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Над зданием правительства Приангарья поднимут копию Знамени Победы 1 мая
Над зданием правительства Приангарья поднимут копию Знамени Победы 1 мая - РИА Новости, 18.04.2023
Над зданием правительства Приангарья поднимут копию Знамени Победы 1 мая
Над зданием правительства Иркутской области 1 мая поднимут копию Знамени Победы, которое было водружено в этот день 78 лет назад над рейхстагом, сообщает... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:54
2023-04-18T17:54
2023-04-18T17:54
иркутская область
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Над зданием правительства Иркутской области 1 мая поднимут копию Знамени Победы, которое было водружено в этот день 78 лет назад над рейхстагом, сообщает пресс-служба правительства региона. В правительстве Иркутской области прошло заседание областного организационного комитета "Победа", которое провел губернатор Игорь Кобзев. На нем рассмотрели вопросы готовности к проведения праздничных майских мероприятий. "Первого мая над зданием правительства региона будет развеваться копия Знамени Победы. Штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Того самого, что военнослужащие Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили над рейхстагом в Берлине в 1945 году. Тогда это произошло именно в первый день мая", - говорится в сообщении. Отмечается, что впервые копию Знамени Победы подняли на здании правительства региона в ночь с 8 на 9 мая прошлого года. Для этого временно сняли с флагштока на крыше флаг Иркутской области, который вернули на место через сутки. Всего в проекте плана 40 мероприятий патриотической направленности, культурных и спортивных. Они пройдут с 19 апреля по 9 мая. Самой важной Игорь Кобзев назвал акцию "Поддержи ветерана". В ней может принять участие каждый житель региона, в том числе дети. Также на заседании обсуждался вопрос создания и установки в Волгограде памятника воинам-сибирякам, погибшим в Сталинградской битве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Игорь Кобзев
ИРКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Над зданием правительства Иркутской области 1 мая поднимут копию Знамени Победы, которое было водружено в этот день 78 лет назад над рейхстагом, сообщает пресс-служба правительства региона.
В правительстве Иркутской области прошло заседание областного организационного комитета "Победа", которое провел губернатор Игорь Кобзев
. На нем рассмотрели вопросы готовности к проведения праздничных майских мероприятий.
"Первого мая над зданием правительства региона будет развеваться копия Знамени Победы. Штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Того самого, что военнослужащие Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария
водрузили над рейхстагом в Берлине
в 1945 году. Тогда это произошло именно в первый день мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что впервые копию Знамени Победы подняли на здании правительства региона в ночь с 8 на 9 мая прошлого года. Для этого временно сняли с флагштока на крыше флаг Иркутской области, который вернули на место через сутки.
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Всего в проекте плана 40 мероприятий патриотической направленности, культурных и спортивных. Они пройдут с 19 апреля по 9 мая. Самой важной Игорь Кобзев назвал акцию "Поддержи ветерана". В ней может принять участие каждый житель региона, в том числе дети.
Также на заседании обсуждался вопрос создания и установки в Волгограде
памятника воинам-сибирякам, погибшим в Сталинградской битве.