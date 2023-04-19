Рейтинг@Mail.ru
Процесс дедолларизации запущен, заявили в МИД - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/dollar-1866477088.html
Процесс дедолларизации запущен, заявили в МИД
Процесс дедолларизации запущен, заявили в МИД - РИА Новости, 19.04.2023
Процесс дедолларизации запущен, заявили в МИД
Процесс дедолларизации запущен, рано или поздно доминированию этой валюты придет конец, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T22:05
2023-04-19T22:05
экономика
россия
александр панкин
доллар
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg
ООН, 19 апр - РИА Новости. Процесс дедолларизации запущен, рано или поздно доминированию этой валюты придет конец, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. Отвечая на вопрос о том, когда Россия сможет полностью избавиться от доллара и как это будет влиять на американское положение в международной сфере, Панкин сказал: "Процесс пошел, это тенденция, это тренд". "Конечно, позиции доллара сильны в мировой экономике, конечно, существует целый ряд зависимостей. Доллар не только финансовый инструмент. Американская политика подкрепляет его другими типами зависимостей, сеть отношений в военно-политической сфере, экономической и так далее", - отметил он. Однако, по словам замглавы МИД РФ, ряд стран памятуют о рисках и опасениях, связанных с долларом. "Я где-то недавно читал и видел эту таблицу, кто сколько доминировал. Когда-то же доминировал голландский гульден, португальское эскудо – причем 80 лет, 100 лет, фунт стерлингов. В прямом смысле доминировали, как основной мировой эмитент, был связан с империями. Это было давно, 17, 18, 19 век. Доллар - это не первая валюта в мире, которая долго доминирует. Век доллара я не берусь просчитать. Но у каждой доминирующей валюты есть свой век жизни", - заключил он.
https://ria.ru/20230415/tramp-1865484822.html
https://ria.ru/20230419/zapad-1866189280.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_95727059c8c1ae65261346b792ecc884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр панкин, доллар, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Экономика, Россия, Александр Панкин, Доллар, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Процесс дедолларизации запущен, заявили в МИД

Замглавы МИД Панкин: процесс дедолларизации запущен, доминированию доллара придет конец

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 апр - РИА Новости. Процесс дедолларизации запущен, рано или поздно доминированию этой валюты придет конец, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Отвечая на вопрос о том, когда Россия сможет полностью избавиться от доллара и как это будет влиять на американское положение в международной сфере, Панкин сказал: "Процесс пошел, это тенденция, это тренд".
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Трамп предсказал американской экономике и доллару тяжелейшее поражение
15 апреля, 01:10
"Конечно, позиции доллара сильны в мировой экономике, конечно, существует целый ряд зависимостей. Доллар не только финансовый инструмент. Американская политика подкрепляет его другими типами зависимостей, сеть отношений в военно-политической сфере, экономической и так далее", - отметил он.
Однако, по словам замглавы МИД РФ, ряд стран памятуют о рисках и опасениях, связанных с долларом.
«
"Сейчас многие страны становятся крепче, сильнее, и, соответственно, к их валютам больше доверия. Я не знаю, исчезнет ли доллар как таковой", - заявил Панкин.
"Я где-то недавно читал и видел эту таблицу, кто сколько доминировал. Когда-то же доминировал голландский гульден, португальское эскудо – причем 80 лет, 100 лет, фунт стерлингов. В прямом смысле доминировали, как основной мировой эмитент, был связан с империями. Это было давно, 17, 18, 19 век. Доллар - это не первая валюта в мире, которая долго доминирует. Век доллара я не берусь просчитать. Но у каждой доминирующей валюты есть свой век жизни", - заключил он.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Запад начал осознавать свою смертельную ошибку
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаРоссияАлександр ПанкинДолларСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала