https://ria.ru/20230418/yurist-1865898467.html
Юрист рассказал, какие меры могут ждать артистов, выступающих против России
Юрист рассказал, какие меры могут ждать артистов, выступающих против России - РИА Новости, 18.04.2023
Юрист рассказал, какие меры могут ждать артистов, выступающих против России
Судебный юрист Владимир Комсолев рассказал РИА Новости, какие меры могут ждать артистов, признанных иногаентами или открыто выступающих против России. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T05:27
2023-04-18T05:27
2023-04-18T05:27
шоубиз
россия
спецоперация
шоу-бизнес
звезды
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728367573_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_931b4ad11a8e49243b94afffbccd95d7.jpg
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Судебный юрист Владимир Комсолев рассказал РИА Новости, какие меры могут ждать артистов, признанных иногаентами или открыто выступающих против России. Говоря о мерах, которые могут быть внесены в закон, эксперт выделил уменьшение или полное лишение доходов. Владимир Комсолев добавил, что артисты, признанные иноагентами или открыто выступающие против России, вероятно, также не смогут получить определенные должности или выступать. Юрист добавил, что даже если подобные ограничения введут на законодательном уровне, "запрещенные артисты" все равно смогут получать денежные средства через тех же родственников, друзей, близких и третьих лиц. Ранее в Госдуме создали рабочую группу для разработки идей по запрету получать доход в России уехавшим и выступающим против РФ иноагентам и деятелям культуры. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-спикер ГД Петр Толстой."Потому что негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь. А уж тем более, когда речь идет о доказанных фактах поддержки ВСУ из заработанных в России средств", – написал Толстой.В состав рабочей группы также вошли председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, сказано в протоколе заседания Совета Госдумы, размещенном в думской электронной базе.
https://ria.ru/20230414/pesni-1865165881.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728367573_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_aebe4caa4748e3714a380ee322365bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, спецоперация, шоу-бизнес, звезды, знаменитости
Шоубиз, Россия, Спецоперация, Шоу-бизнес, звезды, Знаменитости
Юрист рассказал, какие меры могут ждать артистов, выступающих против России
Юрист рассказал, какие меры могут ждать иноагентов и артистов, выступающих против России
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Судебный юрист Владимир Комсолев рассказал РИА Новости, какие меры могут ждать артистов, признанных иногаентами или открыто выступающих против России.
«
"Для лиц, которые нарушают закон или внесены в реестр иноагентов, которые дискредитируют, обслуживают, финансируют или еще каким-то образом поддерживают вражескую сторону, безусловно, возможно принятие мер и законов, ограничивающих их в правах", – отметил Комсолев.
Говоря о мерах, которые могут быть внесены в закон, эксперт выделил уменьшение или полное лишение доходов.
«
"На доходы, которые поступают из России таким лицам, будут неизбежно наложены ограничения либо аресты на те или иные счета", – считает юрист.
Владимир Комсолев добавил, что артисты, признанные иноагентами или открыто выступающие против России, вероятно, также не смогут получить определенные должности или выступать.
«
"Здесь должна быть коррекция административного законодательства и расширение законодательной базы", – подчеркнул Комсолев.
Юрист добавил, что даже если подобные ограничения введут на законодательном уровне, "запрещенные артисты" все равно смогут получать денежные средства через тех же родственников, друзей, близких и третьих лиц.
«
"Связи с Россией у таких артистов все равно не исчерпаны. Поэтому затронув права тех, кто уехал, косвенно могут быть затронуты права лиц, которые не причастны ко всему этому", – пояснил юрист.
Ранее в Госдуме создали рабочую группу для разработки идей по запрету получать доход в России уехавшим и выступающим против РФ иноагентам и деятелям культуры. Об этом в Telegram-канале
сообщил вице-спикер ГД Петр Толстой.
"Потому что негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь. А уж тем более, когда речь идет о доказанных фактах поддержки ВСУ из заработанных в России средств", – написал Толстой.
В состав рабочей группы также вошли председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, сказано в протоколе заседания Совета Госдумы, размещенном в думской электронной базе.
Артисты отреагировали на призыв убрать "антироссийские песни"