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МВД опровергло фейк о штрафе за выкинутую листовку о службе по контракту
МВД опровергло фейк о штрафе за выкинутую листовку о службе по контракту - РИА Новости, 19.04.2023
МВД опровергло фейк о штрафе за выкинутую листовку о службе по контракту
Полиция опровергла сообщения о составлении административного протокола и выписанном штрафе жителю Краснодара, якобы выкинувшему в урну листовку с рекламой... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:18
2023-04-19T16:18
2023-04-19T16:18
происшествия
краснодар
россия
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КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Полиция опровергла сообщения о составлении административного протокола и выписанном штрафе жителю Краснодара, якобы выкинувшему в урну листовку с рекламой службы по контракту, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по краю. "Распространяемая в сети интернет информация о протоколе об административном правонарушении, по которому жителя Краснодара оштрафовали за выброшенную в урну листовку с рекламой службы по контракту, не соответствует действительности. Опубликованные сведения по результатам проведенной проверки не находят своего подтверждения", - говорится в сообщении. В правоохранительных органах призывают граждан критически относиться к подобным сообщениям и тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения.
https://ria.ru/20230327/pokrovskiy-1860863708.html
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
МВД опровергло фейк о штрафе за выкинутую листовку о службе по контракту
МВД опровергло фейк об оштрафованном краснодарце, выкинувшем рекламу службы по контракту