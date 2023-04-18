Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс" начал продавать новые устройства для умного дома - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 18.04.2023 (обновлено: 12:39 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/yandeks-1866015340.html
"Яндекс" начал продавать новые устройства для умного дома
"Яндекс" начал продавать новые устройства для умного дома - РИА Новости, 18.04.2023
"Яндекс" начал продавать новые устройства для умного дома
"Яндекс" выпустил в продажу в России новую умную колонку "Станция Макс", хаб для управления умным домом и умные датчики, поддерживающие протокол Zigbee,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:09
2023-04-18T12:39
экономика
технологии
белоруссия
россия
китай
алиса
яндекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/20/1555252037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f91dd6d1a40e6dce6e23cbf41d52b943.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. "Яндекс" выпустил в продажу в России новую умную колонку "Станция Макс", хаб для управления умным домом и умные датчики, поддерживающие протокол Zigbee, рассказали РИА Новости в компании. До конца апреля гаджеты начнут продавать также в Белоруссии и Казахстане.Как рассказали в компании, пользователи могут объединить колонку с "Алисой" с датчиками и другими устройствами. В "Яндексе" уточнили, что новые гаджеты соединяются между собой напрямую, без интернета, по протоколу Zigbee. Благодаря этому они стабильнее работают и быстрее включаются.Производятся устройства в Китае, локализацию в России компания пока не комментирует. Сейчас "Яндекс" предлагает пять датчиков с Zigbee: датчик открытия окон и дверей, датчик движения и освещения, датчик температуры и влажности, датчик протечки и беспроводную кнопку. Как рассказывал руководитель умного дома Марат Мавлютов, новые устройства уже готовы к поддержке единого стандарта Matter, унифицирующего системы умного дома и позволяющего устройствам разных брендов работать друг с другом. Как пообещали в "Яндексе" в будущем, когда появятся устройства с протоколом Matter, компания автоматически обновит софт на этих гаджетах, чтобы пользователям не пришлось покупать новые. "Яндекс" выпустил свою первую колонку с "Алисой" в 2018 году. На тот момент устройство могло ставить музыку, отвечать на вопросы пользователя, а также было интегрировано с другими сервисами компании. В октябре 2021 года компания выпустила устройство "Модуль", подключаемое через порт HDMI и делающее "умным" любой телевизор. В сентябре прошлого года "Яндекс" и музыкальный сервис Cubic Music разработали новый навык для голосового помощника "Алисы", научив его запускать музыкальное сопровождение в кафе, спа-салонах и магазинах. А в конце октября компания выпустила на рынок первый собственный телевизор. Первую партию собрали в Китае, но в "Яндексе" заявляли, что до конца года перейдут на российскую сборку.
https://ria.ru/20230413/ustroystva-1864943487.html
https://ria.ru/20230404/yandeks-1862874886.html
белоруссия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/20/1555252037_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a085b3cb25a1d16422d20b8b12650d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, белоруссия, россия, китай, алиса, яндекс
Экономика, Технологии, Белоруссия, Россия, Китай, Алиса, Яндекс
"Яндекс" начал продавать новые устройства для умного дома

"Яндекс" начал продавать устройства для умного дома, умеющие работать без Wi-Fi

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. "Яндекс" выпустил в продажу в России новую умную колонку "Станция Макс", хаб для управления умным домом и умные датчики, поддерживающие протокол Zigbee, рассказали РИА Новости в компании.
«

"Умная колонка с Алисой стоит 29 990 рублей, Хаб — 4990, а датчики — по 1990 рублей", — отметили в "Яндексе".

До конца апреля гаджеты начнут продавать также в Белоруссии и Казахстане.
Как рассказали в компании, пользователи могут объединить колонку с "Алисой" с датчиками и другими устройствами.
Умный дом - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В России в разы выросли продажи устройств для "умного" дома
13 апреля, 03:31
В "Яндексе" уточнили, что новые гаджеты соединяются между собой напрямую, без интернета, по протоколу Zigbee. Благодаря этому они стабильнее работают и быстрее включаются.
Производятся устройства в Китае, локализацию в России компания пока не комментирует.
Сейчас "Яндекс" предлагает пять датчиков с Zigbee: датчик открытия окон и дверей, датчик движения и освещения, датчик температуры и влажности, датчик протечки и беспроводную кнопку. Как рассказывал руководитель умного дома Марат Мавлютов, новые устройства уже готовы к поддержке единого стандарта Matter, унифицирующего системы умного дома и позволяющего устройствам разных брендов работать друг с другом.
Как пообещали в "Яндексе" в будущем, когда появятся устройства с протоколом Matter, компания автоматически обновит софт на этих гаджетах, чтобы пользователям не пришлось покупать новые.
"Яндекс" выпустил свою первую колонку с "Алисой" в 2018 году. На тот момент устройство могло ставить музыку, отвечать на вопросы пользователя, а также было интегрировано с другими сервисами компании. В октябре 2021 года компания выпустила устройство "Модуль", подключаемое через порт HDMI и делающее "умным" любой телевизор.
В сентябре прошлого года "Яндекс" и музыкальный сервис Cubic Music разработали новый навык для голосового помощника "Алисы", научив его запускать музыкальное сопровождение в кафе, спа-салонах и магазинах. А в конце октября компания выпустила на рынок первый собственный телевизор. Первую партию собрали в Китае, но в "Яндексе" заявляли, что до конца года перейдут на российскую сборку.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
"Яндекс" представил новую умную колонку
4 апреля, 12:49
 
ЭкономикаТехнологииБелоруссияРоссияКитайАлисаЯндекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала