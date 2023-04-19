https://ria.ru/20230419/burlinova-1866228341.html

Преподаватель МГУ отвергла обвинения минюста США во "вредоносном влиянии"

Преподаватель МГУ отвергла обвинения минюста США во "вредоносном влиянии" - РИА Новости, 19.04.2023

Преподаватель МГУ отвергла обвинения минюста США во "вредоносном влиянии"

Руководитель центра поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия", преподаватель МГУ россиянка Наталья Бурлинова в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T07:24

2023-04-19T07:24

2023-04-19T07:33

сша

россия

вашингтон (штат)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

гарвардский университет

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Руководитель центра поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия", преподаватель МГУ россиянка Наталья Бурлинова в беседе с РИА Новости категорически отвергла выдвинутые против нее минюстом США обвинения во "вредоносном влиянии". Во вторник ведомство предъявило обвинение четырем гражданам России, среди которых названа и Бурлинова. Ее обвиняют в якобы имевшем место сговоре с сотрудником ФСБ с целью работы в качестве незарегистрированного иностранного агента в США. Остальным предъявлено обвинение в том, что они работали от имени российского правительства совместно с ФСБ в рамках многолетней кампании по иностранному влиянию. В июле 2022 года против Бурлиновой были введены американские санкции. Теперь Бурлинову подозревают в сборе информации об американских гражданах. "Виновной в чем? Что я делала что-то противозаконное против США? Конечно, нет. Я никогда не занималась никакой незаконной деятельностью, никаким сбором информации. Тем более никакой разведывательной или вербовочной деятельностью", - сказала Бурлинова, отвечая на вопрос о том, считает ли она себя виновной. По ее словам, опубликованный минюстом документ является "компиляцией различных фактов из моей биографии, как например, поездка в США 2018 года в рамках публичной презентации Meeting Russia". Преподаватель выразила удивление тем, что ей вменяют в вину общение с академическим сообществом в США и контакты с американскими коллегами, которые тоже занимаются публичной дипломатией. "Я вообще себя не считаю виновной в чем-то перед Соединенными Штатами. Соединенные Штаты - вообще не мое государство, перед кем я вообще могу быть виноватой. Ни я, ни моя деятельность никаким образом не подрывали безопасность Соединенных Штатов, не подрывали их национальных интересов. Наоборот, мы делали и продолжаем делать проекты, нацеленные на диалог", - сказала Бурлинова. Она обратила внимание на то, что в документе Минюста США ничего не сказано о каких-либо свидетельствах участников совместных программ, которые подтверждали бы выдвинутые обвинения. По ее словам, американцы передавали свои паспортные данные через ее центр "Креативная дипломатия" для получения российской визы - но это все делалось открыто, равно как и проводимые в США мероприятия, в том числе в Вашингтоне, в Гарвардском университете и Университете Тафтса в Бостоне. Информация об этом публиковалась в том числе на сайте возглавляемой ею организации и ни от кого, включая американские власти, не скрывалась. "Никакой информации в какие-то тайные учреждения (Бурлинову в США обвиняют в передаче данных сотруднику ФСБ - ред.) мы не передавали и передавать не могли. Мы открытая публичная организация. Суть нашей работы состояла в том, чтобы налаживать диалог между молодыми лидерами США и России", - подчеркнула она. Также публичной, обнародованной на сайте, была и информация о получении грантов от российского государства. "Да, мы работаем для того, чтобы у России было больше друзей в мире. А что в этом дурного? Если так продолжать, то скоро любой контакт будет приравнен к разведывательной деятельности", - резюмировала она.

https://ria.ru/20230104/polsha-1843032456.html

https://ria.ru/20230118/zaderzhanie-1845831606.html

https://ria.ru/20230324/arest-1860499231.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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сша, россия, вашингтон (штат), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), гарвардский университет