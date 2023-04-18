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Австрия выдала российской делегации две допвизы после начала сессии ООН

Австрия выдала российской делегации две допвизы после начала сессии ООН - РИА Новости, 18.04.2023

Австрия выдала российской делегации две допвизы после начала сессии ООН

Австрийские власти все же выдали российской делегации две дополнительные визы для прокуратуры РФ и СК РФ после начала сессии спецкомитета ООН в Вене, заявил РИА РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:40

2023-04-18T12:40

2023-04-18T12:59

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ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Австрийские власти все же выдали российской делегации две дополнительные визы для прокуратуры РФ и СК РФ после начала сессии спецкомитета ООН в Вене, заявил РИА Новости замглавы делегации РФ в Вене Эрнест Чернухин.Замглавы делегации РФ в Вене, выступая 11 апреля на пятой сессии спецкомитета ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, заявил, что большая часть российской межведомственной делегации, включая представителей Генпрокуратры, СК РФ, МВД, Минюста не получили австрийских виз для участия в конференции. В этой связи российская сторона выразила протест австрийским властям."По итогам активных консультаций все же удалось добиться выдачи двух дополнительных виз для российских делегатов", - сказал Чернухин. Он уточнил, что Австрия уже в ходе мероприятий сессии выдала две визы - для представителя российской генпрокуратуры и СК РФ.Собеседник агентства добавил, что решить вопрос положительно удалось благодаря усилиям российского постпредства и делегации РФ, а также вниманию СМИ к этой проблеме.При этом представитель делегации призвал австрийские власти исключить в дальнейшем подобных прецедентов, с тем, чтобы сделать возможным беспрепятственное участие делегации в мероприятиях ООН в Вене.Заседание пятой сессии спецкомитета ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях проходит в Вене с 11 апреля по 21 апреля текущего года.

https://ria.ru/20230412/oon-1864760616.html

https://ria.ru/20230417/diplomaty-1865936519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, австрия, следственный комитет россии (ск рф), оон, вена, в мире, визы