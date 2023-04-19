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В США заявили, что недооценили темпы использования боеприпасов
В США заявили, что недооценили темпы использования боеприпасов - РИА Новости, 19.04.2023
В США заявили, что недооценили темпы использования боеприпасов
Конфликт на Украине продемонстрировал, что американские оценки использования боеприпасов в вооруженных конфликтах оказались заниженными, заявила министр армии... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T20:01
2023-04-19T20:01
2023-04-19T20:05
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал, что американские оценки использования боеприпасов в вооруженных конфликтах оказались заниженными, заявила министр армии США Кристин Вормут. Вормут добавила, что США плотно работают со своими партнерами и предприятиями оборонно-промышленной отрасли над увеличением производства боеприпасов, чтобы "иметь возможность не только продолжить помогать украинцам, но и восполнять собственные запасы". По ее словам, американская армия намерена инвестировать 1,5 миллиарда долларов в промышленную базу для увеличения скорости производства боеприпасов и уже заключила контракты с рядом производителей, включая Lockheed Martin и Raytheon.
https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, raytheon, нато, lockheed martin
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Raytheon, НАТО, Lockheed Martin
В США заявили, что недооценили темпы использования боеприпасов
Министр армии Вормут: США недооценили темпы использования боеприпасов в конфликтах