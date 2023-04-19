https://ria.ru/20230419/bank-1866206887.html
Credit Suisse опровергла данные об обслуживании счетов тысяч нацистов
Credit Suisse опровергла данные об обслуживании счетов тысяч нацистов - РИА Новости, 19.04.2023
Credit Suisse опровергла данные об обслуживании счетов тысяч нацистов
Швейцарская банковская группа Credit Suisse, ссылаясь на результаты двухлетнего расследования, опровергла данные о том, что несколько тысяч проживавших в... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T00:20
2023-04-19T00:20
2023-04-19T00:20
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сша
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ЦЮРИХ, 19 апр – РИА Новости. Швейцарская банковская группа Credit Suisse, ссылаясь на результаты двухлетнего расследования, опровергла данные о том, что несколько тысяч проживавших в Аргентине нацистов хранили средства на счетах банка. В 2020 году неправительственный Центр Симона Визенталя попросил Credit Suisse проверить список из 12 тысяч сторонников пронацистского Unión Alemana de Gremios (UAG, "Немецкое объединение профсоюзов"), проживавших в 1930-е годы в Аргентине и имевших счета в Schweizerische Kreditanstalt (SKA, Швейцарский кредитный институт, банк-предшественник Credit Suisse). Центр Симона Визенталя также утверждал, что на некоторых счетах хранились средства жертв Холокоста. Для соответствующего расследования швейцарский банк привлек международную консалтинговую компанию AlixPartners, которая в течение двух лет изучала архивы и базы данных, содержащие информацию о миллионах счетов Credit Suisse. "Выводы AlixPartners не выявили никаких доказательств в поддержку утверждений SWC о том, что "многие" из членов UAG или аргентинских нацистов в списках имели счета в SKA в нацистский период (1933-1945 годы), а также не обнаружили доказательств того, что на каком-либо из счетов, выявленных в этот период, находились активы жертв Холокоста", - говорится в заявлении банка. Кроме того, AlixPartners проанализировала список из 311 высокопоставленных нацистов, который Центр Симона Визенталя направил президенту Швейцарии 25 лет назад. В 1990-х годах профессор Джозеф Юнг и швейцарская Независимая экспертная комиссия ("комиссия Бержье") проанализировали этот же список и выявили еще восемь человек, имевших счета в SKA с 1933 по 1945 годы. "AlixPartners выявила еще один счет в этот период, который был закрыт в марте 1933 года. Что касается послевоенного периода, который не был в центре внимания "комиссии Бержье" и профессора Юнга, AlixPartners подтвердила 12 счетов, открытых в 1950-х, 1960-х и 1970-х годах. Все эти счета закрыты", - говорится в заявлении банка. Credit Suisse продлил мандат AlixPartners на изучение послевоенных счетов, обнаруженных в ходе расследования, и некоторых других вопросов, отмечая тем самым "приверженность банка к установлению исторической истины, насколько это возможно". В Credit Suisse также заявили, что полностью сотрудничают с комитетом по бюджету сената США. Бюджетный комитет сената США во вторник опубликовал данные об обслуживании Credit Suisse счетов высокопоставленных нацистских чиновников вплоть до 2020 года.
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симон визенталь, аргентина, сша, швейцария
Симон Визенталь, Аргентина, США, Швейцария
Credit Suisse опровергла данные об обслуживании счетов тысяч нацистов
Credit Suisse заявил об отсутствии доказательств обслуживания банком счетов тысяч нацистов
ЦЮРИХ, 19 апр – РИА Новости. Швейцарская банковская группа Credit Suisse, ссылаясь на результаты двухлетнего расследования, опровергла данные о том, что несколько тысяч проживавших в Аргентине нацистов хранили средства на счетах банка.
В 2020 году неправительственный Центр Симона Визенталя
попросил Credit Suisse проверить список из 12 тысяч сторонников пронацистского Unión Alemana de Gremios (UAG, "Немецкое объединение профсоюзов"), проживавших в 1930-е годы в Аргентине и имевших счета в Schweizerische Kreditanstalt (SKA, Швейцарский кредитный институт, банк-предшественник Credit Suisse). Центр Симона Визенталя также утверждал, что на некоторых счетах хранились средства жертв Холокоста.
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Для соответствующего расследования швейцарский банк привлек международную консалтинговую компанию AlixPartners, которая в течение двух лет изучала архивы и базы данных, содержащие информацию о миллионах счетов Credit Suisse.
"Выводы AlixPartners не выявили никаких доказательств в поддержку утверждений SWC о том, что "многие" из членов UAG или аргентинских нацистов в списках имели счета в SKA в нацистский период (1933-1945 годы), а также не обнаружили доказательств того, что на каком-либо из счетов, выявленных в этот период, находились активы жертв Холокоста", - говорится в заявлении банка.
Кроме того, AlixPartners проанализировала список из 311 высокопоставленных нацистов, который Центр Симона Визенталя направил президенту Швейцарии
25 лет назад. В 1990-х годах профессор Джозеф Юнг и швейцарская Независимая экспертная комиссия ("комиссия Бержье") проанализировали этот же список и выявили еще восемь человек, имевших счета в SKA с 1933 по 1945 годы.
"AlixPartners выявила еще один счет в этот период, который был закрыт в марте 1933 года. Что касается послевоенного периода, который не был в центре внимания "комиссии Бержье" и профессора Юнга, AlixPartners подтвердила 12 счетов, открытых в 1950-х, 1960-х и 1970-х годах. Все эти счета закрыты", - говорится в заявлении банка.
Credit Suisse продлил мандат AlixPartners на изучение послевоенных счетов, обнаруженных в ходе расследования, и некоторых других вопросов, отмечая тем самым "приверженность банка к установлению исторической истины, насколько это возможно". В Credit Suisse также заявили, что полностью сотрудничают с комитетом по бюджету сената США
.
Бюджетный комитет сената США во вторник опубликовал данные об обслуживании Credit Suisse счетов высокопоставленных нацистских чиновников вплоть до 2020 года.
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