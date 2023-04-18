https://ria.ru/20230418/yurist-1865898467.html

Юрист рассказал, какие меры могут ждать артистов, выступающих против России

Юрист рассказал, какие меры могут ждать артистов, выступающих против России - РИА Новости, 18.04.2023

Юрист рассказал, какие меры могут ждать артистов, выступающих против России

Судебный юрист Владимир Комсолев рассказал РИА Новости, какие меры могут ждать артистов, признанных иногаентами или открыто выступающих против России. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T05:27

2023-04-18T05:27

2023-04-18T05:27

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Судебный юрист Владимир Комсолев рассказал РИА Новости, какие меры могут ждать артистов, признанных иногаентами или открыто выступающих против России. Говоря о мерах, которые могут быть внесены в закон, эксперт выделил уменьшение или полное лишение доходов. Владимир Комсолев добавил, что артисты, признанные иноагентами или открыто выступающие против России, вероятно, также не смогут получить определенные должности или выступать. Юрист добавил, что даже если подобные ограничения введут на законодательном уровне, "запрещенные артисты" все равно смогут получать денежные средства через тех же родственников, друзей, близких и третьих лиц. Ранее в Госдуме создали рабочую группу для разработки идей по запрету получать доход в России уехавшим и выступающим против РФ иноагентам и деятелям культуры. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-спикер ГД Петр Толстой."Потому что негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь. А уж тем более, когда речь идет о доказанных фактах поддержки ВСУ из заработанных в России средств", – написал Толстой.В состав рабочей группы также вошли председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, сказано в протоколе заседания Совета Госдумы, размещенном в думской электронной базе.

https://ria.ru/20230414/pesni-1865165881.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

россия, спецоперация, шоу-бизнес, звезды, знаменитости