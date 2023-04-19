https://ria.ru/20230419/feyk-1866382105.html

МВД опровергло фейк о штрафе за выкинутую листовку о службе по контракту

МВД опровергло фейк о штрафе за выкинутую листовку о службе по контракту - РИА Новости, 19.04.2023

МВД опровергло фейк о штрафе за выкинутую листовку о службе по контракту

Полиция опровергла сообщения о составлении административного протокола и выписанном штрафе жителю Краснодара, якобы выкинувшему в урну листовку с рекламой... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:18

2023-04-19T16:18

2023-04-19T16:18

происшествия

краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Полиция опровергла сообщения о составлении административного протокола и выписанном штрафе жителю Краснодара, якобы выкинувшему в урну листовку с рекламой службы по контракту, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по краю. "Распространяемая в сети интернет информация о протоколе об административном правонарушении, по которому жителя Краснодара оштрафовали за выброшенную в урну листовку с рекламой службы по контракту, не соответствует действительности. Опубликованные сведения по результатам проведенной проверки не находят своего подтверждения", - говорится в сообщении. В правоохранительных органах призывают граждан критически относиться к подобным сообщениям и тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения.

https://ria.ru/20230327/pokrovskiy-1860863708.html

краснодар

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происшествия, краснодар, россия