https://ria.ru/20230418/yandeks-1866015340.html

"Яндекс" начал продавать новые устройства для умного дома

"Яндекс" начал продавать новые устройства для умного дома - РИА Новости, 18.04.2023

"Яндекс" начал продавать новые устройства для умного дома

"Яндекс" выпустил в продажу в России новую умную колонку "Станция Макс", хаб для управления умным домом и умные датчики, поддерживающие протокол Zigbee,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:09

2023-04-18T11:09

2023-04-18T12:39

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. "Яндекс" выпустил в продажу в России новую умную колонку "Станция Макс", хаб для управления умным домом и умные датчики, поддерживающие протокол Zigbee, рассказали РИА Новости в компании. До конца апреля гаджеты начнут продавать также в Белоруссии и Казахстане.Как рассказали в компании, пользователи могут объединить колонку с "Алисой" с датчиками и другими устройствами. В "Яндексе" уточнили, что новые гаджеты соединяются между собой напрямую, без интернета, по протоколу Zigbee. Благодаря этому они стабильнее работают и быстрее включаются.Производятся устройства в Китае, локализацию в России компания пока не комментирует. Сейчас "Яндекс" предлагает пять датчиков с Zigbee: датчик открытия окон и дверей, датчик движения и освещения, датчик температуры и влажности, датчик протечки и беспроводную кнопку. Как рассказывал руководитель умного дома Марат Мавлютов, новые устройства уже готовы к поддержке единого стандарта Matter, унифицирующего системы умного дома и позволяющего устройствам разных брендов работать друг с другом. Как пообещали в "Яндексе" в будущем, когда появятся устройства с протоколом Matter, компания автоматически обновит софт на этих гаджетах, чтобы пользователям не пришлось покупать новые. "Яндекс" выпустил свою первую колонку с "Алисой" в 2018 году. На тот момент устройство могло ставить музыку, отвечать на вопросы пользователя, а также было интегрировано с другими сервисами компании. В октябре 2021 года компания выпустила устройство "Модуль", подключаемое через порт HDMI и делающее "умным" любой телевизор. В сентябре прошлого года "Яндекс" и музыкальный сервис Cubic Music разработали новый навык для голосового помощника "Алисы", научив его запускать музыкальное сопровождение в кафе, спа-салонах и магазинах. А в конце октября компания выпустила на рынок первый собственный телевизор. Первую партию собрали в Китае, но в "Яндексе" заявляли, что до конца года перейдут на российскую сборку.

https://ria.ru/20230413/ustroystva-1864943487.html

https://ria.ru/20230404/yandeks-1862874886.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, белоруссия, россия, китай, алиса, яндекс