Рейтинг@Mail.ru
В Германии представили новейший концепт БПЛА с дронами-камикадзе - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 19.04.2023 (обновлено: 17:51 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/bpla-1866414049.html
В Германии представили новейший концепт БПЛА с дронами-камикадзе
В Германии представили новейший концепт БПЛА с дронами-камикадзе - РИА Новости, 19.04.2023
В Германии представили новейший концепт БПЛА с дронами-камикадзе
Оборонный концерн Rheinmetall представил новейший концепт беспилотного летательного аппарата (БПЛА), способного переносить в себе и сбрасывать на противника... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:45
2023-04-19T17:51
технологии
германия
welt
в мире
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866412113_0:1:2511:1413_1920x0_80_0_0_17dfb96dbecac28d06455ffd02018308.jpg
БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Оборонный концерн Rheinmetall представил новейший концепт беспилотного летательного аппарата (БПЛА), способного переносить в себе и сбрасывать на противника дроны-камикадзе. На проморолике, опубликованном в среду на YouTube-канале концерна, представлен концепт нового дрона, который в случае реализации станет первым боевым БПЛА, произведенным на территории Германии. В видео крылатый беспилотник управляется из некоего командного центра и сбрасывает из небольшого люка винтокрылые дроны поменьше, которые пикируют на цель и детонируют. В видео настоящие кадры перемежаются с компьютерной графикой. Сбрасываемые из основного разведывательного БПЛА с кодовым названием Luna NG мультикоптеры получат наименование Hero R и были разработаны общими усилиями с израильской компанией UVision, как сообщает издание Welt, пообщавшееся с представителями концерна. В общей сложности в "брюхо" основного тактического дрона должны помещаться до восьми Hero R. Как заявляется далее, сам БПЛА должен быть в состоянии пребывать на лету 12 часов подряд и оставаться на связи в радиусе 100 километров от оператора. На какой фазе разработки находится проект – неизвестно.
https://ria.ru/20230413/oruzhie-1864890931.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866412113_254:0:2138:1413_1920x0_80_0_0_cd5ea1dbc62757bc2c1178fdd1d759d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, германия, welt, в мире, бпла
Технологии, Германия, Welt, В мире, БПЛА
В Германии представили новейший концепт БПЛА с дронами-камикадзе

Rheinmetall показал видео с первым немецким БПЛА, способным сбрасывать дроны-камикадзе

© Rheinmetall/YoutubeБоевой дрон Rheinmetall
Боевой дрон Rheinmetall
© Rheinmetall/Youtube
Боевой дрон Rheinmetall
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Оборонный концерн Rheinmetall представил новейший концепт беспилотного летательного аппарата (БПЛА), способного переносить в себе и сбрасывать на противника дроны-камикадзе.
На проморолике, опубликованном в среду на YouTube-канале концерна, представлен концепт нового дрона, который в случае реализации станет первым боевым БПЛА, произведенным на территории Германии.
В видео крылатый беспилотник управляется из некоего командного центра и сбрасывает из небольшого люка винтокрылые дроны поменьше, которые пикируют на цель и детонируют. В видео настоящие кадры перемежаются с компьютерной графикой.
«
"Rheinmetall Combat Drone меняет правила игры в области защиты собственных войск и борьбы с тактически важными целями", - говорится в описании к видео.
Сбрасываемые из основного разведывательного БПЛА с кодовым названием Luna NG мультикоптеры получат наименование Hero R и были разработаны общими усилиями с израильской компанией UVision, как сообщает издание Welt, пообщавшееся с представителями концерна.
В общей сложности в "брюхо" основного тактического дрона должны помещаться до восьми Hero R. Как заявляется далее, сам БПЛА должен быть в состоянии пребывать на лету 12 часов подряд и оставаться на связи в радиусе 100 километров от оператора.
На какой фазе разработки находится проект – неизвестно.
Ядерные бомбы B61 - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Россия накажет США их же оружием. Пентагон в бешенстве и не знает, как быть
13 апреля, 08:00
 
ТехнологииГерманияWeltВ миреБПЛА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала