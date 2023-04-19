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Минтранс ожидает рост цен на авиабилеты не выше инфляции - РИА Новости, 19.04.2023
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Туризм
 
16:10 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/aviabilety-1866379685.html
Минтранс ожидает рост цен на авиабилеты не выше инфляции
Минтранс ожидает рост цен на авиабилеты не выше инфляции - РИА Новости, 19.04.2023
Минтранс ожидает рост цен на авиабилеты не выше инфляции
Минтранс РФ ожидает, что рост цен на авиабилеты в России в 2023 году будет не выше инфляции, оценка в 15-30% была сделана по данным авиакомпаний, заявил... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:10
2023-04-19T16:10
туризм
экономика
цены на нефть
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минтранс РФ ожидает, что рост цен на авиабилеты в России в 2023 году будет не выше инфляции, оценка в 15-30% была сделана по данным авиакомпаний, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Игорь Чалик. Ранее, в понедельник, Чалик на совещании Минэкономразвития сообщил о том, что стоимость внутренних авиаперевозок в стране в 2023 году может вырасти на 15-30% без продления субсидий авиакомпаниям. "Такие цифры были озвучены, но прошу обратить внимание, что эта фраза вырвана из контекста. Дело в том, что это оценка, сделанная по данным, представленным самими авиакомпаниями... Мы ожидаем, что он (рост цен - ред.) будет не выше инфляции. По оценке Минэкономразвития, это в районе 5,3%", - сказал Чалик.
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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм
Туризм, Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Новости - Туризм
Минтранс ожидает рост цен на авиабилеты не выше инфляции

Замминистра транспорта Чалик: Минтранс ожидает рост цен на авиабилеты не выше инфляции

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Fotolia / Artur Marciniec
Авиабилеты и паспорта. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минтранс РФ ожидает, что рост цен на авиабилеты в России в 2023 году будет не выше инфляции, оценка в 15-30% была сделана по данным авиакомпаний, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.
Ранее, в понедельник, Чалик на совещании Минэкономразвития сообщил о том, что стоимость внутренних авиаперевозок в стране в 2023 году может вырасти на 15-30% без продления субсидий авиакомпаниям.
"Такие цифры были озвучены, но прошу обратить внимание, что эта фраза вырвана из контекста. Дело в том, что это оценка, сделанная по данным, представленным самими авиакомпаниями... Мы ожидаем, что он (рост цен - ред.) будет не выше инфляции. По оценке Минэкономразвития, это в районе 5,3%", - сказал Чалик.
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