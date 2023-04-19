https://ria.ru/20230419/avdeevka-1866263060.html
В Донецке рассказали об ожесточенных боях в районе Авдеевки
В Донецке рассказали об ожесточенных боях в районе Авдеевки - РИА Новости, 19.04.2023
В Донецке рассказали об ожесточенных боях в районе Авдеевки
На авдеевском направлении идут ожесточенные бои, артиллерия работает с обеих сторон, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:04
2023-04-19T11:04
2023-04-19T11:57
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
ян гагин
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836270814_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_b6c6c51215096c0df4075ced5de96c1f.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На авдеевском направлении идут ожесточенные бои, артиллерия работает с обеих сторон, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин."На авдеевском направлении сейчас идут ожесточенные бои, работает артиллерия с обеих сторон. И противник серьезно кусается, и мы сейчас наращиваем натиск", - рассказал советник Дениса Пушилина в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что в Авдеевке будет применяться такой же сценарий взятия в окружение, как в Соледаре и Артемовске.Ранее в среду сам Пушилин заявил, что у нескольких подразделений, "которые заходят с разных сторон" Авдеевки, есть "успехи и улучшение позиций".Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Украинские власти и военные неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.
https://ria.ru/20230411/plen-1864594673.html
авдеевка
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836270814_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_09b50d8ac75e59563fc32e02166af488.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, донецкая народная республика, ян гагин, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке рассказали об ожесточенных боях в районе Авдеевки
Гагин: на Авдеевском направлении идут ожесточенные бои, артиллерия работает с обеих сторон