https://ria.ru/20230418/vystavka-1866033744.html

Выставка, посвященная Году педагога и наставника, открылась в Госдуме

Выставка, посвященная Году педагога и наставника, открылась в Госдуме - РИА Новости, 18.04.2023

Выставка, посвященная Году педагога и наставника, открылась в Госдуме

Выставка "Учитель, пред именем твоим…", посвящённая Году педагога и наставника, открылась в Государственной Думе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:59

2023-04-18T11:59

2023-04-18T11:59

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

общество

петр толстой

госдума рф

ольга казакова

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Выставка "Учитель, пред именем твоим…", посвящённая Году педагога и наставника, открылась в Государственной Думе, передает корреспондент РИА Новости. На открытии выставки присутствуют замглавы Минпросвещения России Андрей Корнеев, глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова, вице-спикер ГД Петр Толстой, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, глава комитета Госдумы по науке Сергей Кабышев, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и другие. "На выставке представлены программы, проекты и современные технологии, которые помогают учителю в реализации образовательных и воспитательных программ, а также развивают творческий потенциал наших талантливых детей. Но любые технологии без человека, без учителя бесполезны", - сказала Казакова. Выставка начинается с портретов победителей конкурса "Учитель года" разных лет. Интерактивные стенды выставки рассказывают об инфраструктуре школ и детских садов, создании "Точек роста", школьных "Кванториумов", центров дополнительного образования "IT-куб", гости выставки могут ознакомиться также с результатами развития профессиональных образовательных организаций. "Этой выставкой мы хотели показать, какие у нас яркие, талантливые учителя в России. Это гордость отечественной педагогики. Ведь именно от талантливого педагога, опытного наставника у детей начинается путь к большим достижениям, зарождается интерес к учебе", - отметил статс-секретарь, замминистра просвещения России Андрей Корнеев. Выставка будет работать до 21 апреля 2023 года. "Мы должны активнейшим образом бороться с той бюрократией, которая есть сейчас на плечах учительского сообщества. Мы должны защищать честь и достоинство российского, русского учителя в самом широком смысле этого слова. Мы должны всячески продвигать идею поддержки наших учителей", - заключил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование, общество, петр толстой, госдума рф, ольга казакова