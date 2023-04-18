https://ria.ru/20230418/zelenskiy-1866113782.html

В Сети задали Зеленскому неудобные вопросы после его заявления о холокосте

В Сети задали Зеленскому неудобные вопросы после его заявления о холокосте - РИА Новости, 18.04.2023

В Сети задали Зеленскому неудобные вопросы после его заявления о холокосте

Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о жертвах холокоста. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:09

2023-04-18T16:09

2023-04-18T16:33

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владимир зеленский

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о жертвах холокоста."Сегодня мы чтим память миллионов евреев, убитых во время холокоста", — заявил он.Пользователи социальной сети обвинили украинского политика в лицемерии, напомнив ему о том, какие люди служат в его армии и каким идеалам следуют."Почему тогда ваши солдаты носят символику СС?" — поинтересовался GGiersdorf."И при этом в украинской армии служат нацисты… Лицемерие", — отметил shockerthepro."Иронично. Говорит о жертвах холокоста, но при этом позволяет неонацистам служить в своей армии…" — написал Georgiea.Американский конгрессмен Пол Госар заявлял, что никогда не поддержит государство Украины с неонацистской идеологией, а также осудил президента США Джо Байдена за отправку военной техники Киеву.

https://ria.ru/20230418/ukraina-1865990717.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, twitter