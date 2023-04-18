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Зеленский посетил позиции украинских военных в Авдеевке
Зеленский посетил позиции украинских военных в Авдеевке - РИА Новости, 18.04.2023
Зеленский посетил позиции украинских военных в Авдеевке
Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Авдеевке, сообщили в его офисе. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:15
2023-04-18T15:15
2023-04-18T15:15
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
авдеевка
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Авдеевке, сообщили в его офисе. "Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке. Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" относительно ситуации в районе его ответственности", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. По информации офиса, Зеленский вручил украинским военным государственные награды. Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Украинские власти и военные неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.
авдеевка
донецкая народная республика
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, авдеевка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Украина
Зеленский посетил позиции украинских военных в Авдеевке
Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Авдеевке и вручил награды