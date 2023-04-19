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Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов
Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов - РИА Новости, 19.04.2023
Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов
На купянском направлении российские войска за сутки вскрыли и ликвидировали две группы украинских диверсантов, а также уничтожили гаубицу 2С3 "Акация", сообщил... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T05:10
2023-04-19T05:10
2023-04-19T05:10
специальная военная операция на украине
акация (гаубица)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На купянском направлении российские войска за сутки вскрыли и ликвидировали две группы украинских диверсантов, а также уничтожили гаубицу 2С3 "Акация", сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев. "В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", - сказал Шепелявцев. Также, по его словам, в ходе огневого поражения артиллерии были сорваны три ротации подразделений украинских войск на передовых позициях в районе населенных пунктов Ольшана, Тимковка и Табаевка. "В районе населенного пункта Лозовая расчёт самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" под командованием сержанта Александра Голубева уничтожил самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", - добавил Шепелявцев.
https://ria.ru/20230419/akatsiya-1866220316.html
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акация (гаубица)
Специальная военная операция на Украине, Акация (гаубица)
Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов
Российские силы уничтожили на Купянском направлении две группы диверсантов ВСУ
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На купянском направлении российские войска за сутки вскрыли и ликвидировали две группы украинских диверсантов, а также уничтожили гаубицу 2С3 "Акация", сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев.
"В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", - сказал Шепелявцев.
Также, по его словам, в ходе огневого поражения артиллерии были сорваны три ротации подразделений украинских войск на передовых позициях в районе населенных пунктов Ольшана, Тимковка и Табаевка.
"В районе населенного пункта Лозовая расчёт самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" под командованием сержанта Александра Голубева уничтожил самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", - добавил Шепелявцев.
Российская "Акация" поразила на Запорожском направлении скопление ВСУ