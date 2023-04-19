https://ria.ru/20230419/diversii-1866303361.html
В Кремле опровергли заявления о диверсионных планах России в ЕС
В Кремле опровергли заявления о диверсионных планах России в ЕС - РИА Новости, 19.04.2023
В Кремле опровергли заявления о диверсионных планах России в ЕС
Утверждения о планах России организовать диверсии на европейских энергетических объектах не имеют оснований, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:13
2023-04-19T13:13
2023-04-19T14:59
россия
европа
дания
дмитрий песков
евросоюз
северный поток
авария на "северных потоках"
сеймур херш
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Утверждения о планах России организовать диверсии на европейских энергетических объектах не имеют оснований, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее СМИ распространили детали совместного расследования журналистов из Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции, где утверждается о "подготовке возможных диверсий на энергообъектах в странах Северной Европы со стороны России". В сентябре прошлого года экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале опубликовал результаты своего расследования. В нем он со ссылкой на неназванный источник заявил, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США под прикрытием учений Baltops. В Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют к этому отношения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, дания, дмитрий песков, евросоюз, северный поток, авария на "северных потоках", сеймур херш, сша
Россия, Европа, Дания, Дмитрий Песков, Евросоюз, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Сеймур Херш, США
В Кремле опровергли заявления о диверсионных планах России в ЕС
Песков назвал обвинения России в подготовке диверсий на энергообъектах в ЕС беспочвенными
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Утверждения о планах России организовать диверсии на европейских энергетических объектах не имеют оснований, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Эти средства массовой информации, упомянутых стран, они ошиблись в своем расследовании. Опять беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию. Мы бы предпочли, чтобы они больше уделяли внимание теме теракта на "Северных потоках" и необходимости прозрачного, срочного и широкого международного расследования этих беспрецедентных террористических актов", — отметил чиновник.
Ранее СМИ распространили детали совместного расследования журналистов из Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции, где утверждается о "подготовке возможных диверсий на энергообъектах в странах Северной Европы со стороны России".
В сентябре прошлого года экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
в феврале опубликовал результаты своего расследования. В нем он со ссылкой на неназванный источник заявил, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США под прикрытием учений Baltops. В Пентагоне заявили РИА Новости, что США
не имеют к этому отношения.
России выкатили ультиматум по "Северным потокам". Придется ответить жестко