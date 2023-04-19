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В Германии представили новейший концепт БПЛА с дронами-камикадзе
В Германии представили новейший концепт БПЛА с дронами-камикадзе - РИА Новости, 19.04.2023
В Германии представили новейший концепт БПЛА с дронами-камикадзе
Оборонный концерн Rheinmetall представил новейший концепт беспилотного летательного аппарата (БПЛА), способного переносить в себе и сбрасывать на противника... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:45
2023-04-19T17:45
2023-04-19T17:51
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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Оборонный концерн Rheinmetall представил новейший концепт беспилотного летательного аппарата (БПЛА), способного переносить в себе и сбрасывать на противника дроны-камикадзе. На проморолике, опубликованном в среду на YouTube-канале концерна, представлен концепт нового дрона, который в случае реализации станет первым боевым БПЛА, произведенным на территории Германии. В видео крылатый беспилотник управляется из некоего командного центра и сбрасывает из небольшого люка винтокрылые дроны поменьше, которые пикируют на цель и детонируют. В видео настоящие кадры перемежаются с компьютерной графикой. Сбрасываемые из основного разведывательного БПЛА с кодовым названием Luna NG мультикоптеры получат наименование Hero R и были разработаны общими усилиями с израильской компанией UVision, как сообщает издание Welt, пообщавшееся с представителями концерна. В общей сложности в "брюхо" основного тактического дрона должны помещаться до восьми Hero R. Как заявляется далее, сам БПЛА должен быть в состоянии пребывать на лету 12 часов подряд и оставаться на связи в радиусе 100 километров от оператора. На какой фазе разработки находится проект – неизвестно.
https://ria.ru/20230413/oruzhie-1864890931.html
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технологии, германия, welt, в мире, бпла
Технологии, Германия, Welt, В мире, БПЛА
В Германии представили новейший концепт БПЛА с дронами-камикадзе
Rheinmetall показал видео с первым немецким БПЛА, способным сбрасывать дроны-камикадзе