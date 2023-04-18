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Сальдо заявил о подготовке украинских войск к форсированию Днепра

Сальдо заявил о подготовке украинских войск к форсированию Днепра - РИА Новости, 18.04.2023

Сальдо заявил о подготовке украинских войск к форсированию Днепра

ВСУ сконцентрировали большое количество техники на правом берегу Днепра в Херсонской области, это говорит о намерении форсировать реку, заявил врио губернатора... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:00

2023-04-18T16:00

2023-04-18T17:40

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

владимир сальдо

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. ВСУ сконцентрировали большое количество техники на правом берегу Днепра в Херсонской области, это говорит о намерении форсировать реку, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что украинская сторона продолжает обстреливать левобережье.При этом возможное нападение закончится для ВСУ катастрофой, подчеркнул Сальдо."Фортификации очень серьезные, в несколько эшелонов, поэтому даже если кто-то попытается сунуться, то это будет просто ловушка, для того чтобы погибли дополнительные военные из ВСУ. Их будут просто бросать на убой", — указал он.Как заявил 15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая в Вашингтоне, Киев может начать контрнаступление "в ближайшее время". Он в очередной раз подтвердил, что цель Украины — выход на границы 1991 года.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Россия контролирует 75% территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживает Украина.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр