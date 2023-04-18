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МИД: Россия готова отвечать на запросы Запада по информационным атакам - РИА Новости, 18.04.2023
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08:41 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/zaprosy-1865977608.html
МИД: Россия готова отвечать на запросы Запада по информационным атакам
МИД: Россия готова отвечать на запросы Запада по информационным атакам - РИА Новости, 18.04.2023
МИД: Россия готова отвечать на запросы Запада по информационным атакам
Москва готова отвечать на запросы западных компетентных органов, касающихся действий злоумышленников в информационной сфере, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:41
2023-04-18T08:41
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
политика
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Москва готова отвечать на запросы западных компетентных органов, касающихся действий злоумышленников в информационной сфере, заявил РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. "Мы отвечали и готовы отвечать на подобные запросы со стороны любого государства. Другое дело, что каналы для такого взаимодействия перекрыты были именно на Западе", - заявил Люкманов. На уточняющий вопрос, были ли подобные запросы в последнее время, он ответил отрицательно. "С марта прошлого года власти США на уровне Совета национальной безопасности говорили о том, что они сворачивают любые контакты, любое взаимодействие с Россией в сфере информационной безопасности", - напомнил он. По словам дипломата, для расследования подобных преступлений, которые зачастую вовлекают использование инфраструктуры, территории или даже юрисдикции третьих стран – требуется международное сотрудничество. "Поэтому мы и говорим, что чтобы расследовать то или иное преступление, информационную атаку, акции саботажа, использование ИКТ (информационно-коммуникационные технологии, - ред.) для вмешательства во внутренние дела – это все требует взаимодействия с другими странами. Это, как правило, не одна, не две и не три страны, бывает несколько. Чтобы проследить источник атаки, ее маршрут через третьи страны – в этом наша работа. А мешают нам в этом, что греха таить, США и их союзники, которые их слушают полностью и используют ИКТ в преступных целях", - отметил Люкманов.
https://ria.ru/20230418/evropa-1865921415.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Политика
МИД: Россия готова отвечать на запросы Запада по информационным атакам

МИД: Россия готова отвечать на запросы стран Запада, касающиеся информационных атак

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Москва готова отвечать на запросы западных компетентных органов, касающихся действий злоумышленников в информационной сфере, заявил РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
"Мы отвечали и готовы отвечать на подобные запросы со стороны любого государства. Другое дело, что каналы для такого взаимодействия перекрыты были именно на Западе", - заявил Люкманов.
На уточняющий вопрос, были ли подобные запросы в последнее время, он ответил отрицательно.
"С марта прошлого года власти США на уровне Совета национальной безопасности говорили о том, что они сворачивают любые контакты, любое взаимодействие с Россией в сфере информационной безопасности", - напомнил он.
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По словам дипломата, для расследования подобных преступлений, которые зачастую вовлекают использование инфраструктуры, территории или даже юрисдикции третьих стран – требуется международное сотрудничество.
"Поэтому мы и говорим, что чтобы расследовать то или иное преступление, информационную атаку, акции саботажа, использование ИКТ (информационно-коммуникационные технологии, - ред.) для вмешательства во внутренние дела – это все требует взаимодействия с другими странами. Это, как правило, не одна, не две и не три страны, бывает несколько. Чтобы проследить источник атаки, ее маршрут через третьи страны – в этом наша работа. А мешают нам в этом, что греха таить, США и их союзники, которые их слушают полностью и используют ИКТ в преступных целях", - отметил Люкманов.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияПолитика
 
 
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