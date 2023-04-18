https://ria.ru/20230418/zapad-1865962000.html
МИД заявил об угрозе войны из-за милитаризации информпространства Западом
МИД заявил об угрозе войны из-за милитаризации информпространства Западом - РИА Новости, 18.04.2023
МИД заявил об угрозе войны из-за милитаризации информпространства Западом
США и их союзники ведут милитаризацию информационного пространства, их действия в этой сфере грозят перерасти в вооруженное столкновение, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T03:46
2023-04-18T03:46
2023-04-18T04:08
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642212_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65a5e93e72133d47c018e2ebf5d2dbdb.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. США и их союзники ведут милитаризацию информационного пространства, их действия в этой сфере грозят перерасти в вооруженное столкновение, заявил РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.Иллюстрацией данной политики США дипломат назвал тот факт, что в Штатах официально в рамках вооруженных сил создано так называемое киберкомандование. "Это официально существующие структуры, которые используют "арсенал" информационных технологий, доступ к этим технологиям, включая устройства связи обычных пользователей", - отметил Люкманов.По его словам, информационно-коммуникационные технологии уже сейчас используются США и их союзниками "для диверсий, для саботажа, отключения информационных устройств от терминалов, блокировки действия серверов"."Это все очень опасно. Цепочка таких событий может привести не только к разрушению обратных связей между государствами, но и, не дай Бог, к вооруженному противостоянию", - отметил Люкманов.Ситуация осложняется тем, что США оборвали все действовавшие до 2022 года каналы обратной связи с Россией, по которым можно было бы оперативно обсудить ту или иную кризисную ситуацию, добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230405/gazoprovody-1863219920.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642212_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e0230f4f62bad93e17a933c9424efc72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
МИД заявил об угрозе войны из-за милитаризации информпространства Западом
МИД: страны Запада милитаризируют информпространство, это грозит вооруженным столкновением
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. США и их союзники ведут милитаризацию информационного пространства, их действия в этой сфере грозят перерасти в вооруженное столкновение, заявил РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.
«
"США и их союзники... ведут речь о милитаризации информационного пространства", - сказал он, добавив, что это в корне расходится с подходами России "и с подходами большинства государств мира".
Иллюстрацией данной политики США дипломат назвал тот факт, что в Штатах официально в рамках вооруженных сил создано так называемое киберкомандование.
"Это официально существующие структуры, которые используют "арсенал" информационных технологий, доступ к этим технологиям, включая устройства связи обычных пользователей", - отметил Люкманов.
По его словам, информационно-коммуникационные технологии уже сейчас используются США и их союзниками "для диверсий, для саботажа, отключения информационных устройств от терминалов, блокировки действия серверов".
"Это все очень опасно. Цепочка таких событий может привести не только к разрушению обратных связей между государствами, но и, не дай Бог, к вооруженному противостоянию", - отметил Люкманов.
Ситуация осложняется тем, что США оборвали все действовавшие до 2022 года каналы обратной связи с Россией, по которым можно было бы оперативно обсудить ту или иную кризисную ситуацию, добавил собеседник агентства.
Херш назвал цель публикаций западных СМИ о терактах на "Северных потоках"