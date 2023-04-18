https://ria.ru/20230418/znamya-1866152209.html

Над зданием правительства Приангарья поднимут копию Знамени Победы 1 мая

Над зданием правительства Приангарья поднимут копию Знамени Победы 1 мая - РИА Новости, 18.04.2023

Над зданием правительства Приангарья поднимут копию Знамени Победы 1 мая

Над зданием правительства Иркутской области 1 мая поднимут копию Знамени Победы, которое было водружено в этот день 78 лет назад над рейхстагом, сообщает... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:54

2023-04-18T17:54

2023-04-18T17:54

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Над зданием правительства Иркутской области 1 мая поднимут копию Знамени Победы, которое было водружено в этот день 78 лет назад над рейхстагом, сообщает пресс-служба правительства региона. В правительстве Иркутской области прошло заседание областного организационного комитета "Победа", которое провел губернатор Игорь Кобзев. На нем рассмотрели вопросы готовности к проведения праздничных майских мероприятий. "Первого мая над зданием правительства региона будет развеваться копия Знамени Победы. Штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Того самого, что военнослужащие Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили над рейхстагом в Берлине в 1945 году. Тогда это произошло именно в первый день мая", - говорится в сообщении. Отмечается, что впервые копию Знамени Победы подняли на здании правительства региона в ночь с 8 на 9 мая прошлого года. Для этого временно сняли с флагштока на крыше флаг Иркутской области, который вернули на место через сутки. Всего в проекте плана 40 мероприятий патриотической направленности, культурных и спортивных. Они пройдут с 19 апреля по 9 мая. Самой важной Игорь Кобзев назвал акцию "Поддержи ветерана". В ней может принять участие каждый житель региона, в том числе дети. Также на заседании обсуждался вопрос создания и установки в Волгограде памятника воинам-сибирякам, погибшим в Сталинградской битве.

https://ria.ru/20230417/vyplaty-1865886097.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

иркутская область, игорь кобзев