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В США заявили, что недооценили темпы использования боеприпасов - РИА Новости, 19.04.2023
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20:01 19.04.2023 (обновлено: 20:05 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/boepripasy-1866461091.html
В США заявили, что недооценили темпы использования боеприпасов
В США заявили, что недооценили темпы использования боеприпасов - РИА Новости, 19.04.2023
В США заявили, что недооценили темпы использования боеприпасов
Конфликт на Украине продемонстрировал, что американские оценки использования боеприпасов в вооруженных конфликтах оказались заниженными, заявила министр армии... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T20:01
2023-04-19T20:05
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сергей лавров
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал, что американские оценки использования боеприпасов в вооруженных конфликтах оказались заниженными, заявила министр армии США Кристин Вормут. Вормут добавила, что США плотно работают со своими партнерами и предприятиями оборонно-промышленной отрасли над увеличением производства боеприпасов, чтобы "иметь возможность не только продолжить помогать украинцам, но и восполнять собственные запасы". По ее словам, американская армия намерена инвестировать 1,5 миллиарда долларов в промышленную базу для увеличения скорости производства боеприпасов и уже заключила контракты с рядом производителей, включая Lockheed Martin и Raytheon.
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, raytheon, нато, lockheed martin
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Raytheon, НАТО, Lockheed Martin
В США заявили, что недооценили темпы использования боеприпасов

Министр армии Вормут: США недооценили темпы использования боеприпасов в конфликтах

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал, что американские оценки использования боеприпасов в вооруженных конфликтах оказались заниженными, заявила министр армии США Кристин Вормут.
«
"Думаю, что война на Украине показала, что наши оценки по (использованию) боеприпасов в будущих конфликтах являются низкими", - сообщила она на слушаниях в палате представителей конгресса США.
Вормут добавила, что США плотно работают со своими партнерами и предприятиями оборонно-промышленной отрасли над увеличением производства боеприпасов, чтобы "иметь возможность не только продолжить помогать украинцам, но и восполнять собственные запасы".
По ее словам, американская армия намерена инвестировать 1,5 миллиарда долларов в промышленную базу для увеличения скорости производства боеприпасов и уже заключила контракты с рядом производителей, включая Lockheed Martin и Raytheon.
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В миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровДмитрий ПесковВладимир ПутинRaytheonНАТОLockheed Martin
 
 
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