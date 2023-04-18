https://ria.ru/20230418/vizy-1866046360.html
Австрия выдала российской делегации две допвизы после начала сессии ООН
Австрия выдала российской делегации две допвизы после начала сессии ООН - РИА Новости, 18.04.2023
Австрия выдала российской делегации две допвизы после начала сессии ООН
Австрийские власти все же выдали российской делегации две дополнительные визы для прокуратуры РФ и СК РФ после начала сессии спецкомитета ООН в Вене, заявил РИА РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:40
2023-04-18T12:40
2023-04-18T12:59
россия
австрия
следственный комитет россии (ск рф)
оон
вена
в мире
визы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92307/65/923076573_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_893543a7a564dd62b587dea6a45fae21.jpg
ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Австрийские власти все же выдали российской делегации две дополнительные визы для прокуратуры РФ и СК РФ после начала сессии спецкомитета ООН в Вене, заявил РИА Новости замглавы делегации РФ в Вене Эрнест Чернухин.Замглавы делегации РФ в Вене, выступая 11 апреля на пятой сессии спецкомитета ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, заявил, что большая часть российской межведомственной делегации, включая представителей Генпрокуратры, СК РФ, МВД, Минюста не получили австрийских виз для участия в конференции. В этой связи российская сторона выразила протест австрийским властям."По итогам активных консультаций все же удалось добиться выдачи двух дополнительных виз для российских делегатов", - сказал Чернухин. Он уточнил, что Австрия уже в ходе мероприятий сессии выдала две визы - для представителя российской генпрокуратуры и СК РФ.Собеседник агентства добавил, что решить вопрос положительно удалось благодаря усилиям российского постпредства и делегации РФ, а также вниманию СМИ к этой проблеме.При этом представитель делегации призвал австрийские власти исключить в дальнейшем подобных прецедентов, с тем, чтобы сделать возможным беспрепятственное участие делегации в мероприятиях ООН в Вене.Заседание пятой сессии спецкомитета ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях проходит в Вене с 11 апреля по 21 апреля текущего года.
https://ria.ru/20230412/oon-1864760616.html
https://ria.ru/20230417/diplomaty-1865936519.html
россия
австрия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92307/65/923076573_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_e04418940e3b885b44c67a092e74ef41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, австрия, следственный комитет россии (ск рф), оон, вена, в мире, визы
Россия, Австрия, Следственный комитет России (СК РФ), ООН, Вена, В мире, Визы
Австрия выдала российской делегации две допвизы после начала сессии ООН
Австрия выдала делегации России две допвизы для СК и прокуратуры после начала сессии ООН
ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Австрийские власти все же выдали российской делегации две дополнительные визы для прокуратуры РФ и СК РФ после начала сессии спецкомитета ООН в Вене, заявил РИА Новости замглавы делегации РФ в Вене Эрнест Чернухин.
Замглавы делегации РФ в Вене, выступая 11 апреля на пятой сессии спецкомитета ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, заявил, что большая часть российской межведомственной делегации, включая представителей Генпрокуратры, СК РФ, МВД, Минюста не получили австрийских виз для участия в конференции. В этой связи российская сторона выразила протест австрийским властям.
МИД Австрии объяснил, почему не выдал визы российским делегатам в ООН
"По итогам активных консультаций все же удалось добиться выдачи двух дополнительных виз для российских делегатов", - сказал Чернухин. Он уточнил, что Австрия уже в ходе мероприятий сессии выдала две визы - для представителя российской генпрокуратуры и СК РФ.
Собеседник агентства добавил, что решить вопрос положительно удалось благодаря усилиям российского постпредства и делегации РФ, а также вниманию СМИ к этой проблеме.
При этом представитель делегации призвал австрийские власти исключить в дальнейшем подобных прецедентов, с тем, чтобы сделать возможным беспрепятственное участие делегации в мероприятиях ООН в Вене.
Заседание пятой сессии спецкомитета ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях проходит в Вене с 11 апреля по 21 апреля текущего года.
Захарова сделала предупреждение дипломатам, разжигающим рознь в обществе