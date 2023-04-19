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Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов - РИА Новости, 19.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка шестью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:44
2023-04-19T12:44
2023-04-19T12:44
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка шестью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.30 – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка