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Сальдо заявил о подготовке украинских войск к форсированию Днепра - РИА Новости, 18.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 18.04.2023 (обновлено: 17:40 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/vsu-1866109603.html
Сальдо заявил о подготовке украинских войск к форсированию Днепра
Сальдо заявил о подготовке украинских войск к форсированию Днепра - РИА Новости, 18.04.2023
Сальдо заявил о подготовке украинских войск к форсированию Днепра
ВСУ сконцентрировали большое количество техники на правом берегу Днепра в Херсонской области, это говорит о намерении форсировать реку, заявил врио губернатора... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:00
2023-04-18T17:40
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. ВСУ сконцентрировали большое количество техники на правом берегу Днепра в Херсонской области, это говорит о намерении форсировать реку, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что украинская сторона продолжает обстреливать левобережье.При этом возможное нападение закончится для ВСУ катастрофой, подчеркнул Сальдо."Фортификации очень серьезные, в несколько эшелонов, поэтому даже если кто-то попытается сунуться, то это будет просто ловушка, для того чтобы погибли дополнительные военные из ВСУ. Их будут просто бросать на убой", — указал он.Как заявил 15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая в Вашингтоне, Киев может начать контрнаступление "в ближайшее время". Он в очередной раз подтвердил, что цель Украины — выход на границы 1991 года.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Россия контролирует 75% территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживает Украина.
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безопасность, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо заявил о подготовке украинских войск к форсированию Днепра

Сальдо заявил, что украинские войска накапливают технику и готовятся форсировать Днепр

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. ВСУ сконцентрировали большое количество техники на правом берегу Днепра в Херсонской области, это говорит о намерении форсировать реку, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Это видно. Они сейчас забирают на вооружение практически весь малотоннажный флот. Это те лодки, которыми пользовались херсонцы, чтобы ездить на дачи, передвигаться по Днепру. Все эти лодки сейчас задействованы, и это явная подготовка к возможному задействованию этих лодок для десанта и форсирования Днепра", — сказал чиновник.
Он добавил, что украинская сторона продолжает обстреливать левобережье.
При этом возможное нападение закончится для ВСУ катастрофой, подчеркнул Сальдо.
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"Фортификации очень серьезные, в несколько эшелонов, поэтому даже если кто-то попытается сунуться, то это будет просто ловушка, для того чтобы погибли дополнительные военные из ВСУ. Их будут просто бросать на убой", — указал он.
Как заявил 15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая в Вашингтоне, Киев может начать контрнаступление "в ближайшее время". Он в очередной раз подтвердил, что цель Украины — выход на границы 1991 года.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Россия контролирует 75% территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживает Украина.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВладимир СальдоРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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