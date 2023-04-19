https://ria.ru/20230419/drony-1866351540.html

Китай отверг обвинения в якобы поставках дронов России в военных целях

Китай отверг обвинения в якобы поставках дронов России в военных целях - РИА Новости, 19.04.2023

Китай отверг обвинения в якобы поставках дронов России в военных целях

Китай отвергает обвинения в якобы поставках дронов России в военных целях, заявило в среду министерство коммерции КНР. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:59

2023-04-19T14:59

2023-04-19T14:59

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ПЕКИН, 19 апр - РИА Новости. Китай отвергает обвинения в якобы поставках дронов России в военных целях, заявило в среду министерство коммерции КНР. "США продолжают поставлять оружие Украине, при этом они не только не задумываются о своих действиях, но и вместе с некоторыми западными странами без всякого на то основания распространяют ложную информацию об экспорте китайских дронов, очерняют китайские компании. Китай выступает категорически против этого", - говорится в заявлении ведомства, комментирующем сообщения в СМИ о якобы поставках Китаем беспилотников России для использования в зонах конфликта. В сообщении отмечается, что Китай всегда занимал справедливую позицию по Украине и прилагал все усилия для политического разрешения кризиса. В минкоммерции отметили, что в Китае действуют строгие правила относительно экспорта дронов, согласно которым, экспортируемым беспилотникам нужно пройти проверку, что они будут использоваться в мирных целях. Что касается обычных гражданских дронов, пояснили в ведомстве, то международных ограничений для них нет. Страны во всем мире и связанные с ними многосторонние механизмы не включили обычные гражданские беспилотники в сферу экспортного контроля, для них разрешена свободная торговля. "После кризиса на Украине некоторые китайские компании, производящие гражданские беспилотники, приостановили свою деятельность в зонах конфликта, что еще больше доказало, что соответствующие сообщения иностранных СМИ являются необоснованными и намеренно дискредитирующими", - говорится в сообщении. Отмечается, что Китай продолжит ужесточать меры экспортного контроля дронов и призывает заинтересованные стороны делать то же самое, чтобы "предотвратить использование разных видов беспилотных летательных аппаратов на полях сражений и в зонах конфликтов".

https://ria.ru/20230418/ssha-1865959351.html

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