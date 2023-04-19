https://ria.ru/20230419/afrika-1866471386.html

Германия признала геостратегическое отставание Запада от России в Африке

Германия признала геостратегическое отставание Запада от России в Африке - РИА Новости, 19.04.2023

Германия признала геостратегическое отставание Запада от России в Африке

Запад теряет свои позиции в Африке, в частности в Сахеле, в то время как нарративы и инициативы Российской Федерации успешно закрепляются по всему региону,... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T21:24

2023-04-19T21:24

2023-04-19T21:24

в мире

сахель

африка

германия

борис писториус

запад

россия

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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Запад теряет свои позиции в Африке, в частности в Сахеле, в то время как нарративы и инициативы Российской Федерации успешно закрепляются по всему региону, заявил в среду министр обороны Германии, выступая перед бундестагом. "Мы наблюдаем в Сахеле и по всей Африке, что окружение с геостратегической точки зрения и в области политики безопасности стало жестче. Российский нарратив и предложения тут, по всей видимости, закрепляются, а западное сообщество теряет свои позиции", - заявил министр, чье выступление транслировалось на сайте немецкого парламента. Писториус подчеркнул, что, несмотря на "российское присутствие", а, возможно, именно из-за него регион остается стратегически важным. В то же время министр признал, что ситуация с безопасностью в регионе Сахель не стала лучше, несмотря на международную поддержку. Писториус связал это в том числе с началом конфликта на Украине, не пояснив, как именно развитие событий на Украине повлияло на африканский регион. Министр на прошлой неделе посетил с официальным визитом Нигер, чтобы в преддверии вывода немецких войск из региона Сахель выразить свою поддержку западноафриканскому государству.

https://ria.ru/20221005/afrika-1821558984.html

https://ria.ru/20230419/zapad-1866189280.html

сахель

африка

германия

россия

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в мире, сахель , африка, германия, борис писториус, запад, россия