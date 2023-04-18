Рейтинг@Mail.ru
Леонардо Ди Каприо заметили в компании Ирины Шейк - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:00 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/znamenitosti-1865755555.html
Леонардо Ди Каприо заметили в компании Ирины Шейк
Леонардо Ди Каприо заметили в компании Ирины Шейк - РИА Новости, 18.04.2023
Леонардо Ди Каприо заметили в компании Ирины Шейк
Леонардо Ди Каприо заметили в одной компании с Ириной Шейк, пишет Page Six. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T04:00
2023-04-18T04:00
культура
леонардо ди каприо
ирина шейк
новости культуры
знаменитости
звезды
брэдли купер
джиджи хадид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761686109_0:20:2987:1701_1920x0_80_0_0_3432cd48ab0d986575e510d5a1c9b969.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Леонардо Ди Каприо заметили в одной компании с Ириной Шейк, пишет Page Six. Их видели на мероприятии в ходе фестиваля "Коачелла". Среди отдыхающих была и давняя подруга актера Стелла Максвелл. Таблоид обратился за комментарием к представителям модели и актера, но пока не получил ответ. Шейк встречалась в Брэдли Купером. У знаменитостей есть общая дочь — шестилетняя Лея. Пара разошлась в 2019 году после четырех лет отношений. Звезда "Титаника" летом расстался с Камилой Морроне. Они были вместе четыре года. В прессе обратили внимание, что разрыв произошел после того, как Камиле исполнилось 25 лет. СМИ уже давно заметили, что Ди Каприо обращает внимание на девушек моложе этого возраста. После ходили слухи об отношениях артиста и Джиджи Хадид. Модели тогда уже исполнилось 27 лет. Page Six ссылается на свои источники и утверждает, что общение модели и актера не было серьезным. Они просто нравились друг другу. "Самое главное для Джиджи — это ее дочь", — таблоид цитирует инсайдера. Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо стал свидетелем по делу о международном отмывании денег.
https://ria.ru/20230208/dicaprio-1850487623.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761686109_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_c0d6b89e1b6f3d44d4932041583ea1bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леонардо ди каприо, ирина шейк, новости культуры, знаменитости, звезды, брэдли купер, джиджи хадид
Культура, Леонардо Ди Каприо, Ирина Шейк, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Брэдли Купер, Джиджи Хадид
Леонардо Ди Каприо заметили в компании Ирины Шейк

Леонардо Ди Каприо заметили в компании Ирины Шейк на фестивале "Коачелла"

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкАктер Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды в Голливуде" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Актер Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Леонардо Ди Каприо заметили в одной компании с Ириной Шейк, пишет Page Six.
Их видели на мероприятии в ходе фестиваля "Коачелла". Среди отдыхающих была и давняя подруга актера Стелла Максвелл.
© AP Photo / Evan AgostiniИрина Шейк на премьере фильма "Аллея кошмаров"
Ирина Шейк на премьере фильма Аллея кошмаров - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Evan Agostini
Ирина Шейк на премьере фильма "Аллея кошмаров"
Таблоид обратился за комментарием к представителям модели и актера, но пока не получил ответ.
Шейк встречалась в Брэдли Купером. У знаменитостей есть общая дочь — шестилетняя Лея. Пара разошлась в 2019 году после четырех лет отношений.
Звезда "Титаника" летом расстался с Камилой Морроне. Они были вместе четыре года. В прессе обратили внимание, что разрыв произошел после того, как Камиле исполнилось 25 лет. СМИ уже давно заметили, что Ди Каприо обращает внимание на девушек моложе этого возраста.
После ходили слухи об отношениях артиста и Джиджи Хадид. Модели тогда уже исполнилось 27 лет. Page Six ссылается на свои источники и утверждает, что общение модели и актера не было серьезным. Они просто нравились друг другу. "Самое главное для Джиджи — это ее дочь", — таблоид цитирует инсайдера.
Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо стал свидетелем по делу о международном отмывании денег.
Леонардо Ди Каприо и Эден Полани
Инсайдер высказался о романе Леонардо Ди Каприо с 19-летней моделью
8 февраля, 12:54
 
КультураЛеонардо Ди КаприоИрина ШейкНовости культурыЗнаменитостизвездыБрэдли КуперДжиджи Хадид
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала