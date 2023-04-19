https://ria.ru/20230419/aes-1866306997.html

Россия заполучила ядерные секреты США. Вашингтон такого не прощал никому

Россия заполучила ядерные секреты США. Вашингтон такого не прощал никому - РИА Новости, 19.04.2023

Россия заполучила ядерные секреты США. Вашингтон такого не прощал никому

Министерство энергетики США направило "Росатому" письмо, в котором говорится о наличии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) американской технической информации, подлежащей РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:25

2023-04-19T13:25

2023-04-19T13:31

сша

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

westinghouse electric

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861626687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dafb82d1e70ca4e8eff4eaff1a1860fd.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министерство энергетики США направило "Росатому" письмо, в котором говорится о наличии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) американской технической информации, подлежащей экспортному контролю. В частности, американцы подчеркнули, что доступ неуполномоченных лиц к их технологиям нарушает законодательство США.Тайна четырехНеизвестно, был ли получен ответ от "Росатома". Однако, если Вашингтон переживает из-за своих технологий, значит доступ к ним российских специалистов может навредить американским интересам.В июне 2021-го управление по ядерной энергетике министерства энергетики США сообщило, что Вашингтон помог внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора Запорожской АЭС, которые в конечном итоге должны были укрепить энергетическую безопасность Украины. Судя по всему, речь идет о расчетных программах компании Westinghouse. Запорожская АЭС мощностью 6 ГВт – крупнейшая в Европе. В последние годы четыре энергоблока из шести украинский "Энергоатом" перевел на топливные сборки Westinghouse. В 2022-м станция перешла под контроль России.Секрет полишинеляМежду тем, США ввели санкции против нескольких структур "Росатома". Официально это сделано для "сдерживания развития атомной промышленности России". При этом многие считали, что американцы ничего подобного не предпримут, так как российское участие в мировой атомной энергетике слишком велико, чтобы США и Евросоюз могли восполнить потери.К примеру, под санкции попала структура "Русатом Оверсиз". Как сказано в решении Вашингтона, это было сделано из-за того, что компания принадлежит правительству России и контролируется им, а также помогает развиваться "Росатому". Формально это связано со спецоперацией, но вообще американцы еще в 2020 году призывали международное сообщество отказаться от российский атомных технологий под предлогом нарушения Москвой принципов честной конкуренции. Таким образом США надеялись расчистить пространство для собственной энергетической экспансии.Военный конфликт на Украине существенно упростил задачу для Вашингтона. Так как любое сотрудничество с Москвой США начали приравнивать к поддержке "агрессора", Финляндия и Чехия отказались от услуг "Росатома" при строительстве АЭС. Причем Хельсинки не стал искать альтернативу, а Прага выбирает между американской Westinghouse, французской EdF и южнокорейской KHNP.Миссия невыполнимаТем не менее, выдавить Россию из мировой атомной энергетики будет очень сложно. Ей принадлежат около 14% урановых концентратов, 27% конверсии, 39% обогащения. "Росатом" занимает 17% мирового рынка по поставкам тепловыделяющих сборок для ядерных реакторов и 70% глобального рынка строительства АЭС.Очевидно, что Вашингтон и дальше будет пытаться сдержать развитие "Росатома", вопреки собственным призывам к честной конкуренции. Так, Великобритания, Франция, США, Канада и Япония договорились объединиться, чтобы вытеснить Москву из международной атомной энергетики. Впрочем, в противовес коллективному Западу "Росатом" и Агентство по атомной энергии Китая договорились о долгосрочном сотрудничестве.

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", westinghouse electric, запорожская аэс