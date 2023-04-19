https://ria.ru/20230419/evdokimov-1866285097.html

В Петрозаводске отменили концерт исполнителя песни "Фантазер" Евдокимова

В Петрозаводске отменили концерт исполнителя песни "Фантазер" Евдокимова - РИА Новости, 19.04.2023

В Петрозаводске отменили концерт исполнителя песни "Фантазер" Евдокимова

Концерт исполнителя песни "Фантазер" Ярослава Евдокимова отменили в Петрозаводске, сообщается на сайте ДК "Машиностроитель". Мероприятие было запланировано на... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:51

2023-04-19T16:51

2023-04-19T16:51

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Концерт исполнителя песни "Фантазер" Ярослава Евдокимова отменили в Петрозаводске, сообщается на сайте ДК "Машиностроитель". Мероприятие было запланировано на 13 мая. Ранее в Краснодаре по той же причине отменили выступление музыканта. Оно должно было состояться 25 апреля. В 2019 году Евдокимов осудил действия российских властей в Крыму и в Донбассе, а также назвал Россию "уродливой страной". Общественность сразу припомнила это артисту, когда он объявил о гастролях. В Сети начали распространять видео с негативными высказываниями певца в адрес страны.

https://ria.ru/20230419/reper-1866254145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

петрозаводск, республика карелия, россия, музыка, знаменитости