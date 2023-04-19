https://ria.ru/20230419/aes-1866349428.html

МАГАТЭ провела инспекции на Ровенской и Хмельницкой АЭС, заявили в Киеве

МАГАТЭ провела инспекции на Ровенской и Хмельницкой АЭС, заявили в Киеве - РИА Новости, 19.04.2023

МАГАТЭ провела инспекции на Ровенской и Хмельницкой АЭС, заявили в Киеве

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила в среду, что на Ровенской и Хмельницкой АЭС успешно проведены необъявленные инспекции... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:54

2023-04-19T14:54

2023-04-19T14:54

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила в среду, что на Ровенской и Хмельницкой АЭС успешно проведены необъявленные инспекции специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на предмет отсутствия незаявленного ядерного материала. По данным ведомства, проверки осуществлялись инспекторами агентства при участии инспекторов госатомрегулирования. Целью инспекций была проверка отсутствия незаявленного ядерного материала. Отмечается, что замечаний от инспекторов МАГАТЭ не было.

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в мире, украина, киев, магатэ, хмельницкая аэс, ровенская аэс