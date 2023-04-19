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Британки пожаловались на "наставляющих им рога" украинских беженок - РИА Новости, 19.04.2023
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01:40 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/britanki-1866211692.html
Британки пожаловались на "наставляющих им рога" украинских беженок
Британки пожаловались на "наставляющих им рога" украинских беженок - РИА Новости, 19.04.2023
Британки пожаловались на "наставляющих им рога" украинских беженок
Британки пожаловались на украинских беженок, которые "наставляют им рога" и уводят супругов и партнеров, пишет The Daily Mail. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T01:40
2023-04-19T01:40
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Британки пожаловались на украинских беженок, которые "наставляют им рога" и уводят супругов и партнеров, пишет The Daily Mail.Эмма Нисигаки, которая предоставляла украинцам жилье в рамках программы "Дома для Украины", заявила изданию, что знает "более десятка жен", чьи мужья заводили романы с украинками, которым они давали кров.По словам 53-летней британки, которая ведет группу в соцсетях для тех, у кого был негативный опыт с украинцами, "по меньшей мере 17" женщинам "наставили рога" после того, как они согласились принять беженок. "Эти молодые женщины вскружили голову этим мужчинам, и их семьи были разрушены", — посетовала она.Как пишет Daily Mail, одна из упомянутых женщин, мать двоих детей, рассказала, что была вынуждена развестись с мужем из-за того, что тот тайком ходил на свидания с украинкой в пабе и отказывался показывать переписку с ней. При этом женщина заявила в комментарии изданию, что все еще пытается "переварить" происходящее после того, как выгнала супруга из дома.В прошлом году стала резонансной в британских СМИ история Энтони Гарнетта: он бросил жену и дочерей через десять дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку Софью Каркадым.
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РИА Новости
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в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
Британки пожаловались на "наставляющих им рога" украинских беженок

DM: британки пожаловались на беженок с Украины, уводящих их супругов и партнеров

© Fotolia / Anna ARTОбручальные кольца
Обручальные кольца - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Fotolia / Anna ART
Обручальные кольца. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Британки пожаловались на украинских беженок, которые "наставляют им рога" и уводят супругов и партнеров, пишет The Daily Mail.
Эмма Нисигаки, которая предоставляла украинцам жилье в рамках программы "Дома для Украины", заявила изданию, что знает "более десятка жен", чьи мужья заводили романы с украинками, которым они давали кров.
По словам 53-летней британки, которая ведет группу в соцсетях для тех, у кого был негативный опыт с украинцами, "по меньшей мере 17" женщинам "наставили рога" после того, как они согласились принять беженок. "Эти молодые женщины вскружили голову этим мужчинам, и их семьи были разрушены", — посетовала она.
Как пишет Daily Mail, одна из упомянутых женщин, мать двоих детей, рассказала, что была вынуждена развестись с мужем из-за того, что тот тайком ходил на свидания с украинкой в пабе и отказывался показывать переписку с ней. При этом женщина заявила в комментарии изданию, что все еще пытается "переварить" происходящее после того, как выгнала супруга из дома.
В прошлом году стала резонансной в британских СМИ история Энтони Гарнетта: он бросил жену и дочерей через десять дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку Софью Каркадым.
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