https://ria.ru/20230418/znamenitosti-1865755555.html

Леонардо Ди Каприо заметили в компании Ирины Шейк

Леонардо Ди Каприо заметили в компании Ирины Шейк - РИА Новости, 18.04.2023

Леонардо Ди Каприо заметили в компании Ирины Шейк

Леонардо Ди Каприо заметили в одной компании с Ириной Шейк, пишет Page Six. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T04:00

2023-04-18T04:00

2023-04-18T04:00

культура

леонардо ди каприо

ирина шейк

новости культуры

знаменитости

звезды

брэдли купер

джиджи хадид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761686109_0:20:2987:1701_1920x0_80_0_0_3432cd48ab0d986575e510d5a1c9b969.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Леонардо Ди Каприо заметили в одной компании с Ириной Шейк, пишет Page Six. Их видели на мероприятии в ходе фестиваля "Коачелла". Среди отдыхающих была и давняя подруга актера Стелла Максвелл. Таблоид обратился за комментарием к представителям модели и актера, но пока не получил ответ. Шейк встречалась в Брэдли Купером. У знаменитостей есть общая дочь — шестилетняя Лея. Пара разошлась в 2019 году после четырех лет отношений. Звезда "Титаника" летом расстался с Камилой Морроне. Они были вместе четыре года. В прессе обратили внимание, что разрыв произошел после того, как Камиле исполнилось 25 лет. СМИ уже давно заметили, что Ди Каприо обращает внимание на девушек моложе этого возраста. После ходили слухи об отношениях артиста и Джиджи Хадид. Модели тогда уже исполнилось 27 лет. Page Six ссылается на свои источники и утверждает, что общение модели и актера не было серьезным. Они просто нравились друг другу. "Самое главное для Джиджи — это ее дочь", — таблоид цитирует инсайдера. Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо стал свидетелем по делу о международном отмывании денег.

https://ria.ru/20230208/dicaprio-1850487623.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

леонардо ди каприо, ирина шейк, новости культуры, знаменитости, звезды, брэдли купер, джиджи хадид