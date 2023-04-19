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МАГАТЭ провела инспекции на Ровенской и Хмельницкой АЭС, заявили в Киеве - РИА Новости, 19.04.2023
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14:54 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/aes-1866349428.html
МАГАТЭ провела инспекции на Ровенской и Хмельницкой АЭС, заявили в Киеве
МАГАТЭ провела инспекции на Ровенской и Хмельницкой АЭС, заявили в Киеве - РИА Новости, 19.04.2023
МАГАТЭ провела инспекции на Ровенской и Хмельницкой АЭС, заявили в Киеве
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила в среду, что на Ровенской и Хмельницкой АЭС успешно проведены необъявленные инспекции... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:54
2023-04-19T14:54
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила в среду, что на Ровенской и Хмельницкой АЭС успешно проведены необъявленные инспекции специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на предмет отсутствия незаявленного ядерного материала. По данным ведомства, проверки осуществлялись инспекторами агентства при участии инспекторов госатомрегулирования. Целью инспекций была проверка отсутствия незаявленного ядерного материала. Отмечается, что замечаний от инспекторов МАГАТЭ не было.
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в мире, украина, киев, магатэ, хмельницкая аэс, ровенская аэс
В мире, Украина, Киев, МАГАТЭ, Хмельницкая АЭС, Ровенская АЭС
МАГАТЭ провела инспекции на Ровенской и Хмельницкой АЭС, заявили в Киеве

В Киеве заявили, что МАГАТЭ провела инспекции на Ровенской и Хмельницкой АЭС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила в среду, что на Ровенской и Хмельницкой АЭС успешно проведены необъявленные инспекции специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на предмет отсутствия незаявленного ядерного материала.
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"Вчера, 18 апреля, на "Ровенской АЭС" и "Хмельницкой АЭС" были проведены необъявленные инспекции Международного агентства по атомной энергии в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, проверки осуществлялись инспекторами агентства при участии инспекторов госатомрегулирования. Целью инспекций была проверка отсутствия незаявленного ядерного материала. Отмечается, что замечаний от инспекторов МАГАТЭ не было.
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