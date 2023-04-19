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В лесополосе в Тульской области обнаружили упавший беспилотник - РИА Новости, 19.04.2023
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14:46 19.04.2023 (обновлено: 15:51 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/bespilotnik-1866346032.html
В лесополосе в Тульской области обнаружили упавший беспилотник
В лесополосе в Тульской области обнаружили упавший беспилотник - РИА Новости, 19.04.2023
В лесополосе в Тульской области обнаружили упавший беспилотник
В лесополосе в Тульской области нашли упавший беспилотник, сообщил комитет по региональной безопасности. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:46
2023-04-19T15:51
тульская область
происшествия
щекинский район
киев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр — РИА Новости. В лесополосе в Тульской области нашли упавший беспилотник, сообщил комитет по региональной безопасности.Местным жителям и инфраструктуре ничего не угрожает. На месте работают оперативные службы.В Тульской области за последнее время было несколько инцидентов с дронами. Как сообщало Минобороны, в конце марта Киев пытался атаковать российскую территорию с помощью беспилотника Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении. Дрон вывели из строя комплексом РЭБ "Поле-21, он упал в районе Киреевска.При взрыве БПЛА пострадали три человека. Кроме того, десять частных домов получили повреждения, в шести многоэтажках выбило стекла в подъездах.
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тульская область
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тульская область, происшествия, щекинский район, киев
Тульская область, Происшествия, Щекинский район, Киев
В лесополосе в Тульской области обнаружили упавший беспилотник

В лесополосе в Тульской области упал беспилотник без опознавательных знаков

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр — РИА Новости. В лесополосе в Тульской области нашли упавший беспилотник, сообщил комитет по региональной безопасности.
«
"Девятнадцатого апреля в Щекинском районе в лесополосе обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности", — говорится в публикации.
Местным жителям и инфраструктуре ничего не угрожает. На месте работают оперативные службы.
В Тульской области за последнее время было несколько инцидентов с дронами. Как сообщало Минобороны, в конце марта Киев пытался атаковать российскую территорию с помощью беспилотника Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении. Дрон вывели из строя комплексом РЭБ "Поле-21, он упал в районе Киреевска.
При взрыве БПЛА пострадали три человека. Кроме того, десять частных домов получили повреждения, в шести многоэтажках выбило стекла в подъездах.
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Тульская областьПроисшествияЩекинский районКиев
 
 
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