https://ria.ru/20230419/ankety-1866416505.html

В Москве опровергли фейк о передаче анкет из поликлиник в военкоматы

В Москве опровергли фейк о передаче анкет из поликлиник в военкоматы - РИА Новости, 19.04.2023

В Москве опровергли фейк о передаче анкет из поликлиник в военкоматы

Анкета о состоянии здоровья является стандартной формой для выполнения первого этапа диспансеризации либо профилактического медицинского осмотра, не имеет... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:52

2023-04-19T17:52

2023-04-19T18:02

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Анкета о состоянии здоровья является стандартной формой для выполнения первого этапа диспансеризации либо профилактического медицинского осмотра, не имеет никакого отношения к предоставлению сведений о здоровье потенциальных призывников в военкоматы, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения. Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация, что якобы в столичных поликлиниках настойчиво просят заполнить анкету мужчин от 18 до 64 лет включительно, которая затем якобы предоставляется в военкоматы. "Анкета, представленная на фотографиях в публикации, является стандартной формой для выполнения первого этапа диспансеризации либо профилактического медицинского осмотра, который проводится в соответствии с требованиями приказа Минздрава РФ от 27.04.21 № 404н. Анкета не имеет никакого отношения к предоставлению сведений о здоровье потенциальных призывников в военкоматы. Таким образом, опубликованная в телеграм-каналах информация является ложной", - говорится в сообщении. Отмечается, что анкета является первым этапом диспансеризации и разработана с целью выявления наиболее распространённых заболеваний и факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. "Анкетирование помогает врачам определить факторы риска, на основании которых назначаются дополнительные исследования к стандартным для каждого пола и возраста мероприятиям диспансеризации. Медицинские работники городских поликлиник проводят работу по информированию пациентов о возможности, необходимости и важности диспансеризации, которую каждый может пройти в городской поликлинике", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230404/prizyv-1862875741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, общество