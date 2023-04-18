https://ria.ru/20230418/vulkan-1865960042.html

Ученые предупредили о возможных извержениях вулканов на Камчатке и Сахалине

Ученые предупредили о возможных извержениях вулканов на Камчатке и Сахалине - РИА Новости, 18.04.2023

Ученые предупредили о возможных извержениях вулканов на Камчатке и Сахалине

Риск новых извержений вулканов Шивелуч, Безымянный и Эбеко сохранится в ближайшее время на территории Камчатского края и Сахалинской области, предупреждает... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T02:53

2023-04-18T02:53

2023-04-18T02:53

шивелуч

эбеко

камчатка

внии гочс

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Риск новых извержений вулканов Шивелуч, Безымянный и Эбеко сохранится в ближайшее время на территории Камчатского края и Сахалинской области, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). По данным специалистов института, на прошлой неделе на Камчатке и Сахалине наблюдалась вулканическая активность. В результате извержения вулкану Шивелуч был присвоен красный уровень авиационной опасности, а Безымянному и Эбеко — оранжевый. "По прогнозам, риски новых извержений этих вулканов в ближайшее время сохранятся", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По словам властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз.

https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864563636.html

шивелуч

эбеко

камчатка

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шивелуч, эбеко, камчатка, внии гочс