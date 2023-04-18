https://ria.ru/20230418/vizit-1866193299.html

Лавров прибыл в столицу Венесуэлы

Лавров прибыл в столицу Венесуэлы - РИА Новости, 18.04.2023

Лавров прибыл в столицу Венесуэлы

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Венесуэлы Каракас. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T21:39

2023-04-18T21:39

2023-04-18T21:39

в мире

венесуэла

каракас

россия

сергей лавров

делси родригес

николас мадуро

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КАРАКАС, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Венесуэлы Каракас. В венесуэльскую столицу российский министр прибыл из Бразилии в рамках начавшегося накануне латиноамериканского турне. В Каракасе у Лаврова запланированы переговоры с венесуэльским коллегой Иваном Хилем, вице-президентом республики Делси Родригес. Кроме того, министра примет президент Венесуэлы Николас Мадуро. Лавров с 17 по 21 апреля совершает поездку в Латинскую Америку, в ходе которой он посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, информировал ранее МИД РФ.

https://ria.ru/20230418/amerika-1865960383.html

венесуэла

каракас

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, каракас, россия, сергей лавров, делси родригес, николас мадуро