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Ученые предупредили о возможных извержениях вулканов на Камчатке и Сахалине - РИА Новости, 18.04.2023
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02:53 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/vulkan-1865960042.html
Ученые предупредили о возможных извержениях вулканов на Камчатке и Сахалине
Ученые предупредили о возможных извержениях вулканов на Камчатке и Сахалине - РИА Новости, 18.04.2023
Ученые предупредили о возможных извержениях вулканов на Камчатке и Сахалине
Риск новых извержений вулканов Шивелуч, Безымянный и Эбеко сохранится в ближайшее время на территории Камчатского края и Сахалинской области, предупреждает... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T02:53
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шивелуч
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Риск новых извержений вулканов Шивелуч, Безымянный и Эбеко сохранится в ближайшее время на территории Камчатского края и Сахалинской области, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). По данным специалистов института, на прошлой неделе на Камчатке и Сахалине наблюдалась вулканическая активность. В результате извержения вулкану Шивелуч был присвоен красный уровень авиационной опасности, а Безымянному и Эбеко — оранжевый. "По прогнозам, риски новых извержений этих вулканов в ближайшее время сохранятся", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По словам властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз.
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шивелуч, эбеко, камчатка, внии гочс
Шивелуч, Эбеко, Камчатка, ВНИИ ГОЧС
Ученые предупредили о возможных извержениях вулканов на Камчатке и Сахалине

ВНИИ ГОЧС: сохраняется риск извержений вулканов Шивелуч, Безымянный и Эбеко

© NASA / JSCВид на вулкан Шивелуч из космоса
Вид на вулкан Шивелуч из космоса - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© NASA / JSC
Вид на вулкан Шивелуч из космоса. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Риск новых извержений вулканов Шивелуч, Безымянный и Эбеко сохранится в ближайшее время на территории Камчатского края и Сахалинской области, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
По данным специалистов института, на прошлой неделе на Камчатке и Сахалине наблюдалась вулканическая активность. В результате извержения вулкану Шивелуч был присвоен красный уровень авиационной опасности, а Безымянному и Эбеко — оранжевый.
"По прогнозам, риски новых извержений этих вулканов в ближайшее время сохранятся", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По словам властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз.
Мониторинг извержения вулкана Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
"Роскосмос" снял последствия извержения вулкана Шивелуч со спутника
11 апреля, 17:02
 
ШивелучЭбекоКамчаткаВНИИ ГОЧС
 
 
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