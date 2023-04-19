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Запад подарков не делает. Чем будет расплачиваться Украина - РИА Новости, 19.04.2023
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08:00 19.04.2023 (обновлено: 11:57 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/dolg-1866133016.html
Запад подарков не делает. Чем будет расплачиваться Украина
Запад подарков не делает. Чем будет расплачиваться Украина - РИА Новости, 19.04.2023
Запад подарков не делает. Чем будет расплачиваться Украина
Лондон выделит Киеву очередные 500 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма, предоставленная Великобританией, достигнет восьми миллиардов. Внешний госдолг РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T08:00
2023-04-19T11:57
экономика
украина
сша
евросоюз
мвф
польша
румыния
венгрия
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Лондон выделит Киеву очередные 500 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма, предоставленная Великобританией, достигнет восьми миллиардов. Внешний госдолг Украины уже превысил 130 миллиардов долларов, ВВП за прошлый год упал почти на треть, а инфляция достигла 25 процентов. Люди уезжают, состояние экономики ухудшается. Между тем на Западе подчеркивают: основную часть денег придется вернуть. Как и чем украинцы собираются расплачиваться с кредиторами — в материале РИА Новости.Простой подсчетПо данным Национального банка Украины (НБУ), за прошлый год страна получила международной помощи на 32,1 миллиарда долларов. Больше всего предоставили США и ЕС — по двенадцать и восемь миллиардов соответственно. При этом золотовалютные резервы страны сократились на 7,9 процента и на начало 2023-го составляли 28,5 миллиарда долларов. По другим оценкам, Киев получил более 150,8 миллиарда долларов, включая поставки гуманитарной и военной помощи. И кредитные средства продолжают поступать.Лондон собирается предоставить дополнительные 500 миллионов долларов на экономические нужды — содержание школ, больниц, поддержку уязвимых категорий граждан. Международный валютный фонд согласовал четырехлетнюю кредитную программу на 15,6 миллиарда долларов. Предполагается, что заем поддержит фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность на год-полтора. А после начнут принимать меры по укреплению макроэкономической устойчивости и вступлению Украины в ЕС. Это первый случай, когда МВФ кредитует "страну в состоянии войны", отмечает Bloomberg. Глава фонда Кристалина Георгиева подчеркнула, что потребность в финансировании сохранится на ближайшие годы.Однако эксперты считают, что из-за процветающей коррупции это не сильно поможет Киеву. Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев полагает, что как минимум половина выделенных средств оседает в карманах чиновников, в том числе западных. "Возможно, какой-то объем полученных средств все-таки тратят на пенсии, пособия и зарплаты бюджетников, однако это не спасет трещащую по швам экономику", — добавляет экономист Леонид Хазанов.Кредитная политикаСитуация внутри страны подтверждает предположения аналитиков. Согласно последнему отчету НБУ, из-за риска невозврата средств банки сворачивают кредитование. Корпоративное с начала года снизилось на 3,6 процента, для физлиц — на 2,2. Как сообщает информационно-аналитический портал "Укррудпром", банки без предупреждения закрывают кредитные лимиты по картам, а доля проблемных займов превысила 38 процентов, что говорит о нехватке денег у населения."Очевидно, полученные от Запада средства тратятся не на социально-экономические нужды, а идут на закупку вооружения все у тех же США, Великобритании и ЕС, оплату "труда" наемников или попросту "осваиваются" чиновниками, успешно выводящими их на счета в иностранных банках", — рассуждает Хазанов. Практически полная деградация промышленности лишает государство возможности расплатиться по долгам. По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, крупные компании показывают спад производства. Например, предприятия "Интерпайп Нико Тьюб" и "Трубосталь" снизили выпуск бесшовных труб на 31,1 и 61,6 процента, "Сентравис" — нержавеющих труб на 38,3, "Интерпайп НМТЗ" — электросварных труб на 67,1 процента.Эксперты уверены, что изначально западные страны рассчитывали компенсировать затраты за счет конфискации российских активов. Однако влияние США, потерпевших значительные репутационные риски, вынуждает искать другие варианты.Общая мечтаТак, некоторые европейские страны выдвигают территориальные притязания. По заявлению румынского дипломата Андрея Марги Украина обязана передать Закарпатье Венгрии, Галицию — Польше, а Буковину — Румынии. Разуваев полагает, что озвученные претензии вполне серьезны и ЕС планирует списать часть долгов именно за счет территорий. Альтернативный вариант — передача долгов государствам, получившим указанные области. Попутно заинтересованные стороны получат земельные угодья и месторождения полезных ископаемых, промышленные предприятия, электростанции и удобный военный плацдарм поближе к российским границам."Объединенный запад нацелен ослабить Россию любой ценой. Борьба давно вышла за границы здравого смысла, но США и Европу беспокоит само существование страны, способной победить их в военном отношении. Им нет дела до нашей миролюбивой политики", — объясняет Разуваев.Эксперты подчеркивают, что Запад не заботится об интересах собственного населения и руководствуется принципом "война все спишет". Тем временем протестные настроения набирают силу во многих странах, которые активно вооружают Украину. Тысячи человек выходили на улицы в Германии, Испании, Болгарии, Польше, протестуя против участия в конфликте. В Молдавии и Чехии жители призывают власть обратить внимание на рост цен и тарифов на отопление и электричество.Хазанов уверен, что вмешательство западных стран будет продолжаться до тех пор, пока акции протеста там не станут настолько масштабными, что поставят под угрозу существующие режимы. Либо пока Украина не исчезнет как государство.
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сша
польша
румыния
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экономика, украина, сша, евросоюз, мвф, польша, румыния, венгрия, кредиты
Экономика, Украина, США, Евросоюз, МВФ, Польша, Румыния, Венгрия, Кредиты

Запад подарков не делает. Чем будет расплачиваться Украина

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Лондон выделит Киеву очередные 500 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма, предоставленная Великобританией, достигнет восьми миллиардов. Внешний госдолг Украины уже превысил 130 миллиардов долларов, ВВП за прошлый год упал почти на треть, а инфляция достигла 25 процентов. Люди уезжают, состояние экономики ухудшается. Между тем на Западе подчеркивают: основную часть денег придется вернуть. Как и чем украинцы собираются расплачиваться с кредиторами — в материале РИА Новости.

