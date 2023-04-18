https://ria.ru/20230418/vizit-1866030514.html

В Крыму оценили визит Путина в прифронтовые регионы

В Крыму оценили визит Путина в прифронтовые регионы - РИА Новости, 18.04.2023

В Крыму оценили визит Путина в прифронтовые регионы

Визит президента России Владимира Путина в прифронтовые регионы в зону проведения специальной военной операции имеет важное стратегическое значение, заявил... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:50

2023-04-18T11:50

2023-04-18T11:50

россия

республика крым

владимир путин

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ЯЛТА, 18 апр – РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в прифронтовые регионы в зону проведения специальной военной операции имеет важное стратегическое значение, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР, где заслушал доклады военачальников об обстановке на Херсонском, Запорожском и Луганском направлениях, сообщили ранее в пресс-службе главы государства. "Наш президент Владимир Владимирович Путин посетил передовую спецоперации, провел совещание. Все это говорит о стратегической и цивилизационной важности тех процессов, которые там происходят", - сказал Константинов на международной научно-политической конференции, посвященной 240-летию присоединения Крыма и Кубани к Российской империи. По его словам, крымчане внимательно следят за всеми событиями, которые происходят в зоне проведения спецоперации. "Что будет дальше со спецоперацией, с украинским вопросом – для нас это очень важная история", - подчеркнул глава парламента. Императрица Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Таким образом, в состав российского государства вошли Крымский полуостров и территория современного Краснодарского края. В России этот день объявлен памятной датой.

https://ria.ru/20230418/vertolet-1865975700.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, республика крым, владимир путин