медиа."МВД России информирует, что размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечение к административной ответственности", — сказала генерал-майор.Ранее сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева заявила РИА Новости, что в этому году организация не подала заявку на проведение традиционного шествия. По ее словам, акция пройдет "в максимально различных форматах". Одно из предложений — клеить 9 мая фото родственников-ветеранов на стекла своих автомобилей.По словам Волк, в этом году поучаствовать в таком мероприятии можно в течение нескольких дней до и после праздника. Желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Также допускается размещение фото наград ветерана и его истории, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле. В МВД напомнили, что наносимые на транспортные средства изображения не должны ограничивать обзорность с места водителя. Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. Кроме того чтобы фотографии сохранились в достойном виде, их следует крепить с внутренней стороны, отметила представитель ведомства.При этом к акции могут присоединиться и организации, использующие в своей профессиональной деятельности автомобили."Бессмертный полк" — акция, которая проводится в России и странах ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20230418/bessmertnyy_polk-1866052025.html

https://ria.ru/20230418/polk-1866043012.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ирина волк, общество, бессмертный полк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)