Простой подсчет

По данным Национального банка Украины (НБУ), за прошлый год страна получила международной помощи на 32,1 миллиарда долларов. Больше всего предоставили США и ЕС — по двенадцать и восемь миллиардов соответственно. При этом золотовалютные резервы страны сократились на 7,9 процента и на начало 2023-го составляли 28,5 миллиарда долларов. По другим оценкам, Киев получил более 150,8 миллиарда долларов, включая поставки гуманитарной и военной помощи. И кредитные средства продолжают поступать.
Лондон собирается предоставить дополнительные 500 миллионов долларов на экономические нужды — содержание школ, больниц, поддержку уязвимых категорий граждан. Международный валютный фонд согласовал четырехлетнюю кредитную программу на 15,6 миллиарда долларов. Предполагается, что заем поддержит фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность на год-полтора. А после начнут принимать меры по укреплению макроэкономической устойчивости и вступлению Украины в ЕС. Это первый случай, когда МВФ кредитует "страну в состоянии войны", отмечает Bloomberg. Глава фонда Кристалина Георгиева подчеркнула, что потребность в финансировании сохранится на ближайшие годы.
© AP Photo / Efrem LukatskyЖительница Украины получает гуманитарную помощь из ЕС
Жительница Украины получает гуманитарную помощь из ЕС - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Жительница Украины получает гуманитарную помощь из ЕС
Однако эксперты считают, что из-за процветающей коррупции это не сильно поможет Киеву. Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев полагает, что как минимум половина выделенных средств оседает в карманах чиновников, в том числе западных. "Возможно, какой-то объем полученных средств все-таки тратят на пенсии, пособия и зарплаты бюджетников, однако это не спасет трещащую по швам экономику", — добавляет экономист Леонид Хазанов.

Кредитная политика

Ситуация внутри страны подтверждает предположения аналитиков. Согласно последнему отчету НБУ, из-за риска невозврата средств банки сворачивают кредитование. Корпоративное с начала года снизилось на 3,6 процента, для физлиц — на 2,2. Как сообщает информационно-аналитический портал "Укррудпром", банки без предупреждения закрывают кредитные лимиты по картам, а доля проблемных займов превысила 38 процентов, что говорит о нехватке денег у населения.
"Очевидно, полученные от Запада средства тратятся не на социально-экономические нужды, а идут на закупку вооружения все у тех же США, Великобритании и ЕС, оплату "труда" наемников или попросту "осваиваются" чиновниками, успешно выводящими их на счета в иностранных банках", — рассуждает Хазанов. Практически полная деградация промышленности лишает государство возможности расплатиться по долгам. По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, крупные компании показывают спад производства. Например, предприятия "Интерпайп Нико Тьюб" и "Трубосталь" снизили выпуск бесшовных труб на 31,1 и 61,6 процента, "Сентравис" — нержавеющих труб на 38,3, "Интерпайп НМТЗ" — электросварных труб на 67,1 процента.
Скамейка с флагом США в торговом центре в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
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Эксперты уверены, что изначально западные страны рассчитывали компенсировать затраты за счет конфискации российских активов. Однако влияние США, потерпевших значительные репутационные риски, вынуждает искать другие варианты.

Общая мечта

Так, некоторые европейские страны выдвигают территориальные притязания. По заявлению румынского дипломата Андрея Марги Украина обязана передать Закарпатье Венгрии, Галицию — Польше, а Буковину — Румынии. Разуваев полагает, что озвученные претензии вполне серьезны и ЕС планирует списать часть долгов именно за счет территорий. Альтернативный вариант — передача долгов государствам, получившим указанные области. Попутно заинтересованные стороны получат земельные угодья и месторождения полезных ископаемых, промышленные предприятия, электростанции и удобный военный плацдарм поближе к российским границам.
"Объединенный запад нацелен ослабить Россию любой ценой. Борьба давно вышла за границы здравого смысла, но США и Европу беспокоит само существование страны, способной победить их в военном отношении. Им нет дела до нашей миролюбивой политики", — объясняет Разуваев.
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи в Киеве
Президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи в Киеве
Эксперты подчеркивают, что Запад не заботится об интересах собственного населения и руководствуется принципом "война все спишет". Тем временем протестные настроения набирают силу во многих странах, которые активно вооружают Украину. Тысячи человек выходили на улицы в Германии, Испании, Болгарии, Польше, протестуя против участия в конфликте. В Молдавии и Чехии жители призывают власть обратить внимание на рост цен и тарифов на отопление и электричество.
Хазанов уверен, что вмешательство западных стран будет продолжаться до тех пор, пока акции протеста там не станут настолько масштабными, что поставят под угрозу существующие режимы. Либо пока Украина не исчезнет как государство.
 
ЭкономикаУкраинаСШАЕвросоюзМВФПольшаРумынияВенгрияКредиты
 
 
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