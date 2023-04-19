https://ria.ru/20230419/dollar-1866477088.html

Процесс дедолларизации запущен, заявили в МИД

Процесс дедолларизации запущен, заявили в МИД - РИА Новости, 19.04.2023

Процесс дедолларизации запущен, заявили в МИД

Процесс дедолларизации запущен, рано или поздно доминированию этой валюты придет конец, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T22:05

2023-04-19T22:05

2023-04-19T22:05

экономика

россия

александр панкин

доллар

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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ООН, 19 апр - РИА Новости. Процесс дедолларизации запущен, рано или поздно доминированию этой валюты придет конец, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. Отвечая на вопрос о том, когда Россия сможет полностью избавиться от доллара и как это будет влиять на американское положение в международной сфере, Панкин сказал: "Процесс пошел, это тенденция, это тренд". "Конечно, позиции доллара сильны в мировой экономике, конечно, существует целый ряд зависимостей. Доллар не только финансовый инструмент. Американская политика подкрепляет его другими типами зависимостей, сеть отношений в военно-политической сфере, экономической и так далее", - отметил он. Однако, по словам замглавы МИД РФ, ряд стран памятуют о рисках и опасениях, связанных с долларом. "Я где-то недавно читал и видел эту таблицу, кто сколько доминировал. Когда-то же доминировал голландский гульден, португальское эскудо – причем 80 лет, 100 лет, фунт стерлингов. В прямом смысле доминировали, как основной мировой эмитент, был связан с империями. Это было давно, 17, 18, 19 век. Доллар - это не первая валюта в мире, которая долго доминирует. Век доллара я не берусь просчитать. Но у каждой доминирующей валюты есть свой век жизни", - заключил он.

https://ria.ru/20230415/tramp-1865484822.html

https://ria.ru/20230419/zapad-1866189280.html

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экономика, россия, александр панкин, доллар, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире