https://ria.ru/20230418/zelenskiy-1866094794.html

Зеленский посетил позиции украинских военных в Авдеевке

Зеленский посетил позиции украинских военных в Авдеевке - РИА Новости, 18.04.2023

Зеленский посетил позиции украинских военных в Авдеевке

Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Авдеевке, сообщили в его офисе. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T15:15

2023-04-18T15:15

2023-04-18T15:15

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

авдеевка

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Авдеевке, сообщили в его офисе. "Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке. Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" относительно ситуации в районе его ответственности", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. По информации офиса, Зеленский вручил украинским военным государственные награды. Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Украинские власти и военные неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.

авдеевка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир зеленский, авдеевка, донецкая народная республика, украина