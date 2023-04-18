https://ria.ru/20230418/zelenskiy-1866113782.html
В Сети задали Зеленскому неудобные вопросы после его заявления о холокосте
В Сети задали Зеленскому неудобные вопросы после его заявления о холокосте - РИА Новости, 18.04.2023
В Сети задали Зеленскому неудобные вопросы после его заявления о холокосте
Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о жертвах холокоста. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:09
2023-04-18T16:09
2023-04-18T16:33
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о жертвах холокоста."Сегодня мы чтим память миллионов евреев, убитых во время холокоста", — заявил он.Пользователи социальной сети обвинили украинского политика в лицемерии, напомнив ему о том, какие люди служат в его армии и каким идеалам следуют."Почему тогда ваши солдаты носят символику СС?" — поинтересовался GGiersdorf."И при этом в украинской армии служат нацисты… Лицемерие", — отметил shockerthepro."Иронично. Говорит о жертвах холокоста, но при этом позволяет неонацистам служить в своей армии…" — написал Georgiea.Американский конгрессмен Пол Госар заявлял, что никогда не поддержит государство Украины с неонацистской идеологией, а также осудил президента США Джо Байдена за отправку военной техники Киеву.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, twitter
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Twitter
В Сети задали Зеленскому неудобные вопросы после его заявления о холокосте
Пользователи Twitter напомнили Зеленскому о неонацистах в ВСУ
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.
Пользователи Twitter раскритиковали слова
президента Украины Владимира Зеленского о жертвах холокоста.
"Сегодня мы чтим память миллионов евреев, убитых во время холокоста", — заявил он.
Американский разведчик раскрыл печальную судьбу Украины из-за Зеленского
Пользователи социальной сети обвинили украинского политика в лицемерии, напомнив ему о том, какие люди служат в его армии и каким идеалам следуют.
«
"Как можно чтить память миллионов погибших евреев, восхваляя сторонников нацистов как героев? Как это работает?" — спросил GabeZZOZZ.
"Почему тогда ваши солдаты носят символику СС?" — поинтересовался GGiersdorf.
"И при этом в украинской армии служат нацисты… Лицемерие", — отметил shockerthepro.
"Иронично. Говорит о жертвах холокоста, но при этом позволяет неонацистам служить в своей армии…" — написал Georgiea.
«
"Зеленский — лицемер. Вся украинская история полна лицемерия", — пожаловался AaronZukerman.
Американский конгрессмен Пол Госар заявлял, что никогда не поддержит государство Украины с неонацистской идеологией, а также осудил президента США Джо Байдена
за отправку военной техники Киеву
.
Названа следующая жертва США после Украины