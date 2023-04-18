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Аксенов оценил посещение Путиным зоны спецоперации
Аксенов оценил посещение Путиным зоны спецоперации - РИА Новости, 18.04.2023
Аксенов оценил посещение Путиным зоны спецоперации
Посещение Владимиром Путиным штаба группировки войск "Днепр" важно для вооруженных сил, этот визит поднимает дух бойцов, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:50
2023-04-18T13:50
2023-04-18T13:50
республика крым
владимир путин
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Посещение Владимиром Путиным штаба группировки войск "Днепр" важно для вооруженных сил, этот визит поднимает дух бойцов, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. Президент России Путин прилетел в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении на вертолете, затем он на машине добрался до самого штаба, кадры посещения распространила пресс-служба Кремля. Его встретил командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич. Глава государства поздоровался с ним за руку и проследовал в штаб, где заслушал доклады. "Очень важно, что наш президент посетил штабы группировок "Днепр" в Херсонской области и "Восток" в ЛНР. Он настоящий национальный лидер, держит все на личном контроле, всегда в центре событий, четко ставит задачи по обеспечению боеприпасами, по всем вопросам. Это значит, что будет несомненный успех, будет победа, и наши ребята на передовой это знают", - сказал журналистам Аксенов. Аксенов добавил, что такие поездки президента очень важны для военных и для страны в целом. "Конечно, такие визиты Верховного Главнокомандующего поднимают дух. Говорил с участниками совещания, военные очень позитивно реагируют на ситуацию. Огромное спасибо президенту, слава Богу, что у нас такой лидер.", - добавил Аксенов. Путин также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им копию иконы, которая принадлежала Петру Ванновскому - "одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи". Президент развернул и продемонстрировал икону.
https://ria.ru/20230418/ikony-1866058542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, владимир путин, общество
Республика Крым, Владимир Путин, Общество
Аксенов оценил посещение Путиным зоны спецоперации
Глава Крыма Аксенов: поездка Путина в штаб "Днепр" поднимет дух бойцов на передовой
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Посещение Владимиром Путиным штаба группировки войск "Днепр" важно для вооруженных сил, этот визит поднимает дух бойцов, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Президент России
Путин прилетел в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении на вертолете, затем он на машине добрался до самого штаба, кадры посещения распространила пресс-служба Кремля. Его встретил командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич. Глава государства поздоровался с ним за руку и проследовал в штаб, где заслушал доклады.
"Очень важно, что наш президент посетил штабы группировок "Днепр" в Херсонской области
и "Восток" в ЛНР
. Он настоящий национальный лидер, держит все на личном контроле, всегда в центре событий, четко ставит задачи по обеспечению боеприпасами, по всем вопросам. Это значит, что будет несомненный успех, будет победа, и наши ребята на передовой это знают", - сказал журналистам Аксенов.
Аксенов добавил, что такие поездки президента очень важны для военных и для страны в целом.
В Кремле рассказали об иконах, которые Путин подарил военным
"Конечно, такие визиты Верховного Главнокомандующего поднимают дух. Говорил с участниками совещания, военные очень позитивно реагируют на ситуацию. Огромное спасибо президенту, слава Богу, что у нас такой лидер.", - добавил Аксенов.
Путин также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им копию иконы, которая принадлежала Петру Ванновскому - "одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи". Президент развернул и продемонстрировал икону.