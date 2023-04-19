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Минтранс ожидает рост цен на авиабилеты не выше инфляции
Минтранс ожидает рост цен на авиабилеты не выше инфляции - РИА Новости, 19.04.2023
Минтранс ожидает рост цен на авиабилеты не выше инфляции
Минтранс РФ ожидает, что рост цен на авиабилеты в России в 2023 году будет не выше инфляции, оценка в 15-30% была сделана по данным авиакомпаний, заявил... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:10
2023-04-19T16:10
2023-04-19T16:10
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минтранс РФ ожидает, что рост цен на авиабилеты в России в 2023 году будет не выше инфляции, оценка в 15-30% была сделана по данным авиакомпаний, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Игорь Чалик. Ранее, в понедельник, Чалик на совещании Минэкономразвития сообщил о том, что стоимость внутренних авиаперевозок в стране в 2023 году может вырасти на 15-30% без продления субсидий авиакомпаниям. "Такие цифры были озвучены, но прошу обратить внимание, что эта фраза вырвана из контекста. Дело в том, что это оценка, сделанная по данным, представленным самими авиакомпаниями... Мы ожидаем, что он (рост цен - ред.) будет не выше инфляции. По оценке Минэкономразвития, это в районе 5,3%", - сказал Чалик.
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Туризм, Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Новости - Туризм
Минтранс ожидает рост цен на авиабилеты не выше инфляции
Замминистра транспорта Чалик: Минтранс ожидает рост цен на авиабилеты не выше инфляции