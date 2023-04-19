https://ria.ru/20230419/avdeevka-1866263060.html

В Донецке рассказали об ожесточенных боях в районе Авдеевки

В Донецке рассказали об ожесточенных боях в районе Авдеевки - РИА Новости, 19.04.2023

В Донецке рассказали об ожесточенных боях в районе Авдеевки

На авдеевском направлении идут ожесточенные бои, артиллерия работает с обеих сторон, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:04

2023-04-19T11:04

2023-04-19T11:57

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

ян гагин

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На авдеевском направлении идут ожесточенные бои, артиллерия работает с обеих сторон, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин."На авдеевском направлении сейчас идут ожесточенные бои, работает артиллерия с обеих сторон. И противник серьезно кусается, и мы сейчас наращиваем натиск", - рассказал советник Дениса Пушилина в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что в Авдеевке будет применяться такой же сценарий взятия в окружение, как в Соледаре и Артемовске.Ранее в среду сам Пушилин заявил, что у нескольких подразделений, "которые заходят с разных сторон" Авдеевки, есть "успехи и улучшение позиций".Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Украинские власти и военные неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.

https://ria.ru/20230411/plen-1864594673.html

авдеевка

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авдеевка, донецкая народная республика, ян гагин, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр