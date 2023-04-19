https://ria.ru/20230419/drony-1866351540.html
Китай отверг обвинения в якобы поставках дронов России в военных целях
Китай отверг обвинения в якобы поставках дронов России в военных целях - РИА Новости, 19.04.2023
Китай отверг обвинения в якобы поставках дронов России в военных целях
Китай отвергает обвинения в якобы поставках дронов России в военных целях, заявило в среду министерство коммерции КНР. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:59
2023-04-19T14:59
2023-04-19T14:59
в мире
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851028483_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b705a6fb370e6f3412e5773a212702ec.jpg
ПЕКИН, 19 апр - РИА Новости. Китай отвергает обвинения в якобы поставках дронов России в военных целях, заявило в среду министерство коммерции КНР. "США продолжают поставлять оружие Украине, при этом они не только не задумываются о своих действиях, но и вместе с некоторыми западными странами без всякого на то основания распространяют ложную информацию об экспорте китайских дронов, очерняют китайские компании. Китай выступает категорически против этого", - говорится в заявлении ведомства, комментирующем сообщения в СМИ о якобы поставках Китаем беспилотников России для использования в зонах конфликта. В сообщении отмечается, что Китай всегда занимал справедливую позицию по Украине и прилагал все усилия для политического разрешения кризиса. В минкоммерции отметили, что в Китае действуют строгие правила относительно экспорта дронов, согласно которым, экспортируемым беспилотникам нужно пройти проверку, что они будут использоваться в мирных целях. Что касается обычных гражданских дронов, пояснили в ведомстве, то международных ограничений для них нет. Страны во всем мире и связанные с ними многосторонние механизмы не включили обычные гражданские беспилотники в сферу экспортного контроля, для них разрешена свободная торговля. "После кризиса на Украине некоторые китайские компании, производящие гражданские беспилотники, приостановили свою деятельность в зонах конфликта, что еще больше доказало, что соответствующие сообщения иностранных СМИ являются необоснованными и намеренно дискредитирующими", - говорится в сообщении. Отмечается, что Китай продолжит ужесточать меры экспортного контроля дронов и призывает заинтересованные стороны делать то же самое, чтобы "предотвратить использование разных видов беспилотных летательных аппаратов на полях сражений и в зонах конфликтов".
https://ria.ru/20230418/ssha-1865959351.html
https://ria.ru/20230418/dron-1866053727.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851028483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d041401b71f9d9ee3c96aa4b2e400769.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия
Китай отверг обвинения в якобы поставках дронов России в военных целях
Министерство коммерции КНР: Пекин отверг обвинения в якобы поставках военных дронов России
ПЕКИН, 19 апр - РИА Новости. Китай отвергает обвинения в якобы поставках дронов России в военных целях, заявило в среду министерство коммерции КНР.
"США продолжают поставлять оружие Украине
, при этом они не только не задумываются о своих действиях, но и вместе с некоторыми западными странами без всякого на то основания распространяют ложную информацию об экспорте китайских дронов, очерняют китайские компании. Китай выступает категорически против этого", - говорится в заявлении ведомства, комментирующем сообщения в СМИ о якобы поставках Китаем беспилотников России для использования в зонах конфликта.
Конгресс США осудил Россию из-за инцидента с БПЛА над Черным морем
В сообщении отмечается, что Китай всегда занимал справедливую позицию по Украине и прилагал все усилия для политического разрешения кризиса.
В минкоммерции отметили, что в Китае действуют строгие правила относительно экспорта дронов, согласно которым, экспортируемым беспилотникам нужно пройти проверку, что они будут использоваться в мирных целях.
Что касается обычных гражданских дронов, пояснили в ведомстве, то международных ограничений для них нет. Страны во всем мире и связанные с ними многосторонние механизмы не включили обычные гражданские беспилотники в сферу экспортного контроля, для них разрешена свободная торговля.
"После кризиса на Украине некоторые китайские компании, производящие гражданские беспилотники, приостановили свою деятельность в зонах конфликта, что еще больше доказало, что соответствующие сообщения иностранных СМИ являются необоснованными и намеренно дискредитирующими", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Китай продолжит ужесточать меры экспортного контроля дронов и призывает заинтересованные стороны делать то же самое, чтобы "предотвратить использование разных видов беспилотных летательных аппаратов на полях сражений и в зонах конфликтов".
На Украине назвали самый опасный для ВСУ российский дрон