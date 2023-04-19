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СМИ: съемки фильма "Раст" с Болдуином возобновят на этой неделе - РИА Новости, 19.04.2023
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Культура
 
02:30 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/bolduin-1866214219.html
СМИ: съемки фильма "Раст" с Болдуином возобновят на этой неделе
СМИ: съемки фильма "Раст" с Болдуином возобновят на этой неделе - РИА Новости, 19.04.2023
СМИ: съемки фильма "Раст" с Болдуином возобновят на этой неделе
Съемки фильма "Раст" с Алеком Болдуином, которые были прерваны после неумышленного убийства оператора, возобновятся в американском штате Монтана, передает... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T02:30
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культура
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Съемки фильма "Раст" с Алеком Болдуином, которые были прерваны после неумышленного убийства оператора, возобновятся в американском штате Монтана, передает телеканал CNN. По данным телеканала, основную часть съемок планируется возобновить уже в четверг на ранчо Йеллоустоун в штате Монтана. На съемочную площадку вернутся актер Алек Болдуин и режиссер Джоэл Соуза. В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемках вестерна "Раст" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. Издание Variety в феврале сообщало, что Болдуин не признал себя виновным в неумышленном убийстве. Позже издание сообщило, что суд в США разрешил Болдуину продолжить работу в фильме. Актеру также разрешили общаться со свидетелями по своему делу, в том числе с режиссером Джоэлем Соузой, но запретили обсуждать стрельбу. Кроме того, суд на время рассмотрения дела запретил Болдуину употреблять спиртные напитки и владеть огнестрельным или другим опасным оружием.
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алек болдуин (александр рэй болдуин iii), сша
Культура, Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III), США
СМИ: съемки фильма "Раст" с Болдуином возобновят на этой неделе

CNN: съемки фильма "Раст" с Болдуином возобновят после перерыва из-за убийства оператора

© Фото : аккаунт Алека Болдуина в соцсетиАктер Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина"
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : аккаунт Алека Болдуина в соцсети
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина". Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Съемки фильма "Раст" с Алеком Болдуином, которые были прерваны после неумышленного убийства оператора, возобновятся в американском штате Монтана, передает телеканал CNN.
«
"Съемки фильма "Раст" возобновятся на этой неделе", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, основную часть съемок планируется возобновить уже в четверг на ранчо Йеллоустоун в штате Монтана. На съемочную площадку вернутся актер Алек Болдуин и режиссер Джоэл Соуза.
В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемках вестерна "Раст" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.
Издание Variety в феврале сообщало, что Болдуин не признал себя виновным в неумышленном убийстве. Позже издание сообщило, что суд в США разрешил Болдуину продолжить работу в фильме. Актеру также разрешили общаться со свидетелями по своему делу, в том числе с режиссером Джоэлем Соузой, но запретили обсуждать стрельбу.
Кроме того, суд на время рассмотрения дела запретил Болдуину употреблять спиртные напитки и владеть огнестрельным или другим опасным оружием.
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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КультураАлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)США
 
 
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