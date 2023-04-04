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Леонардо Ди Каприо стал свидетелем по делу о мошенничестве
Леонардо Ди Каприо стал свидетелем по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.04.2023
Леонардо Ди Каприо стал свидетелем по делу о мошенничестве
Леонардо Ди Каприо выступил в суде в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, сообщает The Guardian. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:01
2023-04-04T15:01
2023-04-04T15:01
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Леонардо Ди Каприо выступил в суде в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, сообщает The Guardian.Бизнесмен Джо Лоу обвиняется в организации международной схемы по отмыванию денег. В результате его действий якобы украдены миллиарды из малайзийского инвестиционного фонда 1MDB. Его соучастник — рэпер Прас Мишель. Согласно обвинителям, музыкант стал посредником для украденных миллионов Лоу и его попыток оказать влияние на правительство США. "Прокуратура утверждает, что с июня по ноябрь 2012 года Лоу приказал перевести более 21,6 миллиона долларов Мишелю от иностранных организаций, чтобы передать деньги на президентские выборы 2012 года", — говорится в публикации.Ди Каприо оказался в суде, так как Лоу был спонсором благотворительного фонда актера и финансировал "Волка с Уолл-стрит" (2013), где у Лео главная роль. Артист благодарил его, когда получал "Золотой глобус" за работу в фильме. CNN пишет, что Ди Каприо перестал общаться с Лоу в 2015 году. Тогда представители актера нашли статью, утверждавшую, что Лоу действовал незаконно. По словам пресс-секретаря Ди Каприо, актер работает с прокуратурой США, чтобы вернуть средства, полученные от 1MDB.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, леонардо ди каприо, знаменитости
Культура, Новости культуры, Леонардо Ди Каприо, Знаменитости
Леонардо Ди Каприо стал свидетелем по делу о мошенничестве
Леонардо Ди Каприо стал свидетелем по делу о международном отмывании денег
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Леонардо Ди Каприо выступил в суде в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, сообщает
The Guardian.
Бизнесмен Джо Лоу обвиняется в организации международной схемы по отмыванию денег. В результате его действий якобы украдены миллиарды из малайзийского инвестиционного фонда 1MDB. Его соучастник — рэпер Прас Мишель. Согласно обвинителям, музыкант стал посредником для украденных миллионов Лоу и его попыток оказать влияние на правительство США.
"Прокуратура утверждает, что с июня по ноябрь 2012 года Лоу приказал перевести более 21,6 миллиона долларов Мишелю от иностранных организаций, чтобы передать деньги на президентские выборы 2012 года", — говорится в публикации.
Ди Каприо оказался в суде, так как Лоу был спонсором благотворительного фонда актера и финансировал "Волка с Уолл-стрит" (2013), где у Лео главная роль. Артист благодарил его, когда получал "Золотой глобус" за работу в фильме.
CNN пишет
, что Ди Каприо перестал общаться с Лоу в 2015 году. Тогда представители актера нашли статью, утверждавшую, что Лоу действовал незаконно.
По словам пресс-секретаря Ди Каприо, актер работает с прокуратурой США, чтобы вернуть средства, полученные от 1MDB.
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