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Рособрнадзор рассказал о прошедшем досрочном периоде сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 19.04.2023
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16:47 19.04.2023 (обновлено: 17:12 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/ege-1866392429.html
Рособрнадзор рассказал о прошедшем досрочном периоде сдачи ЕГЭ
Рособрнадзор рассказал о прошедшем досрочном периоде сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 19.04.2023
Рособрнадзор рассказал о прошедшем досрочном периоде сдачи ЕГЭ
Досрочный период Единого государственного экзамена в 2023 году прошел без организационных и технологических сбоев, сам период досрочной сдачи экзамена... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:47
2023-04-19T17:12
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Досрочный период Единого государственного экзамена в 2023 году прошел без организационных и технологических сбоев, сам период досрочной сдачи экзамена завершился 19 апреля, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. "Проведение досрочного периода ЕГЭ 2023 года завершилось 19 апреля. Экзамены прошли в штатном режиме без организационно-технологических сбоев", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время досрочного периода за нарушения порядка проведения ЕГЭ было удалено с экзаменов 33 человека, их результаты аннулированы. В ведомстве добавили, что участие в ЕГЭ в досрочный период приняли около 14 тысяч человек, в основном это выпускники прошлых лет, для них было открыто 289 пунктов проведения экзаменов в 84 регионах России, а самыми массовыми экзаменами досрочного периода стали ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и обществознанию. "Ознакомиться со своими результатами участники экзаменов могут на портале Госуслуг в разделе "Документы", подраздел "Образование", и через сервис ознакомления с результатами ЕГЭ на сайте Рособрнадзора. Основной период ЕГЭ в 2023 году пройдет с 26 мая по 1 июля", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20230404/ege-1862893672.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор рассказал о прошедшем досрочном периоде сдачи ЕГЭ

Рособрнадзор: досрочный период ЕГЭ прошел без организационных и технологических сбоев

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчитель вскрывает пакет с заданием для ЕГЭ
Учитель вскрывает пакет с заданием для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учитель вскрывает пакет с заданием для ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Досрочный период Единого государственного экзамена в 2023 году прошел без организационных и технологических сбоев, сам период досрочной сдачи экзамена завершился 19 апреля, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
"Проведение досрочного периода ЕГЭ 2023 года завершилось 19 апреля. Экзамены прошли в штатном режиме без организационно-технологических сбоев", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что во время досрочного периода за нарушения порядка проведения ЕГЭ было удалено с экзаменов 33 человека, их результаты аннулированы.
В ведомстве добавили, что участие в ЕГЭ в досрочный период приняли около 14 тысяч человек, в основном это выпускники прошлых лет, для них было открыто 289 пунктов проведения экзаменов в 84 регионах России, а самыми массовыми экзаменами досрочного периода стали ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и обществознанию.
"Ознакомиться со своими результатами участники экзаменов могут на портале Госуслуг в разделе "Документы", подраздел "Образование", и через сервис ознакомления с результатами ЕГЭ на сайте Рособрнадзора. Основной период ЕГЭ в 2023 году пройдет с 26 мая по 1 июля", - заключили в ведомстве.
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