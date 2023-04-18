https://ria.ru/20230418/zaprosy-1865977608.html

МИД: Россия готова отвечать на запросы Запада по информационным атакам

МИД: Россия готова отвечать на запросы Запада по информационным атакам - РИА Новости, 18.04.2023

МИД: Россия готова отвечать на запросы Запада по информационным атакам

Москва готова отвечать на запросы западных компетентных органов, касающихся действий злоумышленников в информационной сфере, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T08:41

2023-04-18T08:41

2023-04-18T08:41

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

политика

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Москва готова отвечать на запросы западных компетентных органов, касающихся действий злоумышленников в информационной сфере, заявил РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. "Мы отвечали и готовы отвечать на подобные запросы со стороны любого государства. Другое дело, что каналы для такого взаимодействия перекрыты были именно на Западе", - заявил Люкманов. На уточняющий вопрос, были ли подобные запросы в последнее время, он ответил отрицательно. "С марта прошлого года власти США на уровне Совета национальной безопасности говорили о том, что они сворачивают любые контакты, любое взаимодействие с Россией в сфере информационной безопасности", - напомнил он. По словам дипломата, для расследования подобных преступлений, которые зачастую вовлекают использование инфраструктуры, территории или даже юрисдикции третьих стран – требуется международное сотрудничество. "Поэтому мы и говорим, что чтобы расследовать то или иное преступление, информационную атаку, акции саботажа, использование ИКТ (информационно-коммуникационные технологии, - ред.) для вмешательства во внутренние дела – это все требует взаимодействия с другими странами. Это, как правило, не одна, не две и не три страны, бывает несколько. Чтобы проследить источник атаки, ее маршрут через третьи страны – в этом наша работа. А мешают нам в этом, что греха таить, США и их союзники, которые их слушают полностью и используют ИКТ в преступных целях", - отметил Люкманов.

https://ria.ru/20230418/evropa-1865921415.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, политика