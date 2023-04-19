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В Петрозаводске отменили концерт исполнителя песни "Фантазер" Евдокимова
В Петрозаводске отменили концерт исполнителя песни "Фантазер" Евдокимова - РИА Новости, 19.04.2023
В Петрозаводске отменили концерт исполнителя песни "Фантазер" Евдокимова
Концерт исполнителя песни "Фантазер" Ярослава Евдокимова отменили в Петрозаводске, сообщается на сайте ДК "Машиностроитель". Мероприятие было запланировано на... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:51
2023-04-19T16:51
2023-04-19T16:51
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Концерт исполнителя песни "Фантазер" Ярослава Евдокимова отменили в Петрозаводске, сообщается на сайте ДК "Машиностроитель". Мероприятие было запланировано на 13 мая. Ранее в Краснодаре по той же причине отменили выступление музыканта. Оно должно было состояться 25 апреля. В 2019 году Евдокимов осудил действия российских властей в Крыму и в Донбассе, а также назвал Россию "уродливой страной". Общественность сразу припомнила это артисту, когда он объявил о гастролях. В Сети начали распространять видео с негативными высказываниями певца в адрес страны.
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РИА Новости
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петрозаводск, республика карелия, россия, музыка, знаменитости
Шоубиз, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, Музыка, Знаменитости
В Петрозаводске отменили концерт исполнителя песни "Фантазер" Евдокимова
В Петрозаводске отменили концерт певца Ярослава Евдокимова, запланированного на 13 мая