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Зеленский посетил позиции украинских военных в Авдеевке - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/zelenskiy-1866094794.html
Зеленский посетил позиции украинских военных в Авдеевке
Зеленский посетил позиции украинских военных в Авдеевке - РИА Новости, 18.04.2023
Зеленский посетил позиции украинских военных в Авдеевке
Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Авдеевке, сообщили в его офисе. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:15
2023-04-18T15:15
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
авдеевка
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Авдеевке, сообщили в его офисе. "Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке. Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" относительно ситуации в районе его ответственности", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. По информации офиса, Зеленский вручил украинским военным государственные награды. Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Украинские власти и военные неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.
авдеевка
донецкая народная республика
украина
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владимир зеленский, авдеевка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Украина
Зеленский посетил позиции украинских военных в Авдеевке

Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Авдеевке и вручил награды

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский в Авдеевке
Президент Украины Владимир Зеленский в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Авдеевке
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Авдеевке, сообщили в его офисе.
"Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке. Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" относительно ситуации в районе его ответственности", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
По информации офиса, Зеленский вручил украинским военным государственные награды.
Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Украинские власти и военные неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.
Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАвдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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