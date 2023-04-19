https://ria.ru/20230419/burlinova-1866228341.html
Преподаватель МГУ отвергла обвинения минюста США во "вредоносном влиянии"
Преподаватель МГУ отвергла обвинения минюста США во "вредоносном влиянии" - РИА Новости, 19.04.2023
Преподаватель МГУ отвергла обвинения минюста США во "вредоносном влиянии"
Руководитель центра поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия", преподаватель МГУ россиянка Наталья Бурлинова в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T07:24
2023-04-19T07:24
2023-04-19T07:33
сша
россия
вашингтон (штат)
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гарвардский университет
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Руководитель центра поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия", преподаватель МГУ россиянка Наталья Бурлинова в беседе с РИА Новости категорически отвергла выдвинутые против нее минюстом США обвинения во "вредоносном влиянии". Во вторник ведомство предъявило обвинение четырем гражданам России, среди которых названа и Бурлинова. Ее обвиняют в якобы имевшем место сговоре с сотрудником ФСБ с целью работы в качестве незарегистрированного иностранного агента в США. Остальным предъявлено обвинение в том, что они работали от имени российского правительства совместно с ФСБ в рамках многолетней кампании по иностранному влиянию. В июле 2022 года против Бурлиновой были введены американские санкции. Теперь Бурлинову подозревают в сборе информации об американских гражданах. "Виновной в чем? Что я делала что-то противозаконное против США? Конечно, нет. Я никогда не занималась никакой незаконной деятельностью, никаким сбором информации. Тем более никакой разведывательной или вербовочной деятельностью", - сказала Бурлинова, отвечая на вопрос о том, считает ли она себя виновной. По ее словам, опубликованный минюстом документ является "компиляцией различных фактов из моей биографии, как например, поездка в США 2018 года в рамках публичной презентации Meeting Russia". Преподаватель выразила удивление тем, что ей вменяют в вину общение с академическим сообществом в США и контакты с американскими коллегами, которые тоже занимаются публичной дипломатией. "Я вообще себя не считаю виновной в чем-то перед Соединенными Штатами. Соединенные Штаты - вообще не мое государство, перед кем я вообще могу быть виноватой. Ни я, ни моя деятельность никаким образом не подрывали безопасность Соединенных Штатов, не подрывали их национальных интересов. Наоборот, мы делали и продолжаем делать проекты, нацеленные на диалог", - сказала Бурлинова. Она обратила внимание на то, что в документе Минюста США ничего не сказано о каких-либо свидетельствах участников совместных программ, которые подтверждали бы выдвинутые обвинения. По ее словам, американцы передавали свои паспортные данные через ее центр "Креативная дипломатия" для получения российской визы - но это все делалось открыто, равно как и проводимые в США мероприятия, в том числе в Вашингтоне, в Гарвардском университете и Университете Тафтса в Бостоне. Информация об этом публиковалась в том числе на сайте возглавляемой ею организации и ни от кого, включая американские власти, не скрывалась. "Никакой информации в какие-то тайные учреждения (Бурлинову в США обвиняют в передаче данных сотруднику ФСБ - ред.) мы не передавали и передавать не могли. Мы открытая публичная организация. Суть нашей работы состояла в том, чтобы налаживать диалог между молодыми лидерами США и России", - подчеркнула она. Также публичной, обнародованной на сайте, была и информация о получении грантов от российского государства. "Да, мы работаем для того, чтобы у России было больше друзей в мире. А что в этом дурного? Если так продолжать, то скоро любой контакт будет приравнен к разведывательной деятельности", - резюмировала она.
https://ria.ru/20230104/polsha-1843032456.html
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сша, россия, вашингтон (штат), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), гарвардский университет
США, Россия, Вашингтон (штат), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Гарвардский университет
Преподаватель МГУ отвергла обвинения минюста США во "вредоносном влиянии"
Преподаватель МГУ Бурлинова отвергла обвинения минюста США во "вредоносном влиянии"
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Руководитель центра поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия", преподаватель МГУ россиянка Наталья Бурлинова в беседе с РИА Новости категорически отвергла выдвинутые против нее минюстом США обвинения во "вредоносном влиянии".
Во вторник ведомство предъявило обвинение четырем гражданам России
, среди которых названа и Бурлинова. Ее обвиняют в якобы имевшем место сговоре с сотрудником ФСБ
с целью работы в качестве незарегистрированного иностранного агента в США. Остальным предъявлено обвинение в том, что они работали от имени российского правительства совместно с ФСБ в рамках многолетней кампании по иностранному влиянию. В июле 2022 года против Бурлиновой были введены американские санкции. Теперь Бурлинову подозревают в сборе информации об американских гражданах.
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"Виновной в чем? Что я делала что-то противозаконное против США? Конечно, нет. Я никогда не занималась никакой незаконной деятельностью, никаким сбором информации. Тем более никакой разведывательной или вербовочной деятельностью", - сказала Бурлинова, отвечая на вопрос о том, считает ли она себя виновной.
По ее словам, опубликованный минюстом документ является "компиляцией различных фактов из моей биографии, как например, поездка в США 2018 года в рамках публичной презентации Meeting Russia".
Преподаватель выразила удивление тем, что ей вменяют в вину общение с академическим сообществом в США и контакты с американскими коллегами, которые тоже занимаются публичной дипломатией.
"Я вообще себя не считаю виновной в чем-то перед Соединенными Штатами. Соединенные Штаты - вообще не мое государство, перед кем я вообще могу быть виноватой. Ни я, ни моя деятельность никаким образом не подрывали безопасность Соединенных Штатов, не подрывали их национальных интересов. Наоборот, мы делали и продолжаем делать проекты, нацеленные на диалог", - сказала Бурлинова.
Она обратила внимание на то, что в документе Минюста США ничего не сказано о каких-либо свидетельствах участников совместных программ, которые подтверждали бы выдвинутые обвинения.
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По ее словам, американцы передавали свои паспортные данные через ее центр "Креативная дипломатия" для получения российской визы - но это все делалось открыто, равно как и проводимые в США мероприятия, в том числе в Вашингтоне
, в Гарвардском университете
и Университете Тафтса в Бостоне
. Информация об этом публиковалась в том числе на сайте возглавляемой ею организации и ни от кого, включая американские власти, не скрывалась.
"Никакой информации в какие-то тайные учреждения (Бурлинову в США обвиняют в передаче данных сотруднику ФСБ - ред.) мы не передавали и передавать не могли. Мы открытая публичная организация. Суть нашей работы состояла в том, чтобы налаживать диалог между молодыми лидерами США и России", - подчеркнула она.
Также публичной, обнародованной на сайте, была и информация о получении грантов от российского государства.
"Да, мы работаем для того, чтобы у России было больше друзей в мире. А что в этом дурного? Если так продолжать, то скоро любой контакт будет приравнен к разведывательной деятельности", - резюмировала она.
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