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В Петрозаводске отменили концерт исполнителя песни "Фантазер" Евдокимова - РИА Новости, 19.04.2023
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Шоубиз
 
16:51 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/evdokimov-1866285097.html
В Петрозаводске отменили концерт исполнителя песни "Фантазер" Евдокимова
В Петрозаводске отменили концерт исполнителя песни "Фантазер" Евдокимова - РИА Новости, 19.04.2023
В Петрозаводске отменили концерт исполнителя песни "Фантазер" Евдокимова
Концерт исполнителя песни "Фантазер" Ярослава Евдокимова отменили в Петрозаводске, сообщается на сайте ДК "Машиностроитель". Мероприятие было запланировано на... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:51
2023-04-19T16:51
шоубиз
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Концерт исполнителя песни "Фантазер" Ярослава Евдокимова отменили в Петрозаводске, сообщается на сайте ДК "Машиностроитель". Мероприятие было запланировано на 13 мая. Ранее в Краснодаре по той же причине отменили выступление музыканта. Оно должно было состояться 25 апреля. В 2019 году Евдокимов осудил действия российских властей в Крыму и в Донбассе, а также назвал Россию "уродливой страной". Общественность сразу припомнила это артисту, когда он объявил о гастролях. В Сети начали распространять видео с негативными высказываниями певца в адрес страны.
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Шоубиз, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, Музыка, Знаменитости
В Петрозаводске отменили концерт исполнителя песни "Фантазер" Евдокимова

В Петрозаводске отменили концерт певца Ярослава Евдокимова, запланированного на 13 мая

© РИА Новости / Евгений Коктыш | Перейти в медиабанкЗаслуженный артист Белорусской ССР Ярослав Евдокимов
Заслуженный артист Белорусской ССР Ярослав Евдокимов - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Евгений Коктыш
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Концерт исполнителя песни "Фантазер" Ярослава Евдокимова отменили в Петрозаводске, сообщается на сайте ДК "Машиностроитель". Мероприятие было запланировано на 13 мая.
«
"В связи с многочисленными обращениями жителей Республики Карелия по поводу отрицательных высказываний Я. Евдокимова в адрес нашей страны и в частности СВО, администрация ДК "Машиностроитель" приняла решение отменить концерт данного артиста, запланированный на 13 мая", – указали на сайте площадки.
Ранее в Краснодаре по той же причине отменили выступление музыканта. Оно должно было состояться 25 апреля.
В 2019 году Евдокимов осудил действия российских властей в Крыму и в Донбассе, а также назвал Россию "уродливой страной".
Общественность сразу припомнила это артисту, когда он объявил о гастролях. В Сети начали распространять видео с негативными высказываниями певца в адрес страны.
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ШоубизПетрозаводскРеспублика КарелияРоссияМузыкаЗнаменитости
 
 
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