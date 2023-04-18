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"Все резко изменилось". Британский военный рассказал, что случилось с ВСУ
"Все резко изменилось". Британский военный рассказал, что случилось с ВСУ - РИА Новости, 19.04.2023
"Все резко изменилось". Британский военный рассказал, что случилось с ВСУ
Украинские военные практически истратили запас ракет ПВО, что сделало их легкой добычей для российской армии, пишет в статье для Express британский подполковник РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-18T22:36
2023-04-18T22:36
2023-04-19T00:09
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Украинские военные практически истратили запас ракет ПВО, что сделало их легкой добычей для российской армии, пишет в статье для Express британский подполковник Стюарт Кроуфорд.По его мнению, недавняя утечка секретных данных из Пентагона стала очередным конфузом США и их союзников. В одном из документов указывается, что при нынешних темпах использования ракеты для систем С-300 у ВСУ могут закончиться уже 2 мая, а запасы для ЗРК "Бук" будут израсходованы еще раньше, пишет Кроуфорд.Теперь вопрос заключается в том, прибудет ли вовремя западное оружие в достаточном количестве, чтобы компенсировать опустевшие склады украинской армии, подытожил подполковник.
https://ria.ru/20230418/preduprezhdenie-1866147087.html
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политика, украина, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, зрк с-300
Политика, Украина, США, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300
"Все резко изменилось". Британский военный рассказал, что случилось с ВСУ
Британский офицер Стюарт Кроуфорд назвал ВСУ легкой добычей из-за кончающихся ракет ПВО