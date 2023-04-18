https://ria.ru/20230418/vystavka-1866025327.html

В аргентинском Сан Хуане открылась выставка конкурса имени Стенина

В аргентинском Сан Хуане открылась выставка конкурса имени Стенина - РИА Новости, 18.04.2023

В аргентинском Сан Хуане открылась выставка конкурса имени Стенина

города Сан Хуан, столице одноименной провинции на западе Аргентины. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:35

2023-04-18T11:35

2023-04-18T11:36

новости агентства

россия

миа "россия сегодня"

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

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САН-ХУАН, 18 апр – РИА Новости. Свыше двух десятков работ победителей конкурса памяти Андрея Стенина 2022 года с 17 апреля можно увидеть в Публичной библиотеке имени Альфонсина Сторни города Сан Хуан, столице одноименной провинции на западе Аргентины.В публичной библиотеке выставка будет доступна зрителям до 23 апреля включительно. Далее до начала мая экспозицию можно будет увидеть в Национальном университете Сан Хуана, на факультетах социальных наук и философии.Выставка в Аргентине открылась при поддержке партнеров конкурса, издания Ahora San Juanи фонда Ideas по продвижению идеи равенства. Вход на экспозицию свободный.Среди выставочных работ – одиночные фотографии и серии репортеров из Индии, России, Италии, Гватемалы, Иранаи других стран. В истории конкурса это пятый приезд в Аргентину: трижды работы его победителей выставлялись на площадках столицы страны, Буэнос-Айреса, в активе конкурса также экспозиция в Сенате провинции Ла-Плата.Поздравляя гостей и участников церемонии открытия, Мануэла Хименес, президент Университетской федерации Сан Хуана, подчеркнула: "Для нас, как студентов, огромное счастье принять участие в выставке фото, которые были признаны на международном уровне, а также то, что она проходит по соседству в районе Раусон, в публичной библиотеке для нас особенно важно. Мы участвуем в проекте, т.к. сможем передать его и выставить в Национальном университете Сан Хуана. Наша идея заключается в том, чтобы студенты, помимо академической подготовки, имели доступ к художественной и культурной деятельности, которая обогащает их с других точек зрения".Даниэла Альбарес, главный редактор интернет-портала Ahora San Juan: "Цель фотожурналистики - запечатлеть момент, событие и определенных персонажей, но я считаю, что эти работы выходят за рамки этого, им удается передать эмоции и перенести нас в самые отдаленные уголки мира, приводя нас к художественному наслаждению. Фотография превратилась в искусство, и это искусство - отражение различных культур. Для нас, как для СМИ, очень важно помогать продвигать, передавать и сохранять это вечное искусство".Хорхе Лоренцо, президент Фонда IDEAS: "Равенство между странами и культурами означает признание друг друга разными и уважение друг друга как равных. Эта выставка, которую мы представляем с большой гордостью, дает представление о местах из разных уголков мира, которые говорят нам о том, что на многокультурной и многополярной планете существует множество точек зрения. Это свежий воздух, красочная жизнь, в отличие от серого мандата тех, кто диктует единую культурную гегемонию для планеты".Ставшее традицией роуд-шоу конкурса стартовало в Москве в октябре 2022 года. До выставки в Сан Хуане работы победителей были представлены на площадках в Претории (ЮАР), Шардже (ОАЭ), Нью-Дели (Индия), Энвигадо (Колумбия), Киншасе (ДР Конго) и Джакарте (Индонезия).Прием работ на конкурс 2023 года завершился в Москве 28 февраля. Международное жюри приступит к работе в апреле, шорт-лист конкурса будет объявлен в середине июня на русской и английской версиях сайта.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"(Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik(Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily(Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20230301/laureat-1855100700.html

https://ria.ru/20230316/vr-proekty-1858004659.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, миа "россия сегодня", международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина