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В Донецке рассказали об ожесточенных боях в районе Авдеевки - РИА Новости, 19.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 19.04.2023 (обновлено: 11:57 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/avdeevka-1866263060.html
В Донецке рассказали об ожесточенных боях в районе Авдеевки
В Донецке рассказали об ожесточенных боях в районе Авдеевки - РИА Новости, 19.04.2023
В Донецке рассказали об ожесточенных боях в районе Авдеевки
На авдеевском направлении идут ожесточенные бои, артиллерия работает с обеих сторон, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:04
2023-04-19T11:57
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
ян гагин
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На авдеевском направлении идут ожесточенные бои, артиллерия работает с обеих сторон, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин."На авдеевском направлении сейчас идут ожесточенные бои, работает артиллерия с обеих сторон. И противник серьезно кусается, и мы сейчас наращиваем натиск", - рассказал советник Дениса Пушилина в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что в Авдеевке будет применяться такой же сценарий взятия в окружение, как в Соледаре и Артемовске.Ранее в среду сам Пушилин заявил, что у нескольких подразделений, "которые заходят с разных сторон" Авдеевки, есть "успехи и улучшение позиций".Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Украинские власти и военные неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.
https://ria.ru/20230411/plen-1864594673.html
авдеевка
донецкая народная республика
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авдеевка, донецкая народная республика, ян гагин, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке рассказали об ожесточенных боях в районе Авдеевки

Гагин: на Авдеевском направлении идут ожесточенные бои, артиллерия работает с обеих сторон

© РИА Новости / Андрей КоцОкопы на авдеевском направлении
Окопы на авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Окопы на авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На авдеевском направлении идут ожесточенные бои, артиллерия работает с обеих сторон, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"На авдеевском направлении сейчас идут ожесточенные бои, работает артиллерия с обеих сторон. И противник серьезно кусается, и мы сейчас наращиваем натиск", - рассказал советник Дениса Пушилина в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что в Авдеевке будет применяться такой же сценарий взятия в окружение, как в Соледаре и Артемовске.
Ранее в среду сам Пушилин заявил, что у нескольких подразделений, "которые заходят с разных сторон" Авдеевки, есть "успехи и улучшение позиций".
Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Украинские власти и военные неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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