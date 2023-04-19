Россия заполучила ядерные секреты США. Вашингтон такого не прощал никому
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министерство энергетики США направило "Росатому" письмо, в котором говорится о наличии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) американской технической информации, подлежащей экспортному контролю. В частности, американцы подчеркнули, что доступ неуполномоченных лиц к их технологиям нарушает законодательство США.
Тайна четырех
Неизвестно, был ли получен ответ от "Росатома". Однако, если Вашингтон переживает из-за своих технологий, значит доступ к ним российских специалистов может навредить американским интересам.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
В июне 2021-го управление по ядерной энергетике министерства энергетики США сообщило, что Вашингтон помог внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора Запорожской АЭС, которые в конечном итоге должны были укрепить энергетическую безопасность Украины. Судя по всему, речь идет о расчетных программах компании Westinghouse.
Запорожская АЭС мощностью 6 ГВт – крупнейшая в Европе. В последние годы четыре энергоблока из шести украинский "Энергоатом" перевел на топливные сборки Westinghouse. В 2022-м станция перешла под контроль России.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Секрет полишинеля
Между тем, США ввели санкции против нескольких структур "Росатома". Официально это сделано для "сдерживания развития атомной промышленности России". При этом многие считали, что американцы ничего подобного не предпримут, так как российское участие в мировой атомной энергетике слишком велико, чтобы США и Евросоюз могли восполнить потери.
К примеру, под санкции попала структура "Русатом Оверсиз". Как сказано в решении Вашингтона, это было сделано из-за того, что компания принадлежит правительству России и контролируется им, а также помогает развиваться "Росатому". Формально это связано со спецоперацией, но вообще американцы еще в 2020 году призывали международное сообщество отказаться от российский атомных технологий под предлогом нарушения Москвой принципов честной конкуренции. Таким образом США надеялись расчистить пространство для собственной энергетической экспансии.
© Фото : Росатом/TelegramГенеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде
Генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде
Военный конфликт на Украине существенно упростил задачу для Вашингтона. Так как любое сотрудничество с Москвой США начали приравнивать к поддержке "агрессора", Финляндия и Чехия отказались от услуг "Росатома" при строительстве АЭС. Причем Хельсинки не стал искать альтернативу, а Прага выбирает между американской Westinghouse, французской EdF и южнокорейской KHNP.
Миссия невыполнима
Тем не менее, выдавить Россию из мировой атомной энергетики будет очень сложно. Ей принадлежат около 14% урановых концентратов, 27% конверсии, 39% обогащения. "Росатом" занимает 17% мирового рынка по поставкам тепловыделяющих сборок для ядерных реакторов и 70% глобального рынка строительства АЭС.
Очевидно, что Вашингтон и дальше будет пытаться сдержать развитие "Росатома", вопреки собственным призывам к честной конкуренции. Так, Великобритания, Франция, США, Канада и Япония договорились объединиться, чтобы вытеснить Москву из международной атомной энергетики. Впрочем, в противовес коллективному Западу "Росатом" и Агентство по атомной энергии Китая договорились о долгосрочном сотрудничестве.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар. Запорожская АЭС полностью перешла под контроль российских военных
Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар. Запорожская АЭС полностью перешла под контроль российских военных