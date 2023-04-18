https://ria.ru/20230418/vystavka-1866033744.html
Выставка, посвященная Году педагога и наставника, открылась в Госдуме
Выставка, посвященная Году педагога и наставника, открылась в Госдуме - РИА Новости, 18.04.2023
Выставка, посвященная Году педагога и наставника, открылась в Госдуме
Выставка "Учитель, пред именем твоим…", посвящённая Году педагога и наставника, открылась в Государственной Думе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:59
2023-04-18T11:59
2023-04-18T11:59
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
общество
петр толстой
госдума рф
ольга казакова
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Выставка "Учитель, пред именем твоим…", посвящённая Году педагога и наставника, открылась в Государственной Думе, передает корреспондент РИА Новости. На открытии выставки присутствуют замглавы Минпросвещения России Андрей Корнеев, глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова, вице-спикер ГД Петр Толстой, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, глава комитета Госдумы по науке Сергей Кабышев, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и другие. "На выставке представлены программы, проекты и современные технологии, которые помогают учителю в реализации образовательных и воспитательных программ, а также развивают творческий потенциал наших талантливых детей. Но любые технологии без человека, без учителя бесполезны", - сказала Казакова. Выставка начинается с портретов победителей конкурса "Учитель года" разных лет. Интерактивные стенды выставки рассказывают об инфраструктуре школ и детских садов, создании "Точек роста", школьных "Кванториумов", центров дополнительного образования "IT-куб", гости выставки могут ознакомиться также с результатами развития профессиональных образовательных организаций. "Этой выставкой мы хотели показать, какие у нас яркие, талантливые учителя в России. Это гордость отечественной педагогики. Ведь именно от талантливого педагога, опытного наставника у детей начинается путь к большим достижениям, зарождается интерес к учебе", - отметил статс-секретарь, замминистра просвещения России Андрей Корнеев. Выставка будет работать до 21 апреля 2023 года. "Мы должны активнейшим образом бороться с той бюрократией, которая есть сейчас на плечах учительского сообщества. Мы должны защищать честь и достоинство российского, русского учителя в самом широком смысле этого слова. Мы должны всячески продвигать идею поддержки наших учителей", - заключил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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социальный навигатор, сн_образование, общество, петр толстой, госдума рф, ольга казакова
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Петр Толстой, Госдума РФ, Ольга Казакова
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Выставка "Учитель, пред именем твоим…", посвящённая Году педагога и наставника, открылась в Государственной Думе, передает корреспондент РИА Новости.
На открытии выставки присутствуют замглавы Минпросвещения России Андрей Корнеев, глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова, вице-спикер ГД Петр Толстой, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, глава комитета Госдумы по науке Сергей Кабышев, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и другие.
"На выставке представлены программы, проекты и современные технологии, которые помогают учителю в реализации образовательных и воспитательных программ, а также развивают творческий потенциал наших талантливых детей. Но любые технологии без человека, без учителя бесполезны", - сказала Казакова.
Выставка начинается с портретов победителей конкурса "Учитель года" разных лет.
Интерактивные стенды выставки рассказывают об инфраструктуре школ и детских садов, создании "Точек роста", школьных "Кванториумов", центров дополнительного образования "IT-куб", гости выставки могут ознакомиться также с результатами развития профессиональных образовательных организаций.
"Этой выставкой мы хотели показать, какие у нас яркие, талантливые учителя в России. Это гордость отечественной педагогики. Ведь именно от талантливого педагога, опытного наставника у детей начинается путь к большим достижениям, зарождается интерес к учебе", - отметил статс-секретарь, замминистра просвещения России Андрей Корнеев.
Выставка будет работать до 21 апреля 2023 года.
"Мы должны активнейшим образом бороться с той бюрократией, которая есть сейчас на плечах учительского сообщества. Мы должны защищать честь и достоинство российского, русского учителя в самом широком смысле этого слова. Мы должны всячески продвигать идею поддержки наших учителей", - заключил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.