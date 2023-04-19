https://ria.ru/20230419/bank-1866206887.html

Credit Suisse опровергла данные об обслуживании счетов тысяч нацистов

Credit Suisse опровергла данные об обслуживании счетов тысяч нацистов - РИА Новости, 19.04.2023

Credit Suisse опровергла данные об обслуживании счетов тысяч нацистов

Швейцарская банковская группа Credit Suisse, ссылаясь на результаты двухлетнего расследования, опровергла данные о том, что несколько тысяч проживавших в... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T00:20

2023-04-19T00:20

2023-04-19T00:20

симон визенталь

аргентина

сша

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ЦЮРИХ, 19 апр – РИА Новости. Швейцарская банковская группа Credit Suisse, ссылаясь на результаты двухлетнего расследования, опровергла данные о том, что несколько тысяч проживавших в Аргентине нацистов хранили средства на счетах банка. В 2020 году неправительственный Центр Симона Визенталя попросил Credit Suisse проверить список из 12 тысяч сторонников пронацистского Unión Alemana de Gremios (UAG, "Немецкое объединение профсоюзов"), проживавших в 1930-е годы в Аргентине и имевших счета в Schweizerische Kreditanstalt (SKA, Швейцарский кредитный институт, банк-предшественник Credit Suisse). Центр Симона Визенталя также утверждал, что на некоторых счетах хранились средства жертв Холокоста. Для соответствующего расследования швейцарский банк привлек международную консалтинговую компанию AlixPartners, которая в течение двух лет изучала архивы и базы данных, содержащие информацию о миллионах счетов Credit Suisse. "Выводы AlixPartners не выявили никаких доказательств в поддержку утверждений SWC о том, что "многие" из членов UAG или аргентинских нацистов в списках имели счета в SKA в нацистский период (1933-1945 годы), а также не обнаружили доказательств того, что на каком-либо из счетов, выявленных в этот период, находились активы жертв Холокоста", - говорится в заявлении банка. Кроме того, AlixPartners проанализировала список из 311 высокопоставленных нацистов, который Центр Симона Визенталя направил президенту Швейцарии 25 лет назад. В 1990-х годах профессор Джозеф Юнг и швейцарская Независимая экспертная комиссия ("комиссия Бержье") проанализировали этот же список и выявили еще восемь человек, имевших счета в SKA с 1933 по 1945 годы. "AlixPartners выявила еще один счет в этот период, который был закрыт в марте 1933 года. Что касается послевоенного периода, который не был в центре внимания "комиссии Бержье" и профессора Юнга, AlixPartners подтвердила 12 счетов, открытых в 1950-х, 1960-х и 1970-х годах. Все эти счета закрыты", - говорится в заявлении банка. Credit Suisse продлил мандат AlixPartners на изучение послевоенных счетов, обнаруженных в ходе расследования, и некоторых других вопросов, отмечая тем самым "приверженность банка к установлению исторической истины, насколько это возможно". В Credit Suisse также заявили, что полностью сотрудничают с комитетом по бюджету сената США. Бюджетный комитет сената США во вторник опубликовал данные об обслуживании Credit Suisse счетов высокопоставленных нацистских чиновников вплоть до 2020 года.

https://ria.ru/20230329/ubs-1861437374.html

https://ria.ru/20230212/aktivy-1851535777.html

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симон визенталь, аргентина, сша, швейцария