Рейтинг@Mail.ru
МВД опровергло фейк о штрафе за выкинутую листовку о службе по контракту - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/feyk-1866382105.html
МВД опровергло фейк о штрафе за выкинутую листовку о службе по контракту
МВД опровергло фейк о штрафе за выкинутую листовку о службе по контракту - РИА Новости, 19.04.2023
МВД опровергло фейк о штрафе за выкинутую листовку о службе по контракту
Полиция опровергла сообщения о составлении административного протокола и выписанном штрафе жителю Краснодара, якобы выкинувшему в урну листовку с рекламой... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:18
2023-04-19T16:18
происшествия
краснодар
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Полиция опровергла сообщения о составлении административного протокола и выписанном штрафе жителю Краснодара, якобы выкинувшему в урну листовку с рекламой службы по контракту, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по краю. "Распространяемая в сети интернет информация о протоколе об административном правонарушении, по которому жителя Краснодара оштрафовали за выброшенную в урну листовку с рекламой службы по контракту, не соответствует действительности. Опубликованные сведения по результатам проведенной проверки не находят своего подтверждения", - говорится в сообщении. В правоохранительных органах призывают граждан критически относиться к подобным сообщениям и тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения.
https://ria.ru/20230327/pokrovskiy-1860863708.html
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
МВД опровергло фейк о штрафе за выкинутую листовку о службе по контракту

МВД опровергло фейк об оштрафованном краснодарце, выкинувшем рекламу службы по контракту

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Полиция опровергла сообщения о составлении административного протокола и выписанном штрафе жителю Краснодара, якобы выкинувшему в урну листовку с рекламой службы по контракту, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по краю.
"Распространяемая в сети интернет информация о протоколе об административном правонарушении, по которому жителя Краснодара оштрафовали за выброшенную в урну листовку с рекламой службы по контракту, не соответствует действительности. Опубликованные сведения по результатам проведенной проверки не находят своего подтверждения", - говорится в сообщении.
В правоохранительных органах призывают граждан критически относиться к подобным сообщениям и тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения.
Лидер группы Ногу свело! Максим Покровский - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Лидер группы "Ногу свело!" избежал штрафа за дискредитацию Вооруженных сил
27 марта, 11:08
 
ПроисшествияКраснодарРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала