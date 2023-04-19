https://ria.ru/20230419/bespilotnik-1866346032.html

В лесополосе в Тульской области обнаружили упавший беспилотник

В лесополосе в Тульской области обнаружили упавший беспилотник - РИА Новости, 19.04.2023

В лесополосе в Тульской области обнаружили упавший беспилотник

В лесополосе в Тульской области нашли упавший беспилотник, сообщил комитет по региональной безопасности. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:46

2023-04-19T14:46

2023-04-19T15:51

тульская область

происшествия

щекинский район

киев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр — РИА Новости. В лесополосе в Тульской области нашли упавший беспилотник, сообщил комитет по региональной безопасности.Местным жителям и инфраструктуре ничего не угрожает. На месте работают оперативные службы.В Тульской области за последнее время было несколько инцидентов с дронами. Как сообщало Минобороны, в конце марта Киев пытался атаковать российскую территорию с помощью беспилотника Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении. Дрон вывели из строя комплексом РЭБ "Поле-21, он упал в районе Киреевска.При взрыве БПЛА пострадали три человека. Кроме того, десять частных домов получили повреждения, в шести многоэтажках выбило стекла в подъездах.

https://ria.ru/20230418/bespilotnik-1866202296.html

тульская область

щекинский район

киев

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

тульская область, происшествия, щекинский район, киев