https://ria.ru/20230418/yandeks-1866015340.html
"Яндекс" начал продавать новые устройства для умного дома
"Яндекс" начал продавать новые устройства для умного дома - РИА Новости, 18.04.2023
"Яндекс" начал продавать новые устройства для умного дома
"Яндекс" выпустил в продажу в России новую умную колонку "Станция Макс", хаб для управления умным домом и умные датчики, поддерживающие протокол Zigbee,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:09
2023-04-18T11:09
2023-04-18T12:39
экономика
технологии
белоруссия
россия
китай
алиса
яндекс
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. "Яндекс" выпустил в продажу в России новую умную колонку "Станция Макс", хаб для управления умным домом и умные датчики, поддерживающие протокол Zigbee, рассказали РИА Новости в компании. До конца апреля гаджеты начнут продавать также в Белоруссии и Казахстане.Как рассказали в компании, пользователи могут объединить колонку с "Алисой" с датчиками и другими устройствами. В "Яндексе" уточнили, что новые гаджеты соединяются между собой напрямую, без интернета, по протоколу Zigbee. Благодаря этому они стабильнее работают и быстрее включаются.Производятся устройства в Китае, локализацию в России компания пока не комментирует. Сейчас "Яндекс" предлагает пять датчиков с Zigbee: датчик открытия окон и дверей, датчик движения и освещения, датчик температуры и влажности, датчик протечки и беспроводную кнопку. Как рассказывал руководитель умного дома Марат Мавлютов, новые устройства уже готовы к поддержке единого стандарта Matter, унифицирующего системы умного дома и позволяющего устройствам разных брендов работать друг с другом. Как пообещали в "Яндексе" в будущем, когда появятся устройства с протоколом Matter, компания автоматически обновит софт на этих гаджетах, чтобы пользователям не пришлось покупать новые. "Яндекс" выпустил свою первую колонку с "Алисой" в 2018 году. На тот момент устройство могло ставить музыку, отвечать на вопросы пользователя, а также было интегрировано с другими сервисами компании. В октябре 2021 года компания выпустила устройство "Модуль", подключаемое через порт HDMI и делающее "умным" любой телевизор. В сентябре прошлого года "Яндекс" и музыкальный сервис Cubic Music разработали новый навык для голосового помощника "Алисы", научив его запускать музыкальное сопровождение в кафе, спа-салонах и магазинах. А в конце октября компания выпустила на рынок первый собственный телевизор. Первую партию собрали в Китае, но в "Яндексе" заявляли, что до конца года перейдут на российскую сборку.
https://ria.ru/20230413/ustroystva-1864943487.html
https://ria.ru/20230404/yandeks-1862874886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, белоруссия, россия, китай, алиса, яндекс
Экономика, Технологии, Белоруссия, Россия, Китай, Алиса, Яндекс
"Яндекс" начал продавать новые устройства для умного дома
"Яндекс" начал продавать устройства для умного дома, умеющие работать без Wi-Fi
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. "Яндекс" выпустил в продажу в России новую умную колонку "Станция Макс", хаб для управления умным домом и умные датчики, поддерживающие протокол Zigbee, рассказали РИА Новости в компании.
«
"Умная колонка с Алисой стоит 29 990 рублей, Хаб — 4990, а датчики — по 1990 рублей", — отметили в "Яндексе".
До конца апреля гаджеты начнут продавать также в Белоруссии и Казахстане.
Как рассказали в компании, пользователи могут объединить колонку с "Алисой
" с датчиками и другими устройствами.
В России в разы выросли продажи устройств для "умного" дома
В "Яндексе" уточнили, что новые гаджеты соединяются между собой напрямую, без интернета, по протоколу Zigbee. Благодаря этому они стабильнее работают и быстрее включаются.
Производятся устройства в Китае
, локализацию в России компания пока не комментирует.
Сейчас "Яндекс" предлагает пять датчиков с Zigbee: датчик открытия окон и дверей, датчик движения и освещения, датчик температуры и влажности, датчик протечки и беспроводную кнопку. Как рассказывал руководитель умного дома Марат Мавлютов, новые устройства уже готовы к поддержке единого стандарта Matter, унифицирующего системы умного дома и позволяющего устройствам разных брендов работать друг с другом.
Как пообещали в "Яндексе" в будущем, когда появятся устройства с протоколом Matter, компания автоматически обновит софт на этих гаджетах, чтобы пользователям не пришлось покупать новые.
"Яндекс" выпустил свою первую колонку с "Алисой" в 2018 году. На тот момент устройство могло ставить музыку, отвечать на вопросы пользователя, а также было интегрировано с другими сервисами компании. В октябре 2021 года компания выпустила устройство "Модуль", подключаемое через порт HDMI и делающее "умным" любой телевизор.
В сентябре прошлого года "Яндекс" и музыкальный сервис Cubic Music разработали новый навык для голосового помощника "Алисы", научив его запускать музыкальное сопровождение в кафе, спа-салонах и магазинах. А в конце октября компания выпустила на рынок первый собственный телевизор. Первую партию собрали в Китае, но в "Яндексе" заявляли, что до конца года перейдут на российскую сборку.
"Яндекс" представил новую умную колонку