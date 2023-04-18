Рейтинг@Mail.ru
Выставка, посвященная Году педагога и наставника, открылась в Госдуме - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:59 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/vystavka-1866033744.html
Выставка, посвященная Году педагога и наставника, открылась в Госдуме
Выставка, посвященная Году педагога и наставника, открылась в Госдуме - РИА Новости, 18.04.2023
Выставка, посвященная Году педагога и наставника, открылась в Госдуме
Выставка "Учитель, пред именем твоим…", посвящённая Году педагога и наставника, открылась в Государственной Думе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:59
2023-04-18T11:59
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
общество
петр толстой
госдума рф
ольга казакова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821474263_0:33:1160:685_1920x0_80_0_0_8a13f5a46674fbc2cb480d6eb28b93f9.png
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Выставка "Учитель, пред именем твоим…", посвящённая Году педагога и наставника, открылась в Государственной Думе, передает корреспондент РИА Новости. На открытии выставки присутствуют замглавы Минпросвещения России Андрей Корнеев, глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова, вице-спикер ГД Петр Толстой, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, глава комитета Госдумы по науке Сергей Кабышев, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и другие. "На выставке представлены программы, проекты и современные технологии, которые помогают учителю в реализации образовательных и воспитательных программ, а также развивают творческий потенциал наших талантливых детей. Но любые технологии без человека, без учителя бесполезны", - сказала Казакова. Выставка начинается с портретов победителей конкурса "Учитель года" разных лет. Интерактивные стенды выставки рассказывают об инфраструктуре школ и детских садов, создании "Точек роста", школьных "Кванториумов", центров дополнительного образования "IT-куб", гости выставки могут ознакомиться также с результатами развития профессиональных образовательных организаций. "Этой выставкой мы хотели показать, какие у нас яркие, талантливые учителя в России. Это гордость отечественной педагогики. Ведь именно от талантливого педагога, опытного наставника у детей начинается путь к большим достижениям, зарождается интерес к учебе", - отметил статс-секретарь, замминистра просвещения России Андрей Корнеев. Выставка будет работать до 21 апреля 2023 года. "Мы должны активнейшим образом бороться с той бюрократией, которая есть сейчас на плечах учительского сообщества. Мы должны защищать честь и достоинство российского, русского учителя в самом широком смысле этого слова. Мы должны всячески продвигать идею поддержки наших учителей", - заключил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821474263_79:0:1097:764_1920x0_80_0_0_04abb23ad61f76af9f10ae0fd78df988.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
социальный навигатор, сн_образование, общество, петр толстой, госдума рф, ольга казакова
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Петр Толстой, Госдума РФ, Ольга Казакова

Выставка, посвященная Году педагога и наставника, открылась в Госдуме

Призеры конкурса "Учитель года России - 2022"
Призеры конкурса Учитель года России - 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Выставка "Учитель, пред именем твоим…", посвящённая Году педагога и наставника, открылась в Государственной Думе, передает корреспондент РИА Новости.
На открытии выставки присутствуют замглавы Минпросвещения России Андрей Корнеев, глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова, вице-спикер ГД Петр Толстой, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, глава комитета Госдумы по науке Сергей Кабышев, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и другие.
"На выставке представлены программы, проекты и современные технологии, которые помогают учителю в реализации образовательных и воспитательных программ, а также развивают творческий потенциал наших талантливых детей. Но любые технологии без человека, без учителя бесполезны", - сказала Казакова.
Выставка начинается с портретов победителей конкурса "Учитель года" разных лет.
Интерактивные стенды выставки рассказывают об инфраструктуре школ и детских садов, создании "Точек роста", школьных "Кванториумов", центров дополнительного образования "IT-куб", гости выставки могут ознакомиться также с результатами развития профессиональных образовательных организаций.
"Этой выставкой мы хотели показать, какие у нас яркие, талантливые учителя в России. Это гордость отечественной педагогики. Ведь именно от талантливого педагога, опытного наставника у детей начинается путь к большим достижениям, зарождается интерес к учебе", - отметил статс-секретарь, замминистра просвещения России Андрей Корнеев.
Выставка будет работать до 21 апреля 2023 года.
"Мы должны активнейшим образом бороться с той бюрократией, которая есть сейчас на плечах учительского сообщества. Мы должны защищать честь и достоинство российского, русского учителя в самом широком смысле этого слова. Мы должны всячески продвигать идею поддержки наших учителей", - заключил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеОбществоПетр ТолстойГосдума РФОльга Казакова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала