https://ria.ru/20230418/vizit-1866193299.html
Лавров прибыл в столицу Венесуэлы
Лавров прибыл в столицу Венесуэлы - РИА Новости, 18.04.2023
Лавров прибыл в столицу Венесуэлы
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Венесуэлы Каракас. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T21:39
2023-04-18T21:39
2023-04-18T21:39
в мире
венесуэла
каракас
россия
сергей лавров
делси родригес
николас мадуро
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КАРАКАС, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Венесуэлы Каракас. В венесуэльскую столицу российский министр прибыл из Бразилии в рамках начавшегося накануне латиноамериканского турне. В Каракасе у Лаврова запланированы переговоры с венесуэльским коллегой Иваном Хилем, вице-президентом республики Делси Родригес. Кроме того, министра примет президент Венесуэлы Николас Мадуро. Лавров с 17 по 21 апреля совершает поездку в Латинскую Америку, в ходе которой он посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, информировал ранее МИД РФ.
https://ria.ru/20230418/amerika-1865960383.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, каракас, россия, сергей лавров, делси родригес, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Каракас, Россия, Сергей Лавров, Делси Родригес, Николас Мадуро
Лавров прибыл в столицу Венесуэлы
Лавров прибыл в столицу Венесуэлы в рамках начавшегося накануне латиноамериканского турне