В Крыму оценили визит Путина в прифронтовые регионы
Политик Константинов назвал визит Путина в прифронтовые регионы стратегически важным
© Пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Кадр видео
ЯЛТА, 18 апр – РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в прифронтовые регионы в зону проведения специальной военной операции имеет важное стратегическое значение, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР, где заслушал доклады военачальников об обстановке на Херсонском, Запорожском и Луганском направлениях, сообщили ранее в пресс-службе главы государства.
"Наш президент Владимир Владимирович Путин посетил передовую спецоперации, провел совещание. Все это говорит о стратегической и цивилизационной важности тех процессов, которые там происходят", - сказал Константинов на международной научно-политической конференции, посвященной 240-летию присоединения Крыма и Кубани к Российской империи.
По его словам, крымчане внимательно следят за всеми событиями, которые происходят в зоне проведения спецоперации.
"Что будет дальше со спецоперацией, с украинским вопросом – для нас это очень важная история", - подчеркнул глава парламента.
Императрица Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Таким образом, в состав российского государства вошли Крымский полуостров и территория современного Краснодарского края. В России этот день объявлен памятной датой.