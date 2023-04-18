https://ria.ru/20230418/zapad-1865962000.html

МИД заявил об угрозе войны из-за милитаризации информпространства Западом

МИД заявил об угрозе войны из-за милитаризации информпространства Западом - РИА Новости, 18.04.2023

МИД заявил об угрозе войны из-за милитаризации информпространства Западом

США и их союзники ведут милитаризацию информационного пространства, их действия в этой сфере грозят перерасти в вооруженное столкновение, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T03:46

2023-04-18T03:46

2023-04-18T04:08

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. США и их союзники ведут милитаризацию информационного пространства, их действия в этой сфере грозят перерасти в вооруженное столкновение, заявил РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.Иллюстрацией данной политики США дипломат назвал тот факт, что в Штатах официально в рамках вооруженных сил создано так называемое киберкомандование. "Это официально существующие структуры, которые используют "арсенал" информационных технологий, доступ к этим технологиям, включая устройства связи обычных пользователей", - отметил Люкманов.По его словам, информационно-коммуникационные технологии уже сейчас используются США и их союзниками "для диверсий, для саботажа, отключения информационных устройств от терминалов, блокировки действия серверов"."Это все очень опасно. Цепочка таких событий может привести не только к разрушению обратных связей между государствами, но и, не дай Бог, к вооруженному противостоянию", - отметил Люкманов.Ситуация осложняется тем, что США оборвали все действовавшие до 2022 года каналы обратной связи с Россией, по которым можно было бы оперативно обсудить ту или иную кризисную ситуацию, добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230405/gazoprovody-1863219920.html

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