https://ria.ru/20230419/bolduin-1866214219.html

СМИ: съемки фильма "Раст" с Болдуином возобновят на этой неделе

СМИ: съемки фильма "Раст" с Болдуином возобновят на этой неделе - РИА Новости, 19.04.2023

СМИ: съемки фильма "Раст" с Болдуином возобновят на этой неделе

Съемки фильма "Раст" с Алеком Болдуином, которые были прерваны после неумышленного убийства оператора, возобновятся в американском штате Монтана, передает... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T02:30

2023-04-19T02:30

2023-04-19T02:30

культура

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

сша

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Съемки фильма "Раст" с Алеком Болдуином, которые были прерваны после неумышленного убийства оператора, возобновятся в американском штате Монтана, передает телеканал CNN. По данным телеканала, основную часть съемок планируется возобновить уже в четверг на ранчо Йеллоустоун в штате Монтана. На съемочную площадку вернутся актер Алек Болдуин и режиссер Джоэл Соуза. В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемках вестерна "Раст" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. Издание Variety в феврале сообщало, что Болдуин не признал себя виновным в неумышленном убийстве. Позже издание сообщило, что суд в США разрешил Болдуину продолжить работу в фильме. Актеру также разрешили общаться со свидетелями по своему делу, в том числе с режиссером Джоэлем Соузой, но запретили обсуждать стрельбу. Кроме того, суд на время рассмотрения дела запретил Болдуину употреблять спиртные напитки и владеть огнестрельным или другим опасным оружием.

https://ria.ru/20230210/bolduin-1850996630.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алек болдуин (александр рэй болдуин iii), сша