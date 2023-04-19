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В Москве опровергли фейк о передаче анкет из поликлиник в военкоматы - РИА Новости, 19.04.2023
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17:52 19.04.2023 (обновлено: 18:02 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/ankety-1866416505.html
В Москве опровергли фейк о передаче анкет из поликлиник в военкоматы
В Москве опровергли фейк о передаче анкет из поликлиник в военкоматы - РИА Новости, 19.04.2023
В Москве опровергли фейк о передаче анкет из поликлиник в военкоматы
Анкета о состоянии здоровья является стандартной формой для выполнения первого этапа диспансеризации либо профилактического медицинского осмотра, не имеет... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:52
2023-04-19T18:02
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общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Анкета о состоянии здоровья является стандартной формой для выполнения первого этапа диспансеризации либо профилактического медицинского осмотра, не имеет никакого отношения к предоставлению сведений о здоровье потенциальных призывников в военкоматы, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения. Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация, что якобы в столичных поликлиниках настойчиво просят заполнить анкету мужчин от 18 до 64 лет включительно, которая затем якобы предоставляется в военкоматы. "Анкета, представленная на фотографиях в публикации, является стандартной формой для выполнения первого этапа диспансеризации либо профилактического медицинского осмотра, который проводится в соответствии с требованиями приказа Минздрава РФ от 27.04.21 № 404н. Анкета не имеет никакого отношения к предоставлению сведений о здоровье потенциальных призывников в военкоматы. Таким образом, опубликованная в телеграм-каналах информация является ложной", - говорится в сообщении. Отмечается, что анкета является первым этапом диспансеризации и разработана с целью выявления наиболее распространённых заболеваний и факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. "Анкетирование помогает врачам определить факторы риска, на основании которых назначаются дополнительные исследования к стандартным для каждого пола и возраста мероприятиям диспансеризации. Медицинские работники городских поликлиник проводят работу по информированию пациентов о возможности, необходимости и важности диспансеризации, которую каждый может пройти в городской поликлинике", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230404/prizyv-1862875741.html
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москва, россия, общество
Москва, Россия, Общество
В Москве опровергли фейк о передаче анкет из поликлиник в военкоматы

В депздраве Москвы опровергли информацию о передаче анкет из поликлиник в военкоматы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Анкета о состоянии здоровья является стандартной формой для выполнения первого этапа диспансеризации либо профилактического медицинского осмотра, не имеет никакого отношения к предоставлению сведений о здоровье потенциальных призывников в военкоматы, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация, что якобы в столичных поликлиниках настойчиво просят заполнить анкету мужчин от 18 до 64 лет включительно, которая затем якобы предоставляется в военкоматы.
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"Анкета, представленная на фотографиях в публикации, является стандартной формой для выполнения первого этапа диспансеризации либо профилактического медицинского осмотра, который проводится в соответствии с требованиями приказа Минздрава РФ от 27.04.21 № 404н. Анкета не имеет никакого отношения к предоставлению сведений о здоровье потенциальных призывников в военкоматы. Таким образом, опубликованная в телеграм-каналах информация является ложной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что анкета является первым этапом диспансеризации и разработана с целью выявления наиболее распространённых заболеваний и факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.
"Анкетирование помогает врачам определить факторы риска, на основании которых назначаются дополнительные исследования к стандартным для каждого пола и возраста мероприятиям диспансеризации. Медицинские работники городских поликлиник проводят работу по информированию пациентов о возможности, необходимости и важности диспансеризации, которую каждый может пройти в городской поликлинике", - дополняется в сообщении.
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