https://ria.ru/20230419/diversii-1866303361.html

В Кремле опровергли заявления о диверсионных планах России в ЕС

В Кремле опровергли заявления о диверсионных планах России в ЕС - РИА Новости, 19.04.2023

В Кремле опровергли заявления о диверсионных планах России в ЕС

Утверждения о планах России организовать диверсии на европейских энергетических объектах не имеют оснований, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:13

2023-04-19T13:13

2023-04-19T14:59

россия

европа

дания

дмитрий песков

евросоюз

северный поток

авария на "северных потоках"

сеймур херш

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Утверждения о планах России организовать диверсии на европейских энергетических объектах не имеют оснований, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее СМИ распространили детали совместного расследования журналистов из Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции, где утверждается о "подготовке возможных диверсий на энергообъектах в странах Северной Европы со стороны России". В сентябре прошлого года экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале опубликовал результаты своего расследования. В нем он со ссылкой на неназванный источник заявил, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США под прикрытием учений Baltops. В Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют к этому отношения.

https://ria.ru/20230417/politika-1865834686.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, европа, дания, дмитрий песков, евросоюз, северный поток, авария на "северных потоках", сеймур херш, сша