Рейтинг@Mail.ru
В Сети задали Зеленскому неудобные вопросы после его заявления о холокосте - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 18.04.2023 (обновлено: 16:33 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/zelenskiy-1866113782.html
В Сети задали Зеленскому неудобные вопросы после его заявления о холокосте
В Сети задали Зеленскому неудобные вопросы после его заявления о холокосте - РИА Новости, 18.04.2023
В Сети задали Зеленскому неудобные вопросы после его заявления о холокосте
Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о жертвах холокоста. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:09
2023-04-18T16:33
в мире
украина
киев
владимир зеленский
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261483_0:193:3071:1920_1920x0_80_0_0_f1a046ed396abe239f7ac94791614fdc.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о жертвах холокоста."Сегодня мы чтим память миллионов евреев, убитых во время холокоста", — заявил он.Пользователи социальной сети обвинили украинского политика в лицемерии, напомнив ему о том, какие люди служат в его армии и каким идеалам следуют."Почему тогда ваши солдаты носят символику СС?" — поинтересовался GGiersdorf."И при этом в украинской армии служат нацисты… Лицемерие", — отметил shockerthepro."Иронично. Говорит о жертвах холокоста, но при этом позволяет неонацистам служить в своей армии…" — написал Georgiea.Американский конгрессмен Пол Госар заявлял, что никогда не поддержит государство Украины с неонацистской идеологией, а также осудил президента США Джо Байдена за отправку военной техники Киеву.
https://ria.ru/20230418/ukraina-1865990717.html
https://ria.ru/20230418/tsel-1866022792.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261483_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f72a9aae902cf8765a6feb30584a338b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, twitter
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Twitter
В Сети задали Зеленскому неудобные вопросы после его заявления о холокосте

Пользователи Twitter напомнили Зеленскому о неонацистах в ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 года - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о жертвах холокоста.
"Сегодня мы чтим память миллионов евреев, убитых во время холокоста", — заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Американский разведчик раскрыл печальную судьбу Украины из-за Зеленского
Вчера, 10:05
Пользователи социальной сети обвинили украинского политика в лицемерии, напомнив ему о том, какие люди служат в его армии и каким идеалам следуют.
«

"Как можно чтить память миллионов погибших евреев, восхваляя сторонников нацистов как героев? Как это работает?" — спросил GabeZZOZZ.

"Почему тогда ваши солдаты носят символику СС?" — поинтересовался GGiersdorf.
"И при этом в украинской армии служат нацисты… Лицемерие", — отметил shockerthepro.
"Иронично. Говорит о жертвах холокоста, но при этом позволяет неонацистам служить в своей армии…" — написал Georgiea.
«

"Зеленский — лицемер. Вся украинская история полна лицемерия", — пожаловался AaronZukerman.

Американский конгрессмен Пол Госар заявлял, что никогда не поддержит государство Украины с неонацистской идеологией, а также осудил президента США Джо Байдена за отправку военной техники Киеву.
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Названа следующая жертва США после Украины
Вчера, 11:29
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала