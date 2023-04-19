В Киеве завели дело после проникновения верующих в опечатанный корпус лавры
Полиция Киева завела дело после проникновения верующих в опечатанный корпус лавры
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Полиция Киева завела дело по статье "хулиганство" после проникновения верующих в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры, сообщила в среду представитель столичной полиции Оксана Тищенко.
Как сообщал ранее в среду Союз православных журналистов (СПЖ), верующие взломали двери и проникли в ранее опечатанный корпус Киево-Печерской лавры, внутри помещения, по данным СПЖ, находились запертые полицией люди.
"Сегодня, 19 апреля, после того как представители комиссии от министерства культуры осмотрели и опечатали один из корпусов Киево-Печерской лавры, группа лиц сломала роллеты, которые закрывали двери и зашла внутрь помещения. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, которая провела осмотр места происшествия и задокументировала нарушения", - приводит слова Тищенко сайт ведомства.
Она сообщила, что о данному факту следственным отделом Печерского управления полиции сведения о происшествии внесены в единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической Украинской православной церкви (УПЦ) минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".