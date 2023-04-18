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Лавров прибыл в столицу Венесуэлы - РИА Новости, 18.04.2023
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21:39 18.04.2023
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Лавров прибыл в столицу Венесуэлы
Лавров прибыл в столицу Венесуэлы - РИА Новости, 18.04.2023
Лавров прибыл в столицу Венесуэлы
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Венесуэлы Каракас. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T21:39
2023-04-18T21:39
в мире
венесуэла
каракас
россия
сергей лавров
делси родригес
николас мадуро
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КАРАКАС, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Венесуэлы Каракас. В венесуэльскую столицу российский министр прибыл из Бразилии в рамках начавшегося накануне латиноамериканского турне. В Каракасе у Лаврова запланированы переговоры с венесуэльским коллегой Иваном Хилем, вице-президентом республики Делси Родригес. Кроме того, министра примет президент Венесуэлы Николас Мадуро. Лавров с 17 по 21 апреля совершает поездку в Латинскую Америку, в ходе которой он посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, информировал ранее МИД РФ.
https://ria.ru/20230418/amerika-1865960383.html
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в мире, венесуэла, каракас, россия, сергей лавров, делси родригес, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Каракас, Россия, Сергей Лавров, Делси Родригес, Николас Мадуро
Лавров прибыл в столицу Венесуэлы

Лавров прибыл в столицу Венесуэлы в рамках начавшегося накануне латиноамериканского турне

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Венесуэлы Каракас.
В венесуэльскую столицу российский министр прибыл из Бразилии в рамках начавшегося накануне латиноамериканского турне.
В Каракасе у Лаврова запланированы переговоры с венесуэльским коллегой Иваном Хилем, вице-президентом республики Делси Родригес. Кроме того, министра примет президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Лавров с 17 по 21 апреля совершает поездку в Латинскую Америку, в ходе которой он посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, информировал ранее МИД РФ.
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В миреВенесуэлаКаракасРоссияСергей ЛавровДелси РодригесНиколас Мадуро
 
 
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